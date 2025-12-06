Azcón planea adelantar las elecciones en Aragón si no logra "en una semana" los apoyos para aprobar los presupuestos
- Empezará las negociaciones con Vox, el partido con el que gobernó y que apoyó las cuentas para 2024
- La comunidad autónoma ha vivido este 2025 con presupuestos prorrogados y Azcón descarta una nueva prórroga
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho este sábado que se da una semana, que es un tiempo "más que prudencial", para comprobar si tiene apoyos para aprobar los presupuestos autonómicos para 2026 y ha afirmado que, si no los tiene, "lo lógico" es convocar elecciones anticipadas.
En declaraciones ante el Congreso antes de asistir a la recepción del Día de la Constitución, Azcón, que gobierna en minoría, ha puesto el foco en Vox al recordar que de las elecciones de mayo de 2023 salió "una mayoría de cambio" que tiene que ponerse de acuerdo en un "momento excepcional" para Aragón.
A su juicio, no hay razones "objetivas" para que se rechace un presupuesto que ha calificado de "histórico", por lo que ha pedido no prejuzgar el resultado de las negociaciones que inicia ahora su gobierno.
Aragón ha vivido este 2025 con presupuestos prorrogados y Azcón descarta una nueva prórroga. Su objetivo, ha explicado, es empezar las negociaciones con Vox, el partido con el que gobernó y que apoyó las cuentas para 2024. Y ha confiado en que haya "responsabilidad suficiente para saber que el momento que vive Aragón necesita unos presupuestos".
Por su parte, el secretario general de VOX y diputado autonómico en Cataluña, Ignacio Garriga, ha subrayado, en una publicación en la red social X, que "Azcón tendrá presupuestos si rechaza la invasión migratoria, el pacto verde europeo, se compromete a bajar impuestos, a reducir gastos político innecesario y a priorizar a los españoles frente a los extranjeros en políticas sociales y de vivienda".
Sería la segunda comunidad en adelantar elecciones tras Extremadura
Preguntado por una fecha concreta, Azcón ha considerado que en una semana podrá comprobar "quiénes son los partidos que están dispuestos a aprobar presupuestos y quiénes son los partidos que pretenden bloquear".
Sería la segunda comunidad en adelantar elecciones tras Extremadura, donde María Guardiola aspira a lograr una mayoría que le evite depender de nuevo de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha insinuado que si no acepta sus condiciones el PP podría verse obligado a cambiar su candidato a la investidura. Ante esas palabras, Azcón ha abogado por el respeto a los adversarios políticos y por llegar a acuerdos.
A su juicio, Vox tiene que decidir sus prioridades: "O ayudamos a cambiar al Gobierno de España y a que Pedro Sánchez deje de estar en La Moncloa o bloqueamos al Partido Popular en aquellas comunidades autónomas en las que tenemos responsabilidad de gobernar", ha recalcado.
Azcón ha reivindicado la unidad con la que se fraguó la Constitución y ha cargado contra los partidos ausentes de la recepción organizada en el Congreso porque "son los que quieren destruir nuestro régimen democrático". Cuando le han recordado que, además de las fuerzas nacionalistas, tampoco está Vox, se ha limitado a señalar que "Vox también debería estar".
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, preguntada por un posible apoyo a los presupuestos aragoneses y por un eventual pacto postelectoral en Extremadura con María Guardiola, ha dejado claro que cualquier acuerdo dependerá de la actitud del PP, que conoce su programa.
Millán, que ha acudido al Congreso solo para explicar que no participarían en la recepción para no compartir espacio con el Gobierno, ha insistido que Vox siempre defiende su programa y si hay elecciones en Extremadura este mes es porque el PP en esa comunidad no aceptó lo que sí ha aceptado en Murcia, la Comunidad Valenciana o Baleares: "El problema es que hay 17 PP diferentes y que el PP no tiene un proyecto nacional común para España".