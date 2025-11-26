Anticorrupción investiga las supuestas irregularidades del CNIO, el mayor centro oncológico a nivel nacional

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Anticorrupción estima que los hechos denunciados tienen la suficiente entidad como para investigar un posible delito.

La denuncia fue presentada por otro ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra antiguos directivos del área económica de este organismo y empresas afines, por presuntamente haberse lucrado con estos contratos.

El denunciante había sido candidato este año al puesto de gerente del centro, para el que finalmente fue seleccionado José Manuel Bernabé, y fue despedido semanas después de presentar la denuncia y que se le abriese un expediente disciplinario. En la denuncia, que ahora investiga Anticorrupción, acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni siquiera había prestación real, con la protección del exgerente Juan Arroyo.

Tres trabajadores, despedidos El patronato del centro científico ha acordado esta semana por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que pasa por la destitución del cargo que aún ostentaba su exgerente Juan Arroyo en el área económica. Este órgano rector ha dado luz verde a una propuesta del actual gerente José Manuel Bernabé, para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial", lo que incluye suprimir el puesto que mantenía Arroyo en el área económica del centro. Esa reorganización de la estructura incluye también el cese en sus puestos de otros dos cargos del área económica, José Ignacio Fernández y Laura Muñoz.

Nueva etapa El CNIO inició el 29 de enero de este año una nueva etapa que comenzó después de que el patronato del centro decidiera, por unanimidad de todos sus integrantes, cesar a su por entonces directora científica, María Blasco, y también a su gerente, Juan Arroyo. La decisión se tomó porque el "ambiente que se vivía en el centro no era compatible con la excelencia científica requerida". Ese mismo 29 de enero se decidió iniciar un proceso con el objetivo de lanzar un concurso público internacional para elegir una nueva dirección científica y una nueva dirección al frente de la gerencia del centro, cuya misión, entre otras, era recabar toda la información respecto a la situación del CNIO durante los últimos 18 años. El actual gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, tomó posesión de su cargo el pasado 1 de septiembre y entre los objetivos encomendados por el Patronato está el de recabar toda la información necesaria para conocer el estado de situación del centro. Las cuentas del CNIO están auditadas anualmente por la Intervención General del Estado, y en la actualidad, además, el Tribunal de Cuentas está auditando los ejercicios correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, en un ejercicio de transparencia. Para la dirección científica del centro ha sido elegido el investigador en bioinformática Raúl Rabadán, que aún no se ha incorporado al CNIO por obligaciones contractuales que aún tenía con su anterior empleador, la Universidad de Columbia, en Nueva York.