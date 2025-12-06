Azcón planea adelantar las elecciones en Aragón si no logra "en una semana" los apoyos para aprobar los presupuestos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho este sábado que se da una semana, que es un tiempo "más que prudencial", para comprobar si tiene apoyos para aprobar los presupuestos autonómicos para 2026 y ha afirmado que, si no los tiene, "lo lógico" es convocar elecciones anticipadas.

En declaraciones ante el Congreso antes de asistir a la recepción del Día de la Constitución, Azcón, que gobierna en minoría, ha puesto el foco en Vox al recordar que de las elecciones de mayo de 2023 salió "una mayoría de cambio" que tiene que ponerse de acuerdo en un "momento excepcional" para Aragón.

A su juicio, no hay razones "objetivas" para que se rechace un presupuesto que ha calificado de "histórico", por lo que ha pedido no prejuzgar el resultado de las negociaciones que inicia ahora su gobierno.

Aragón ha vivido este 2025 con presupuestos prorrogados y Azcón descarta una nueva prórroga. Su objetivo, ha explicado, es empezar las negociaciones con Vox, el partido con el que gobernó y que apoyó las cuentas para 2024. Y ha confiado en que haya "responsabilidad suficiente para saber que el momento que vive Aragón necesita unos presupuestos".

Por su parte, el secretario general de VOX y diputado autonómico en Cataluña, Ignacio Garriga, ha subrayado, en una publicación en la red social X, que "Azcón tendrá presupuestos si rechaza la invasión migratoria, el pacto verde europeo, se compromete a bajar impuestos, a reducir gastos político innecesario y a priorizar a los españoles frente a los extranjeros en políticas sociales y de vivienda".