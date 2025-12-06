Armengol reivindica el legado europeo y el espíritu del consenso en el Día de la Constitución

"Hace 50 años queríamos entrar en Europa, ahora somos Europa". La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado en el Día de la Constitución el legado europeo que ha marcado el camino democrático en España, al tiempo que ha llamado al consenso y el diálogo por el bien común. Para ello, ha puesto como ejemplo a la transición, durante la cual "se negoció duro, se escuchó, se debatió y se cedió" con el objetivo de dejar atrás "décadas oscuras de silencio y represión".

Apenas un día después de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera una sorprendente advertencia a Europa por el supuesto proceso de "borrado civilizacional" a costa de los flujos migratorios, Armengol ha optado por hacer una férrea defensa de los valores europeos. Durante su discurso para celebrar el 47º aniversario de la Constitución Española, ha insistido no solo en la igualdad o la solidaridad inherentes al carácter europeo, sino también en el trabajo colectivo para buscar el beneficio común.

"Esa idea tanto tiempo indisoluble entre Europa y la paz. Eso somos", ha remarcado ante los asistentes, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el del Senado, Pedro Rollán, y los representantes políticos y de otras instituciones del Estado.

En su intervención desde el Salón de los Pasos Perdidos, ha insistido en que se debe permitir que la herencia europea —la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, las políticas de redistribución de la riqueza— "se cuestione y se destruya". "El legado que nos deja Europa se resume en una palabra: bienestar", ha expresado Armengol, que también ha destacado la compenetración de España con sus países vecinos.

Fruto de esa relación y del "sentir mayoritario" de la sociedad española, ha subrayado, muchos de esos derechos fundamentales están reconocidos hoy en la Carta Magna. "El reconocimiento de la igualdad de todas las personas ante la ley, la encomienda a los poderes públicos de promover una distribución equitativa de la renta, la protección de la salud de la ciudadanía, la garantía de las pensiones, el derecho al medio ambiente, a la cultura", ha enumerado. De hecho, ha destacado que ahora España ha pasado de mirar hacia Europa a convertirse en un referente en el continente.

Como símbolo de esa fraternidad con los países vecinos, alumnos de primaria del colegio público Vázquez de Mella de Madrid han leído tres artículos de la Constitución en varios idiomas europeos. En concreto, han recitado en alemán el artículo 23; que reconoce el derecho a la participación política ciudadana; en francés el artículo 27; que regula el derecho a la educación, y en italiano el artículo 48, dedicado a la juventud. A la lectura del texto constitucional le ha seguido una interpretación de Trío Dumky, de Antonín Dvořák, por parte de Helix Trio, formación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música de Basilea y miembros de la European Chamber Music Academy.

02.36 min Las tres reformas de la Constitución

Armengol también ha puesto la mirada en el comienzo de la democracia española. Cuando se cumplen 50 años del "inicio del fin de la dictadura" con la muerte de Francisco Franco, la presidenta del Congreso ha recordado la compleja transición democrática en la que el diálogo fue clave para salir adelante. "Fue una prueba de fuego que curtió a la sociedad civil y a la clase política española en la cultura del acuerdo (...). Fueron años vertiginosos en los que todo estaba por hacer", ha recordado.

Asimismo, ha abogado por adecuar la Constitución a la "diversidad" territorial de España para hacer de ella un texto del siglo XXI y por incorporar a la misma nuevos derechos y libertades. Tras insistir en que las leyes son de la ciudadanía y se "transforman" según avanza la sociedad a la que representan, ha asegurado que en la Carta Magna "caben nuevos derechos, nuevas libertades". De hecho, ha apuntado a la última reforma, que modificó el artículo 49 para cambiar el término "disminuido" por personas con discapacidad.

30.20 min Así ha sido el izado de la bandera del Día de la Constitución

La vivienda, la violencia de género o la sanidad: el telón de fondo del acto El homenaje a la Constitución, que arrancó a las 10.30 horas con el tradicional izado de la bandera nacional, llega además en un momento de tensión política a nivel nacional, con la campaña electoral en Extremadura en marcha y con acusaciones cruzadas a costa de los procesos judiciales, las acusaciones de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, la gestión de la dana o la polémica del hospital de Torrejón de Ardoz. Asuntos que han marcado el antes y el después del acto oficial. Sánchez critica los "pactos de los nostálgicos del franquismo" y Feijóo le acusa ser el que más "ha atacado" a la Constitución ROCÍO GIL GRANDE De hecho, representantes políticos como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la portavoz de Vox, Pepa Millán, se han hecho eco de estos temas tanto en las comparecencias ante los medios como en conversaciones informales con los periodistas, habituales en los pasillos del Congreso. Otros, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o la ministra de Sanidad, Mónica García, han puesto el foco en los servicios públicos y el Estado Social. Pero especialmente relevante han sido las declaraciones de Sánchez, que en uno de esos 'corrillos' con periodistas ha defendido la respuesta de su partido a los supuestos casos de agresión sexual, si bien ha asumido el error "no premeditado". "En 2018 se activó el protocolo en Moncloa y no había ninguna denuncia. No hay voluntad de encubrir", ha asegurado. Sánchez asume "en primera persona" la mala gestión en los casos de acoso de Salazar: "Fue un error no premeditado" Àlex Cabrera Con este contexto como telón de fondo, Armengol también ha lanzado mensajes en defensa de la sanidad y educación pública, la atención a la dependencia y las políticas de redistribución de la riqueza. En este punto, también ha considerado imprescindible responder a la crisis de vivienda, erradicar la violencia contra las mujeres, luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas, así como potenciar las medidas de adaptación al cambio climático. Y una vez más, ha instado a defender los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una "ventaja y un atractivo". "Son lo que nos ha llevado a ser lo que somos y defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados", ha proclamado. “Que la niebla no nos impida ver el sol. Tenemos un gran legado que defender y un futuro que construi“ Por ello, ha recordado que aún quedan cosas por hacer. Tras parafrasear a la poeta valenciana María Beneyto, ha animado a seguir avanzando. "Que la niebla no nos impida ver el sol. Tenemos un gran legado que defender y un futuro que construir", ha dicho al final de su intervención.