Diana Morant, en el Senado: "El Gobierno nunca va a dejar caer al CNIO"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que "el Gobierno nunca va a dejar caer al CNIO" y ha subrayado que los problemas que hayan podido surgir en el centro "se van a afrontar con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional". En este sentido, ha afirmado que la voluntad del Ejecutivo es "dar estabilidad, mejorar y afrontar con toda la responsabilidad la situación" del organismo.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, la ministra ha reiterado el "compromiso absoluto" del Gobierno con la investigación contra el cáncer, con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y con sus profesionales. Asimismo, ha recordado que desde 2018 el Ejecutivo ha movilizado más de 1.100 millones de euros destinados a la investigación oncológica, de los cuales más de 186 millones han sido asignados al CNIO.

Morant también ha señalado que el Gobierno seguirá dotando al centro de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y continuar contribuyendo a mejorar la esperanza de vida de cientos de miles de pacientes oncológicos y sus familias.

La comparecencia de la ministra se ha producido para dar cuenta de lo ocurrido en el CNIO, investigado por supuestas irregularidades en la contratación, así como para informar sobre las medidas que el Gobierno pretende impulsar para evitar que las universidades privadas se conviertan en "chiringuitos educativos".

Durante su intervención en la Cámara Alta, Morant ha pedido a los senadores del PP que contribuyan a la estabilidad del CNIO y que no hagan "cálculos políticos" con la institución. "Les pido que contribuyan a esa estabilidad institucional que merece la ciencia española y que tanto están reclamando los trabajadores del centro", ha señalado Morant durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado para dar cuenta de lo ocurrido en los últimos meses en el CNIO.