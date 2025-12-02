Sánchez llama a la "tranquilidad" ante la peste porcina en Cataluña y remarca su apoyo al sector: "Estamos trabajando"
- El presidente del Gobierno ha celebrado que China haya detenido solo las importaciones de cerdo de Barcelona
- Japón ha anunciado que buscará alternativas en el mercado por el riesgo de que la enfermedad se extienda en su país
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido trasladar un mensaje de "prudencia" y "tranquilidad" con respecto a la situación de la peste porcina africana (PPA) en el país. "Estamos trabajando con la Generalitat de Cataluña, las autoridades competentes y también con el sector en dos ámbitos que me parecen importantes: sofocar este foco y extinguirlo (...) y mantener abiertos los mercados, más allá del europeo, para la exportación del porcino", ha explicado en una entrevista en 'Cafè d'idees'. Con todo, ha hecho hincapié en que se están reforzando las medidas de bioseguridad y se ha desplegado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), todo ello con el fin de "poder acotar en todo lo que podamos este foco".
Además, el presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que se ha recibido recientemente una "muy buena noticia" por parte del mercado chino, que ha anunciado que solamente ha detenido la exportación de cerdo de la provincia de Barcelona, que es donde apareció el foco. "Es importante que los ciudadanos sepan, y sobre todo el sector, que nosotros les vamos a apoyar, que estamos ahora mismo en lo importante, que es en sofocar este foco y a partir de ahí garantizar el acceso a terceros mercados", ha concluido.
Mientras tanto, los veterinarios europeos que la Comisión Europea había anunciado que iba a enviar a la zona afectada han llegado este martes para asesorar a las autoridades catalanas y españolas. En relación con esto, Bruselas ha pedido a España que actúe para contener el brote y que, para ello, utilice las medidas previstas que contempla la legislación comunitaria.
Japón anuncia que buscará alternativas al cerdo español
Japón, que pausó este viernes sus importaciones de cerdo español y sus derivados —incluidos el jamón y las salchichas— hasta nuevo aviso, ha anunciado que buscará alternativas en el mercado. Así lo ha anunciado el ministro de Agricultura japonés, Norikazu Suzuki, que ha comentado que ya se está informando a las empresas de comercio exterior mientras su ministerio recopila información sobre la posibilidad de cambiar los países desde los que el país realiza importaciones. Según Suzuki, esta medida probablemente tendrá un impacto sobre la oferta de productos porcinos en Japón, ya que el cerdo español supone casi un 20% de las importaciones.
Alrededor de la mitad de las importaciones porcinas de España, además, se utilizan en la elaboración de procesados como salchichas o beicon, mientras que el 70 % del jamón curado que se importa a Japón es español.
El ministro ha destacado que existe un elevado riesgo de que la enfermedad se extienda en Japón y que su país hará "todo lo posible" para evitar que entre. Por el momento, ha indicado que no se ha registrado ningún caso hasta ahora en el archipiélago y no existe una vacuna efectiva contra ella. El Gobierno nipón, que no admite la regionalización de las importaciones y, por ello, las ha detenido a nivel nacional. Japón importó 169.306 toneladas de carne de cerdo y sus derivados en 2024, el 17% de la totalidad de estas compras al exterior.