Sánchez critica los "pactos de los nostálgicos del franquismo" y Feijóo le acusa ser el que más "ha atacado" a la Constitución

La Constitución logró unir a los partidos de distinto signo para construir una España democrática pero su aniversario, 47 años después, no ha servido para que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo entierren el hacha de guerra. El primero ha afeado al líder del PP sus "pactos con nostálgicos del franquismo", mientras que el presidente del Partido Popular ha acusado a Sánchez de presidir el Gobierno que "más ha atacado" la Carta Magna. Y mientras tanto, la crispación ha seguido marcando la jornada motivada por polémicas como la del Hospital de Torrejón en Madrid, los últimos audios sobre la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana o el caso de acoso sexual de Francisco Salazar.

Los distintos líderes políticos han ido desfilando ante los micrófonos en el Congreso de los Diputados, donde ha tenido lugar el acto conmemorativo, para reflejar sus impresiones sobre el aniversario y, sobre todo, sobre la actualidad política.

Tras reivindicar la Carta Magna, que en breve será "la más longeva del país", Sánchez ha cargado en una declaración sin preguntas contra la "letanía" de los "profetas del desastre" que critican que España va camino de ser "una dictadura", que España "se hunde" y "se rompe".

"No deja de ser curioso y paradójico que aquellos que lo dicen, o bien sean nostálgicos de la dictadura franquista, o herederos de ella, o bien pactan con esos nostálgicos de la dictadura franquista", ha comentado. Dicho esto, ha insistido en que es "paradójico" que hablen de que España "se hunde" cuando "sus presidentes autonómicos celebran los buenos datos de empleo en cada uno de sus territorios". O cuando, ha proseguido, ante el "aumento" de la financiación del Gobierno al Estado del Bienestar. Y todo, ha proseguido, cuando los gobiernos de "la derecha" con el "apoyo de la ultraderecha" provocan "un desmantelamiento y un debilitamiento de la sanidad pública, la educación o la vivienda".

Por eso, ha llamado a decir "alto y claro" que España "vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia". Y ha llamado a compararla con el resto de países europeos, presumiendo de datos de empleo o de reducción de la desigualdad.

Dardos velados de Sánchez a Ayuso y a Trump Sánchez ha reivindicado en particular dos artículos de la Carta Magna en relación con dos asuntos de actualidad política. El primero de ellos, sin aludir a la polémica del Hospital de Torrejón en Madrid, el 43, que recoge el derecho a la salud pública. Lo ha hecho precisamente después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, atribuyera el audio filtrado del consejero delegado del Grupo Ribera Salud pidiendo subir las listas de espera para aumentar los beneficios a una "rencilla" entre directivos y que defendiera el "trabajo impecable" del hospital. Ayuso defiende el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón y atribuye el audio filtrado a "un problema de rencillas" ROCÍO GIL GRANDE “El derecho a la salud pública es de todos y no el negocio de empresas afines al PP“ "El artículo 43 consagra el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son empresas afines al PP para llenar su cuenta de resultados", ha dicho. También la ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido a Ayuso que el problema en Torrejón no es de rencillas" sino de su propio "modelo" para la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña también ha entrado en la crispación política para acusar al Gobierno de "exagerar" creando "escándalos" de "cualquier cosa" que tenga que ver con la gestión de las comunidades del PP y ha acusado a El País, medio que se hizo eco del audio, de dejarse meter "varios goles". "El Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano y va a usar todas las herramientas del Estado de Derecho para una sanidad pública gratuita, universal y equitativa", ha zanjado Sánchez. El segundo artículo que ha reivindicado es el 10, que junto el preámbulo de la Constitución defiende la Declaración de Derechos Humanos. Tras criticar "el neoimperialismo" del presidente ruso, Vladímir Putin, y el "genocidio" de Benjamin Netanyahu en Gaza, así como hablar de una amenaza de la "internacional ultraderechista bien articulada, poderosa y financiada", ha lanzado un mensaje velado a Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "La UE es una aliada y no es una vasalla de ningún poder político nacional en otras latitudes geográficas". Y siguiendo con artículos de la Constitución a reivindicar, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado a cumplir el "mandato constitucional" del derecho a la vivienda y la "prohibición de especular", algo que a su juicio no han cumplido los gobiernos de PSOE y PP.

Feijóo llama a pasar página de una época "disolvente" Feijóo, por su parte, ha dicho que Sánchez es presidente gracias a quienes se han quieren "destruir" la Constitución y se ha comprometido a ofrecer una etapa "reconstituyente" si el Partido Popular llega a La Moncloa. El líder del PP ha dicho que "nunca" en 47 años había habido un Gobierno "que degradase tanto las instituciones y atacase tanto" a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los ciudadanos. Y se ha comprometido a dejar atrás esta época "decadente" y "disolvente" de la política española en pro de otra "constituyente". Así, ha dicho que trabajará para que en la celebración del 50 aniversario de la Constitución "haya un Gobierno constitucionalista", que mande de nuevo "un mensaje de diálogo y de tolerancia" a toda la sociedad y que "se sienta orgulloso de la Constitución" y de España.

Polémica por el caso Salazar y los 'whatsapp' de la dana A preguntas de los periodistas, Feijóo ha reprochado a Sánchez su "hipocresía socialista" por las políticas de Igualdad de su Gobierno y de su partido cuando afronta casos como el de las denuncias de acoso sexual contra el ex asesor en Moncloa Francisco Salazar. Ha asegurado que Sánchez "tenía que saber" de las denuncias contra el que fuera "un hombre de absoluta confianza, uno de sus muñidores de las primarias", por sus actitudes "no solo machistas" sino "punibles". "Y como siempre, lo sabía y lo tapó, es una práctica generalizada de la hipocresía del PSOE y muy concretamente del Gobierno sanchista". “Como siempre, lo sabía y lo tapó, una práctica de la hipocresía del PSOE y del Gobierno sanchista“ El propio Sánchez, en un corrillo posterior con periodistas, ha asumido en primera persona el "error" en la celeridad con la que el partido ha gestionado la comunicación con las denunciantes: "Es un error que asumimos todos, yo el primero". Eso sí, ha negado que haya sido "premeditado" ni que Salazar haya recibido protección de su partido, y ha ofrecido ayuda a las víctimas. Sánchez asume "en primera persona" la mala gestión en los casos de acoso de Salazar: "Fue un error no premeditado" Àlex Cabrera Feijóo también ha sido cuestionado por los mensajes de whatsapp conocidos en las últimas horas relativos a la gestión de la dana. Entre ellos, uno en el que el jefe de gabinete del ‘expresident’ Carlos Mazón frenó a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, de confinara la población pese al aviso de ésta de que ya había un muerto. Y otro en el que el propio Mazón respondió con un "cojonudo" a Pradas cuando le contó que la situación en el barranco del Poyo era preocupante. Al respecto, Feijóo ha asegurado que el Partido Popular "ha pasado página definitiva en la Generalitat" con la llegada de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente del Consell y ha recalcado que Mazón "ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel" tras dimitir el pasado mes de noviembre. Además, ha defendido que éste ha comparecido en Las Cortes Valencianas, en el Congreso y que ha dado explicaciones: "Nos ha dicho aquello que considera que es verdad y yo no tengo nada más que decir".