La Policía precinta varios almacenes del CNIO en el marco de la investigación por la presunta trama de corrupción
- Anticorrupción abrió diligencias de investigación tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública
- La presunta trama pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años
La Policía ha precintado este viernes varios almacenes de la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) como parte de las diligencias practicadas en el marco de la investigación por la presunta trama de corrupción en el centro de referencia en España en la investigación del cáncer, han confirmado fuentes policiales a TVE.
Desde el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades han recordado su plena colaboración con la justicia.
Esta misma semana, la ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró que "nadie que haya malversado un euro de la investigación contra el cáncer quedará sin una respuesta contundente por parte del Gobierno de España".
"Puedo decir que, desde luego, el CNIO participará y colaborará con la justicia para que todo esto se esclarezca", dijo Morant, en declaraciones a los medios.
Presuntas irregularidades en la contratación pública
El gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, José Manuel Bernabé, renunció el pasado febrero al cargo, un día después de ser señalado por el Gobierno a raíz de una denuncia por presunto acoso a una antigua secretaria general de esta institución.
El CNIO vive una grave crisis reputacional con acusaciones de mal ambiente laboral y de presuntas actividades delictivas. De hecho, Bernabé llegó dentro de un proceso de renovación de la institución tras la destitución del anterior gerente, Juan Arroyo, y de la antigua directora científica, María Blasco, entre acusaciones cruzadas de abuso de poder y acoso laboral.
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación el pasado mes de noviembre tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica del CNIO, lo que llevó a que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaran en diciembre en la sede de la institución en busca de documentación.
La presunta trama pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años. La denuncia acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni siquiera había prestación real.
El Tribunal de Cuentas está auditando las cuentas del CNIO correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, en un ejercicio de transparencia.