Amplían la búsqueda de jabalíes con peste porcina mientras el Gobierno catalán anuncia ayudas al sector

Los efectivos que trabajan para tratar de controlar el brote de peste porcina africana en Barcelona han terminado de peinar la primera área de 6 kilómetros a la redonda del primer foco y ya buscan jabalíes en el segundo círculo de 20 kilómetros, mientras el Gobierno catalán ha anunciado ayudas de 10 millones de euros al sector.

En el sexto día desde la detección de dos primeros casos de peste porcina en jabalíes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), tras 31 años libres de la enfermedad en España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que uno de sus objetivos es conseguir que se minimice el impacto comercial provocado por esta situación.

El ministro se ha reunido este miércoles con los consejeros autonómicos del ramo para abordar el estado de esa crisis, en la reunión celebrada por videoconferencia para preparar el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE de la próxima semana, en la que informará a sus homólogos europeos sobre la situación. "Los consejeros y consejeras han transmitido su apoyo a Cataluña y al ministerio en su trabajo para tratar de encapsular el brote a la zona afectada", de acuerdo con un comunicado.

08.41 min Planas está en contacto con varios países para minimizar el impacto de la peste porcina en las exportaciones

Argentina y el Reino Unido han flexibilizado la entrada de algunos productos españoles derivados del cerdo bajo determinados requisitos; en cambio, Chile ha comunicado en las últimas horas que cierra sus fronteras a la llegada de productos cárnicos del cerdo desde cualquier punto del país.

El Ministerio sigue actualizando los certificados sanitarios de exportación y otras restricciones adicionales que van imponiendo o levantando los países, mientras se mantiene de momento en nueve el número de jabalíes que han dado positivo de peste porcina. Por ahora, los Agentes Rurales hacen una valoración positiva porque todos los jabalíes que se han confirmado como positivos están dentro de la primera zona de 6 km y las granjas siguen libres de la peste.

A la espera del dictamen europeo Efectivos de Agentes Rurales de la Generalitat, policías y militares de la UME siguen trabajando por cuadrículas de 300 m2, asignadas cada una de ellas a una unidad, en una zona boscosa de un radio de 6 kilómetros del foco situado entre las autovías C-58, AP-7 y C-16. Los trabajos consisten en contener a los animales con barreras químicas (repelentes) en pasos de fauna y también físicas en pasos subterráneos (por debajo de las autovías), mientras que los Mossos d'Esquadra controlan los puentes sobre las carreteras. Los efectivos solo han retirado cadáveres de jabalíes pero aún no han hecho capturas, porque falta un dictamen de los técnicos de la CE que valide los mecanismos de captura y sacrificio, que se espera este jueves. "Tendemos trampas que permiten capturar jabalíes en grupo, ahora solo tenemos que activarlas, pero estamos esperando el dictamen de la UE", ha afirmado el subinspector de los Agentes Rurales de la Generalitat, Lluís Pallares. Peste porcina africana: qué es, cómo avanza y a qué municipios afectan las restricciones El dispositivo ha incorporado agentes de la Guardia Civil con perros y están a la espera de más efectivos caninos del cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Estas unidades, según Pallarés, ofrecen una "mayor efectividad" en la localización de cadáveres de jabalíes "con la orografía de la zona". Los efectivos ya han peinado el primer radio de 6 kilómetros, donde se han localizado una cincuentena de cadáveres de jabalíes -que están pendiente de análisis-, y han empezado la prospección fuera de esta primera área y dentro de la segunda zona, la de vigilancia, que es de 20 kilómetros a la redonda.