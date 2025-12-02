Sánchez llama a la "tranquilidad" ante la peste porcina en Cataluña y remarca su apoyo al sector: "Estamos trabajando"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido trasladar un mensaje de "prudencia" y "tranquilidad" con respecto a la situación de la peste porcina africana (PPA) en el país. "Estamos trabajando con la Generalitat de Cataluña, las autoridades competentes y también con el sector en dos ámbitos que me parecen importantes: sofocar este foco y extinguirlo (...) y mantener abiertos los mercados, más allá del europeo, para la exportación del porcino", ha explicado en una entrevista en 'Cafè d'idees'. Con todo, ha hecho hincapié en que se están reforzando las medidas de bioseguridad y se ha desplegado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), todo ello con el fin de "poder acotar en todo lo que podamos este foco".

Además, el presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que se ha recibido recientemente una "muy buena noticia" por parte del mercado chino, que ha anunciado que solamente ha detenido la exportación de cerdo de la provincia de Barcelona, que es donde apareció el foco. "Es importante que los ciudadanos sepan, y sobre todo el sector, que nosotros les vamos a apoyar, que estamos ahora mismo en lo importante, que es en sofocar este foco y a partir de ahí garantizar el acceso a terceros mercados", ha concluido.

Mientras tanto, los veterinarios europeos que la Comisión Europea había anunciado que iba a enviar a la zona afectada han llegado este martes para asesorar a las autoridades catalanas y españolas. En relación con esto, Bruselas ha pedido a España que actúe para contener el brote y que, para ello, utilice las medidas previstas que contempla la legislación comunitaria.

01.11 min El precio del cerdo registra la mayor caída del siglo tras el brote de peste porcina y los ganaderos hablan de situación "preocupante"