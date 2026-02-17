La Constitución de 1978: un récord de longevidad con reformas pendientes y el respaldo ciudadano

La Constitución de 1978 será, desde este miércoles, la más longeva de la historia de España, superando los 17.239 días de la de 1876, que estuvo vigente desde su promulgación hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923. Por este motivo, el Congreso celebra hoy un acto conmemorativo que contará con la presencia de los reyes Felipe VI y doña Letizia y con la ausencia de partidos independentistas y nacionalistas.

En este casi medio siglo de existencia, nuestra Carta Magna se ha consolidado como el pilar para la convivencia democrática y, a pesar de que ha sido cuestionada por algunas opciones políticas y tiene algunas reformas pendientes, es la institución que mayor confianza genera entre los españoles, con una nota de 6,4 sobre 10, según la encuesta del CIS sobre tendencias sociales del pasado mes de diciembre.

La puesta en marcha de la Constitución de 1978 se considera la culminación de la transición de la dictadura a la democracia en España y fue fruto del consenso entre distintas opciones políticas, que priorizaron el bien común por encima de sus diferencias ideológicas.

Tras la aprobación de la Ley de la Reforma Política en el referéndum en diciembre de 1976, España pudo celebrar el 15 de junio de 1977 las primeras elecciones libres desde febrero de 1936. Las Cortes que surgieron de aquellos comicios iniciaron de inmediato el camino para redactar un texto constitucional, por lo que en agosto la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso nombró a una Ponencia de siete diputados para elaborar la nueva ley fundamental, los llamados 'Padres de la Constitución': Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (todos de UCE), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Manuel Fraga Iribarne (AP) y Miquel Roca y Junyent (Minoría Catalana, puesto cedido por los socialistas).

Secretismo y controversia Los ponentes comenzaron a trabajar con gran secretismo, pero en noviembre de 1977 parte del anteproyecto se filtró a la revista Cuadernos para el Diálogo, lo que ocasionó una importante controversia. El 23 de diciembre se entregó el texto con un primer articulado, que se publicó en el BOE el 5 de enero del año siguiente. Comenzó entonces la fase de enmiendas, más de 3.100, lo que llevó a los ponentes a retirarse al Parador de Gredos (Ávila) para desbloquear los asuntos más espinosos. Pero el proceso entró en crisis cuando el PSOE abandonó la comisión por discrepancias con la UCD en temas educativos y religiosos. En la etapa final, fueron el vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, y el número dos del PSOE, Alfonso Guerra, quienes desatascaron la negociación en los llamados 'pactos del mantel', ya que se cerraron en encuentros sin publicidad en el reservado del restaurante madrileño 'José Luis'. Tras debatirse en Comisión y en Pleno del Congreso, la Constitución fue aprobada el 31 de octubre de 1978 en una sesión conjunta de ambas cámaras, paso previo al referéndum que se llevó a cabo el 6 de diciembre, en el que el texto fue ratificado con un 87,7% de votos favorables y una participación del 67,1%. Reunión de los miembros de la Comisión Constitucional en agosto de 1977 EFE/jgv

Un texto novedoso y avanzado La Constitución de 1978 no solo sirvió para romper con el régimen franquista, sino que introdujo importantes novedades jurídicas, situando a España en la misma línea que las democracias europeas más avanzadas. El texto definía a España como un Estado social y democrático de Derecho, cuya fórmula es la Monarquía parlamentaria, aunque limitaba notablemente el poder del jefe de Estado, al que reservaba funciones representativas y moderadoras. También fijaba la aconfesionalidad del Estado, tras cuatro décadas de 'nacionalcatolicismo', y ampliaba notablemente los derechos y libertades, con cuestiones como la prohibición de la pena de muerte, el derecho de huelga y libertad sindical y la libertad religiosa y de culto. Pero quizá una de sus aportaciones más radicales fue el reconocimiento en el artículo 2 del derecho al autogobierno de las distintas naciones y regiones españolas, base del llamado Estado de las Autonomías. En el Título X se recogen las circunstancias para una eventual reforma constitucional, lo que requiere una amplia mayoría parlamentaria, por lo que hasta la fecha solo se han llevado a cabo tres remodelaciones del texto: en 1992 (artículo 13), con motivo de la ratificación por parte de España del Tratado de Maastricht; en 2011 (artículo 135), para limitar el déficit de las Administraciones Públicas; y en 2024 (artículo 49), para eliminar el término 'disminuido' y sustituirlo por el de 'personal con discapacidad'. Pero sobre la mesa están otras cuestiones que en algún momento se han planteado, como la supresión o limitación de los aforamientos, la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión al trono, la reforma del modelo territorial o la posibilidad de blindar la sanidad, la dependencia o las pensiones como derechos fundamentales, pero de momento no parece que se vayan a dar pasos en este sentido, teniendo en cuenta las diferencias políticas que mantienen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Varios diputados aplauden tras la aprobación en el Congreso de la Constitución, el 31 de octubre de 1978 EFE/rba