La UE declara 91 municipios de Barcelona como zona afectada por la peste porcina mientras se elevan a 13 los positivos

Continúan los esfuerzos para frenar el brote de peste porcina en Barcelona. La Unión Europea (UE) ha declarado este jueves como zona afectada 91 municipios de ocho comarcas catalanas con restricciones hasta el 28 de febrero de 2026, en una jornada en la que se han confirmado cuatro nuevos positivos, lo que eleva a 13 el total de jabalíes que han muerto con esta enfermedad.

La decisión de ejecución en el Diario Oficial de la UE menciona concretamente a las comarcas del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages. Según el documento, las medidas de control —como la restricción de desplazamientos de los animales y sus productos derivados, entre otras— deben aplicarse "lo antes posible" en dicha zona "dada la urgencia de la situación epidemiológica". Puede consultar el listado de municipios al final de este texto.

Antes de la resolución de la Comisión Europea, las autoridades de Cataluña ya prohibieron la actividad en el medio natural de 12 municipios dentro de un radio de seis kilómetros en torno a Cerdenyola del Vallès, donde se han encontrado a los jabalís muertos contagiados. Al mismo tiempo, establecieron un perímetro de vigilancia de 20 kilómetros con restricciones en 64 municipios, mientras se captura y controla a posibles animales infectados con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha aclarado en una rueda de prensa que la zona declarada por la UE mantiene el radio de 20 kilómetros, aunque sean más municipios. Según ha explicado, cuando el perímetro solo afectaba una parte pequeña de algunos pueblos, la Generalitat decidió dejarlos fuera, pero la Comisión por un criterio de prudencia los ha incluido. Así, se trata del mismo radio y el mismo número de granjas afectadas, 39.

La enfermedad no se contagia a los seres humanos, ni por contacto ni por ingestión, pero el riesgo es elevado en términos de salud animal y por el potencial impacto económico en el sector porcino. El brote no solo puede reducir sus exportaciones. En el caso de contagio en una granja, la legislación obliga a sacrificar a toda la piara.

Cuatro nuevos casos confirmados España, que estaba libre de la enfermedad desde 1994, informó a la Comisión Europea de la infección de peste porcina africana en dos jabalíes el pasado 28 de noviembre. Posteriormente, el brote se elevó a nueve ejemplares y este jueves las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos, lo que deja el número total en 13. Según ha confirmado el Gobierno, todos ellos localizados en las inmediaciones de los anteriores focos y dentro del perímetro de la zona considerada de mayor riesgo. Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña mantienen sus visitas y la toma de muestra en las 39 granjas localizadas en la zona afectada, que continúan libres de la enfermedad. Además, se han detectado otros 37 jabalíes muertos en la zona y sus alrededores que han dado resultado negativo. Las administraciones central y autonómica recuerdan mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres. ““ En cuanto a las medidas, en el primer radio de seis kilómetros, se ha prohibido el acceso al medio natural, se han suspendido las actividades de caza y trabajos forestales, y se ha prohibido cualquier actividad en zona rústica. Además, se han instalado barreras físicas y químicas, así como trampas para el control de los cerdos silvestres. En el segundo anillo, se han limitado las actividades de ocio y caza, se han prohibido actuaciones que puedan interferir en las tareas de control y se ha restringido el acceso al Parc del Collserola.

El Govern apuesta por incentivar la caza fuera del foco ante la sobrepoblación Ahora, departamento autonómico y ministerio trabajan para determinar los métodos de captura y sacrificio de los jabalíes en ambos perímetros. Según ha explicado Ordeig, las batidas con armas pueden espantar a los animales y acabar expandiendo más el virus, por lo que no se utilizarán en los radios de vigilancia. Está también sobre la mesa la posibilidad de crear un "gran corredor que quede limpio" de jabalíes, a modo de zona tampón. Pero más allá del foco del virus, el responsable de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Cataluña ha reflexionado sobre la necesidad de una estrategia a nivel estatal frente a la sobrepoblación de jabalíes con incentivos a la caza, puesto que estos animales son "vectores de transmisión de enfermedades, dañan cosechas y causan accidentes de tráfico". Meses antes de este brote de peste porcina, el Govern ya destinó una partida de más de un millón de euros para fomentar la captura de jabalís y la comercialización de su carne. Preguntado por la prensa, ha señalado que estudiarán medidas como las del gobierno de Aragón, que ha anunciado que pagará 30 euros por pieza abatida en su territorio. Amplían la búsqueda de jabalíes con peste porcina mientras el Gobierno catalán anuncia ayudas al sector