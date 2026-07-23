El Gobierno propone a Yolanda Díaz como candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- De ser elegida, la vicepresidenta sería la primera mujer y la primera española en liderar este organismo de la ONU
- El cargo es incompatible con su presencia en el Gobierno, lo que obligaría a su salida del gabinete ministerial
El Gobierno de España ha formalizado este jueves la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, para optar a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo de las Naciones Unidas es la institución clave para la promoción del trabajo decente y la justicia social a nivel global.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como un "honor" este anuncio, destacando que Díaz ha demostrado con "políticas y resultados" su compromiso con los derechos laborales y el consenso.
Por su parte, la vicepresidenta ha manifestado sentir un "orgullo y una responsabilidad enorme" al representar con esta candidatura a España, a Europa y al "Sur global" ante los desafíos de la inteligencia artificial y el cambio climático en el entorno laboral.
Avalada por el diálogo social
La propuesta del Ejecutivo se sustenta en la gestión de Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, donde ha impulsado reformas mediante el diálogo social, alcanzando un total de 30 acuerdos tripartitos con sindicatos y patronal.
Entre estos hitos destacan la reforma laboral, que ha situado la temporalidad en mínimos históricos, el récord de afiliación a la Seguridad Social y la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional de la etapa democrática.
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La OIT, fundada en 1919 y primera agencia especializada de los 187 Estados que forman parte de Naciones Unidas. Cuenta con una estructura tripartita y se sitúa como el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.
España es, además, el país que más convenios ha ratificado con la OIT, con un total de 141, lo que refuerza la posición de la candidatura en una institución que se rige por una estructura única de gobiernos, empresas y trabajadores.
Salida obligatoria del Ejecutivo
De lograr el respaldo internacional necesario, Yolanda Díaz haría historia al convertirse en la primera mujer en dirigir la organización en sus más de cien años de existencia. Sin embargo, el éxito de su candidatura implicaría cambios inmediatos en la composición del actual Gobierno.
El cargo de directora general de la OIT no es compatible con la permanencia en el gabinete ministerial. Siguiendo los precedentes de figuras como Nadia Calviño o Teresa Ribera, la vicepresidenta debería abandonar sus responsabilidades en el Ejecutivo español en caso de resultar ganadora en el proceso de elección del organismo internacional.
Dura reacción del Partido Popular
El Partido Popular ha reaccionado con dureza ante la candidatura de Yolanda Díaz para la OIT. A través de sus redes sociales, los populares califican la nominación como una "contraprestación" por su silencio ante los casos de corrupción gubernamental. Para la formación, este puesto internacional supone una clara recompensa.
Asimismo, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha criticado que Díaz haya permanecido "calladita" ocho años mientras el sanchismo "se hundía". Según García, en el actual Ejecutivo "el silencio cotiza más que la gestión", sugiriendo que esta promoción internacional es el pago por no denunciar las irregularidades internas del Gobierno central.
Por su parte, el portavoz del partido de la oposición en el Congreso, Miguel Tellado, ha reaccionado con dureza e ironía ante la postura de Yolanda Díaz. A través de un mensaje publicado en X, el dirigente popular ha reprochado a la política que intente desmarcarse manteniendo sus puestos y privilegios en el Gobierno de coalición.
El exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha afirmado esta mañana en RNE que el Gobierno de Pedro Sánchez premia a Yolanda Díaz por los servicios prestados tras proponer su candidatura a la OIT. Según el exlíder morado, el puesto ofrece alta remuneración sin presión política.
Iglesias ironizó asegurando que la ministra "será la afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia". Asimismo, mostró su absoluto orgullo porque a los cargos de Podemos nunca se les ofreció una embajada o un organismo internacional semejante.
El camino hacia la presidencia de la OIT
Según la página web de la OIT, el proceso para elegir a su Director General se inicia cuando el Consejo de Administración convoca a los Estados miembros y consejeros a presentar candidatos con sus propuestas.
De acuerdo con la información oficial de la OIT, la reglamentación exige audiencias públicas e internas con los candidatos, garantizando transparencia y exigiendo salvaguardas éticas estrictas para evitar conflictos de interés durante sus campañas.
Tal como detalla el sitio web de la OIT, el Consejo de Administración elige al titular mediante voto secreto por mayoría absoluta. El candidato designado asume un mandato de cinco años al frente de la organización.
El consejo de administración de la OIT realizará sesiones privadas con los candidatos el próximo 9 de noviembre y la votación secreta se realizará el 16 de noviembre. Tras esto, el mandato del nuevo director general comenzará el 1 de octubre de 2027.
Díaz se enfrentaría a las elecciones, por el momento, con el togolés Gilbert F. Houngbo, quien ostenta la dirección general desde 2022.