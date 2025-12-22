La Policía se persona en el CNIO por la investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado este lunes en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para requerir documentación en relación con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado RTVE.

El CNIO ha facilitado con total colaboración la documentación solicitada de manera formal, que los agentes se han llevado únicamente en un disco duro. En ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo, han agregado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Desde el Departamento que dirige Diana Morant se ha manifestado la colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el organismo.

La actuación policial se produce después de que Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias tras la denuncia presentada por dos exdirectivos del CNIO apuntando a una supuesta trama que pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años mediante el posible amaño de contratos.

El pasado 25 de noviembre, el Patronato del CNIO aprobó que se ejecutara de forma inmediata una reordenación de la organización e informó de la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación actual del centro. También subrayó su colaboración total con cualquier tipo de irregularidad que se haya podido producir en el pasado.