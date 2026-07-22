El PP pide a Morant que rectifique tras equiparar los planes de Feijóo y Vox con "gobiernos criminales como el de Hitler"
- Los populares consideran que la ministra ha cruzado "una línea inaceptable"
- La titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha advertido de los riesgos de determinados discursos políticos
El Partido Popular ha exigido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que se disculpe por decir que sus planes con Vox se parecen a "gobiernos criminales como el de Hitler". Todo llega después de que la ministra haya pronunciado estas palabras en una entrevista en Televisión Española.
Por ello, los populares han pedido a través de las redes sociales que la titular de Ciencia rectifique y pida perdón. "Quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable. Diana Morant debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata", dice el PP en un mensaje difundido en X.
En redes sociales también se ha manifestado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "'Hitler'. El nivel. Luego no entienden por qué la gente no les vota", ha publicado en X, acompañado de un enlace a una noticia en la que se leen las palabras de la ministra.
Morant lamenta los comentarios xenófobos en redes y apunta a su origen "político"
Las declaraciones de Morant han sido en el marco de una entrevista en Mañaneros 360 en la que también se ha referido a los comentarios xenófobos que han aumentado en redes sociales, indicando que el origen de esta subida está en la "política" y los "irresponsables" que provocan discursos de odio.
Morant ha condenado los insultos racistas que reciben, según ha dicho, jugadores de la selección española de fútbol como Lamine Yamal y ha pedido al PP que haga lo mismo. En este sentido, la dirigente del PSOE ha lamentado la vuelta de una "España racista" que no había conocido.