Feijóo y Guardiola se enzarzan con Abascal e Ibarra acude a respaldar a Gallardo | Diario de campaña

Arranque de campaña Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en el arranque de campaña Día 1: PP y Vox se enzarzan Feijóo y Guardiola se enzarzan con Abascal e Ibarra acude a respaldar a Gallardo



01.50 min El rifirrafe entre PP y Vox marca la primera jornada de campaña mientras el PSOE llama a la movilización con el apoyo de Ibarra

El primer día de campaña de las elecciones autonómicas en Extremadura ha estado protagonizado por dos de los líderes nacionales, el del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, que se han intercambiado acusaciones cruzadas. El enfrentamiento se ha producido después de que Abascal sugiriera que habría que cambiar a la candidata 'popular', María Guardiola, para que Vox y PP pudieran pactar. Conocida es la oposición frontal a Vox que ha mantenido la actual presidenta de la Junta de Extremadura ya desde las anteriores elecciones. Por ello, Guardiola ha tachado de "machista" el discurso de Abascal. Lo mismo que también ha hecho el PSOE, a cuyo candidato este viernes ha arropado el histórico dirigente socialista y expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Ibarra respalda a Gallardo El PSOE ha realizado su primer acto de esta campaña electoral en Castuera (Badajoz), donde el candidato, Miguel Ángel Gallardo, ha contado con el respaldo del expresidente extremeño Rodríguez Ibarra. El que fuera jefe de la Junta de Extremadura durante 24 años ha defendido "la inocencia" del líder socialista extremeño, que está procesado por la presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Si no estuviera aquí, estaría diciendo sin decir, que eres culpable. Y estoy aquí para demostrar lo contrario", ha clamado. Asimismo se ha mostrado convencido de que "el tiempo" se encargará de darle "la razón" y aquellos que le "difamaron", le tendrán que "pedir perdón". Por su parte, Gallardo ha tildado de "gran mentira" la causa contra él: "Han montado una gran mentira, han inflado un globo para alimentar sospechas y que con las sospechas, venga la abstención", ha asegurado. Y ha pedido que la gente salga a votar para "decirles a las derechas que para ganar hay que jugar limpio y no instrumentalizando la Justicia". Ibarra defiende a capa y espada la inocencia de Gallardo y avanza que algunos tendrán "que pedir perdón" Àlex Cabrera También Ibarra y Gallardo han lanzado reproches a PP y Vox, por ver estas elecciones más en clave nacional, que en clave autonómica. "Lo que se está en juego es el futuro de Extremadura, pero todos quieren hablar de todo menos de Extremadura", ha afeado el candidato socialista. Asimismo ambos han considerado que se han convocado elecciones porque les venía bien a los líderes nacionales de los partidos de derecha. Antes de este acto, Gallardo se ha desplazado a Guareña, en Badajoz, donde ha presentado su plan de ayudas a la industria para atraer jóvenes, y que incluye incentivos para empresas que contraten a jóvenes extremeños que regresen a la región. Y de paso, ha tachado de "engaño" el programa de ayudas de Guardiola para atraer a gente a Extremadura porque no ha conseguido frenar la pérdida de población.

Guardiola y Feijóo se enzarzan con Abascal La candidata del PP a la reelección, María Guardiola, se ha enzarzado este viernes con Abascal, a quien ha acusado de tener un mensaje con "tufo machista", por decir que si ella "se empecina" en no querer pactar con Vox, "quizá el PP tenga que cambiar de candidato". "Yo no me empecino con nada. Yo creo que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones y, además, he tenido la oportunidad de mostrarlo durante todo este tiempo. Yo, desde luego, solo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños", ha indicado durante una visita a la localidad cacereña de Hervás, donde ha arrancado la campaña electoral. Además, ha descartado pasar "por el aro de lo que quiera" Abascal y "los señoros de Vox". "Yo estoy aquí porque quiero defender mi tierra, quiero defender a mi gente y es lo único que me interesa", ha zanjado. ““ En otro acto electoral, esta vez en Casar de Cáceres, Feijóo ha defendido que en el PP, las regiones tienen autonomía para nombrar a sus candidatos, y lo ha contrapuesto a lo que pasa en Vox. "Nuestros candidatos no son marionetas, que las movemos con hilos y los decidimos en Madrid sin consultar a la gente", ha espetado. Y ha acusado a la formación de Abascal de anteponer su estrategia nacional a las necesidades de los extremeños. También ha sostenido que la candidata 'popular' es la "única que puede dar estabilidad y un gobierno útil", mientras que, ha asegurado, el PSOE y Vox solo tienen como único objetivo "bloquear". "Yo quiero una presidenta mujer que respete a las mujeres", ha clamado Feijóo, para referirse a las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente socialista y exasesor de Moncloa Francisco Salazar. Así, el líder del PP ha llamado a los extremeños a "derrotar" a Pedro Sánchez en las urnas y "mandar un mensaje a todos los españoles".

Abascal tilda a Guardiola de la "Irene Montero de Extremadura" Vox, que este jueves no hizo ningún acto de apertura de campaña, más allá de la pegada de carteles, este viernes ha organizado un mitin en Cáceres, con el candidato, Óscar Fernández, y Santiago Abascal. El líder de Vox ha calificado a Guardiola como "la Irene Montero de Extremadura" para responder a las acusaciones de machismo que ella había hecho previamente, y la ha tildado también de "soberbia". Asimismo ha considerado al PP una "estafa política", por aplicar "lo mismo que el PSOE". "Hay luz más allá de la estafa de unos y la mafia de otros, el sentido común de Vox", ha concluido. Abascal se vuelca en Extremadura en busca del voto joven y rural: "Vox es el único que mira por el campo" FÉLIX DONATE MAZCUÑÁN (ENVIADO ESPECIAL A MONTIJO, BADAJOZ) Fernández, por su parte, ha afeado a Guardiola que apretara el botón de las elecciones anticipadas por "capricho", "con tal de no pactar con Vox". "No le ha dado la gana pactar lo que han pactado sus compañeros en Valencia o Murcia, prefirió elecciones", ha reprochado, al tiempo que ha vaticinado que le va a salir "el tiro por la culata". Y también ha cargado contra Gallardo, a quien ha llamado "sinvergüenza" por crear un puesto para el hermano de Pedro Sánchez. El candidato de Vox ha prometido de cara a las elecciones "políticas sentido común" para "arreglar el destrozo" de 36 años de "socialismo rojo" y seis años de "socialismo azul", en alusión al PSOE y PP. Así, ha defendido que Extremadura se merece un Gobierno que diga "no" al "fanatismo climático" y que defienda la continuidad de la Central de Almaraz.