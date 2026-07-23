El Gobierno propone a Yolanda Díaz como candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El Gobierno de España ha formalizado este jueves la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, para optar a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo de las Naciones Unidas es la institución clave para la promoción del trabajo decente y la justicia social a nivel global.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como un "honor" este anuncio, destacando que Díaz ha demostrado con "políticas y resultados" su compromiso con los derechos laborales y el consenso.

Por su parte, la vicepresidenta ha manifestado sentir un "orgullo y una responsabilidad enorme" al representar con esta candidatura a España, a Europa y al "Sur global" ante los desafíos de la inteligencia artificial y el cambio climático en el entorno laboral.

Avalada por el diálogo social La propuesta del Ejecutivo se sustenta en la gestión de Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, donde ha impulsado reformas mediante el diálogo social, alcanzando un total de 30 acuerdos tripartitos con sindicatos y patronal. Entre estos hitos destacan la reforma laboral, que ha situado la temporalidad en mínimos históricos, el récord de afiliación a la Seguridad Social y la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional de la etapa democrática. ““ La OIT, fundada en 1919 y primera agencia especializada de los 187 Estados que forman parte de Naciones Unidas. Cuenta con una estructura tripartita y se sitúa como el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social. España es, además, el país que más convenios ha ratificado con la OIT, con un total de 141, lo que refuerza la posición de la candidatura en una institución que se rige por una estructura única de gobiernos, empresas y trabajadores.

Salida obligatoria del Ejecutivo De lograr el respaldo internacional necesario, Yolanda Díaz haría historia al convertirse en la primera mujer en dirigir la organización en sus más de cien años de existencia. Sin embargo, el éxito de su candidatura implicaría cambios inmediatos en la composición del actual Gobierno. El cargo de directora general de la OIT no es compatible con la permanencia en el gabinete ministerial. Siguiendo los precedentes de figuras como Nadia Calviño o Teresa Ribera, la vicepresidenta debería abandonar sus responsabilidades en el Ejecutivo español en caso de resultar ganadora en el proceso de elección del organismo internacional.