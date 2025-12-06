El Día de la Constitución se cuela en una jornada con la primera participación de Belarra y Montero | Diario de campaña

Arranque de campaña Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en el arranque de campaña Día 1: PP y Vox se enzarzan Feijóo y Guardiola se enzarzan con Abascal e Ibarra acude a respaldar a Gallardo Día 2: El día de la Constitución, en campaña El Día de la Constitución se cuela en una jornada con la primera participación de Belarra y Monero



En este primer fin de semana de campaña electoral en Extremadura, y coincidiendo con el Día de la Constitución, los candidatos se han referido a la Carta Magna y el derecho a una vivienda digna, que defiende el artículo 47, se ha colado en los actos electorales de varios partidos. Además, este sábado, se ha producido el primer desembarco de líderes nacionales de Podemos para arropar a la candidata de Unidas por Extremadura, quien, a diferencia de los demás partidos, aún no había estado acompañada en ningún acto por dirigentes procedentes de Madrid.

Gallardo (PSOE) lamenta que el derecho a la vivienda no se cumpla en la Constitución El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha reivindicado este sábado, en el día del 47 cumpleaños de la Constitución Española, que "todavía no se cumplen" artículos como el derecho a una vivienda digna, aunque también ha querido poner en valor la Carta Magna porque "sabido aunar en torno a ella voluntades" para que España sea un país que "avanza, crece y genera oportunidades". Este sábado, el candidato socialista ha recorrido este sábado el mercadillo de Mérida (Badajoz) en el Recinto Ferial, donde ha repartido entre los visitantes y comerciantes ambulantes folletos que contenían un código QR con el programa electoral y claveles. El dueño de uno de los puestos le ha regalado una placa de agradecimiento por su apoyo cuando estuvo al frente de la Diputación de Badajoz. En declaraciones a los medios, se ha referido al artículo de la Constitución que dice que "todo español tendrá el derecho a una vivienda digna". "Hoy se cumplen 47 años de la Constitución Española. [...] Y 47 años después, todavía hay artículos que cumplir como el artículo 47", ha advertido. Así, según Gallardo, desde que gobierna la 'popular' María Guardiola en Extremadura, "acceder a la vivienda es más caro que en otros lugares", "la vivienda protegida no es una prioridad", y "los pisos turísticos expulsan a las familias de los cascos históricos de las ciudades de Extremadura". Por ello, ha asegurado que si llega a la Presidencia de la Junta, su Ejecutivo apostará por la "vivienda como motor de desarrollo personal y familiar". "Vamos a impulsar mil viviendas protegidas a 90.000 euros y vamos a poner en marcha un plan de rehabilitación de 5.000 viviendas del mundo rural", ha prometido. “🏘️ @magallardomir anuncia la construcción de 1.000 viviendas a 90.000 euros.



Guardiola (PP) reivindica el sector porcino extremeño La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha llevado la campaña electoral a Peralada del Zaucejo (Badajoz), donde se ha puesto manos a la obra en una tradición popular con gran arraigo en la región con motivo de la XVIII Matanza Didáctica. Con una bata y guantes, ha participado en la matanza y ha reivindicado al sector porcino extremeño como un "importantísimo activo" y como un "motor" de la economía extremeña. También ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que en Extremadura "no hay ningún caso" de peste porcina africana, y ha invitado a consumir el producto extremeño, porque, ha asegurado, "es de una magnífica calidad" y está "libre" de la enfermedad que está afectando a Cataluña. En este sentido, ha asegurado que una vez conocido el brote, la Junta creó "de manera inmediata" un grupo de trabajo multidisciplinar para realizar "actividades preventivas" y "poder controlar a la comunidad de jabalíes" de la región. Por otra parte, ha recordado que su Ejecutivo ha concedido ayudas a los ganaderos "por valor de 48 millones de euros para luchar contra enfermedades de animales", ha incrementado las ayudas a los seguros agrarios y ha ayudado a los afectados por los incendios del pasado verano. Asimismo, ha avanzado otras medidas para luchar contra la despoblación, como el programa 'Yo Repueblo', que se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno, y que incluye medidas para garantizar la supervivencia de pequeños negocios en zonas rurales, para que "puedan seguir funcionando". Finalmente Guardiola ha pedido la "confianza" de los extremeños para el PP, asegurando que votar a su formación "es un voto a favor del mundo rural y del campo". Y en un mensaje en la red social X, la dirigente 'popular' ha celebrado el 47 aniversario de la Constitución, reivindicando el "espíritu de conciliación y unidad para todos los españoles". “Hoy celebramos el 47 aniversario de nuestra Constitución, la que hizo posible la España que compartimos, que defendemos y que seguimos construyendo cada día.



Vox acusa a Guardiola de "traicionar" a los extremeños Vox ha vuelto este sábado a cargar contra Guardiola, y en un acto en Mérida, el jefe de Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, que ha acompañado al candidato de la formación, Óscar Fernández, y al cabeza de lista por Badajoz, Ángel Pelayo, ha acusado a la presidenta de la Junta de haber "traicionado" el voto de confianza de los extremeños en 2023, al no permitir el "cambio" en la región, y de estar "más preocupada por reírle las gracias a la ideología socialista". Buxadé también se ha referido al aniversario de la Constitución española, y, a su juicio, en estos 47 años desde que se aprobño, se ha construido un régimen político bipartidista, "que ha impuesto una censura ideológica en muchísimas cuestiones y que ha secuestrado el sentido común" con sus dos patas, "la mafia corrupta socialista y la estafa del Partido Popular". Además, ha defendido que "hay que poner fin a los ecoregímenes, a los ecoesquemas, a todas las ecoimposiciones desde Bruselas que arruinan al campo extremeño". Para el candidato de Vox, el "fanatismo climático" tiene "consecuencias" sobre el campo extremeño y las políticas derivadas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde son una "estafa". Así, ha lamentado que se haya "demonizado" a la industria nuclear, y con ello, a la central nuclear de Almaraz, que, según él, "está a punto de cerrarse gracias a la absoluta incompetencia del PP y del PSOE". “Declaraciones completas de nuestro eurodiputado @Jorgebuxade desde Mérida.



