El PP pide a Morant que rectifique tras equiparar los planes de Feijóo y Vox con "gobiernos criminales como el de Hitler"

El Partido Popular ha exigido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que se disculpe por decir que sus planes con Vox se parecen a "gobiernos criminales como el de Hitler". Todo llega después de que la ministra haya pronunciado estas palabras en una entrevista en Televisión Española.

Por ello, los populares han pedido a través de las redes sociales que la titular de Ciencia rectifique y pida perdón. "Quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable. Diana Morant debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata", dice el PP en un mensaje difundido en X.

En redes sociales también se ha manifestado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "'Hitler'. El nivel. Luego no entienden por qué la gente no les vota", ha publicado en X, acompañado de un enlace a una noticia en la que se leen las palabras de la ministra.