Diana Morant, en el Senado: "El Gobierno nunca va a dejar caer al CNIO"
- La ministra ha señalado que se seguirá dotando al centro de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento
- El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas está siendo investigado por supuestas irregularidades
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que "el Gobierno nunca va a dejar caer al CNIO" y ha subrayado que los problemas que hayan podido surgir en el centro "se van a afrontar con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional". En este sentido, ha afirmado que la voluntad del Ejecutivo es "dar estabilidad, mejorar y afrontar con toda la responsabilidad la situación" del organismo.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, la ministra ha reiterado el "compromiso absoluto" del Gobierno con la investigación contra el cáncer, con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y con sus profesionales. Asimismo, ha recordado que desde 2018 el Ejecutivo ha movilizado más de 1.100 millones de euros destinados a la investigación oncológica, de los cuales más de 186 millones han sido asignados al CNIO.
Morant también ha señalado que el Gobierno seguirá dotando al centro de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y continuar contribuyendo a mejorar la esperanza de vida de cientos de miles de pacientes oncológicos y sus familias.
La comparecencia de la ministra se ha producido para dar cuenta de lo ocurrido en el CNIO, investigado por supuestas irregularidades en la contratación, así como para informar sobre las medidas que el Gobierno pretende impulsar para evitar que las universidades privadas se conviertan en "chiringuitos educativos".
Durante su intervención en la Cámara Alta, Morant ha pedido a los senadores del PP que contribuyan a la estabilidad del CNIO y que no hagan "cálculos políticos" con la institución. "Les pido que contribuyan a esa estabilidad institucional que merece la ciencia española y que tanto están reclamando los trabajadores del centro", ha señalado Morant durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado para dar cuenta de lo ocurrido en los últimos meses en el CNIO.
Rechazo a las universidades que ofrecen "títulos exprés"
En la misma intervención, en la que ha dado explicaciones sobre la aprobación del real decreto de creación de universidades, la ministra ha rechazado los modelos que convierten la universidad "en un simple negocio basado en la proliferación de títulos exprés, sin arraigo investigador, sin planificación y sin compromiso real con el conocimiento".
Morant ha incidido en que el objetivo de este real decreto es "clarísimo, garantizar las mismas reglas para todos los centros universitarios, estándares de calidad y de planificación responsable para proteger el sistema universitario español". De este modo, ha defendido que se asegura que "todas las universidades cumplan las funciones que las definen, que no solo es formar, es también investigar, transferir ese conocimiento".
Con este real decreto, el Gobierno, en palabras de la ministra, trata de "evitar la deriva privatizadora en algunas comunidades autónomas, que lo que hacen es impulsar universidades exprés para quien pueda pagarlas, mientras van desmantelando y asfixiando financieramente a algunas de las mejores universidades de España". Asimismo, ha asegurado que el Gobierno va a aprobar "pronto" el sexenio de transferencia de conocimiento, que reconocerá el impacto, la proyección y visibilidad de procesos y resultados de transferencia del conocimiento significativos realizados por cada solicitante.
"Es una prioridad de esta legislatura. Este sexenio va a salir y va a salir pronto. Vamos a aprobar ese sexenio de transferencia y lo vamos a aprobar porque hemos hecho un trabajo con la comunidad científica, con las universidades. El conocimiento tiene que convertirse también en mejores empresas, en mejores políticas públicas, en empleo cualificado, por eso vamos a impulsar la transferencia de conocimiento", ha puntualizado.
Por otro lado, ha abordado el problema con la homologación de títulos universitarios extranjeros, destacando que es un tema "de vital importancia". "Había que mejorar el sistema de homologaciones y equivalencias de títulos universitarios extranjeros, pero ya advierto también, de partida, que no voy a aceptar lecciones de quienes destrozaron el sistema porque no querían que aquí se trabajara si venías de fuera", ha advertido a los senadores.