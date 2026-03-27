La Policía precinta varios almacenes del CNIO en el marco de la investigación por la presunta trama de corrupción

La Policía ha precintado este viernes varios almacenes de la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) como parte de las diligencias practicadas en el marco de la investigación por la presunta trama de corrupción en el centro de referencia en España en la investigación del cáncer, han confirmado fuentes policiales a TVE.

Desde el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades han recordado su plena colaboración con la justicia.

Esta misma semana, la ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró que "nadie que haya malversado un euro de la investigación contra el cáncer quedará sin una respuesta contundente por parte del Gobierno de España".

"Puedo decir que, desde luego, el CNIO participará y colaborará con la justicia para que todo esto se esclarezca", dijo Morant, en declaraciones a los medios.