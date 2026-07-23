Directo | Pedro Sánchez acude a la planta de Ford en Almussafes con motivo del acuerdo con la firma china Geely

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este jueves a la planta de Ford en Almussafes (Valencia), con motivo del acuerdo de la empresa automovilística con la compañía china Geely Auto para producir vehículos eléctricos en la fábrica.

Al acto han asistido también la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. También ha estado presente el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Previamente, el jefe del Consell se había congratulado por el hecho de que la empresa comunicara "una buena noticia para el futuro de los trabajadores de la factoría".

"Esta nueva 'joint venture' (empresa conjunta) fabricará vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores", han explicado ambas empresas en un comunicado. Este nuevo modelo, añaden, reducirá el coste de cada vehículo al combinar los volúmenes de producción.

La fábrica de Almussafes, en la que trabajan cerca de 4.200 empleados, solo produce actualmente el modelo Kuga. Ford confirmó en mayo que la fábrica valenciana produciría un nuevo modelo de Bronco a partir de 2028, dentro de una estrategia por la que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029.