Peste porcina africana: qué es, cómo avanza y a qué municipios afectan las restricciones

España vuelve a tener casos de peste porcina africana después de que la enfermedad quedase erradicada en 1994. Esta semana se ha detectado un brote en la sierra de Collserola (Barcelona), donde se han hallado 14 jabalíes muertos, lo que ha obligado a la Generalitat a imponer restricciones para evitar su propagación y a solicitar la ayuda de la unidad de vigilancia cinegética de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? ¿A qué municipios afecta? Estas son las principales claves:

¿Qué es la peste porcina africana y a quién afecta? La peste porcina africana es una enfermedad letal y muy contagiosa entre cerdos y jabalíes, pero no supone un peligro para los seres humanos, ni por contacto ni por ingestión. “El animal deja de comer, tiene síntomas febriles y en muchos casos acaba falleciendo”, explica a TVE el director del grupo de NeuroVirología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero. Su tasa de mortalidad es cercana al 100% en estos animales.

¿Cómo se transmite y cuáles son los síntomas? “Se transmite, entre otras cosas, por garrapata, pero entre cerdos y animales infectados se transmite de unos a otros”, añade el experto.

¿Cuál es el origen del contagio? Por el momento se desconocen las causas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que se está investigando y que es "muy difícil" obtener una respuesta. Entre las hipótesis que se barajan, podría ser el desplazamiento de los jabalíes silvestres, la ingesta por parte de los jabalíes del algún producto que desencadenara la enfermedad o haber llevado a las zonas donde ha sucedido el episodio jabalíes para la cría.

¿Hay vacunas? No por el momento. En la Unión Europea, la enfermedad está incluida en la categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

¿Se encuentra en otros países de la Unión Europea? Sí. La peste porcina africana está presente en 14 países de la Unión Europea. Según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la enfermedad se introdujo en Rusia desde la región del Cáucaso en el año 2007, instaurándose desde entonces de forma endémica en el sur del país y diseminándose después principalmente en dirección norte y oeste. En un primer momento afectó a países vecinos como Ucrania y Bielorrusia, a partir de los cuales la enfermedad se introdujo en la UE, donde ha mantenido un avance lento pero continuo, afectando a regiones cada vez más al oeste. Por otro lado, en la isla Italiana de Cerdeña la enfermedad se mantiene de forma endémica desde su introducción en 1978. En el caso de España, es la primera vez que se detecta desde 1994. “Se logró erradicar con una vigilancia extrema en las granjas porcinas, sacrificando a millones de cabezas”, recuerda el profesor de la UAM.

¿Qué medidas se han tomado para controlar la enfermedad? Este brote de peste porcina ha llevado a la Generalitat de Cataluña a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de 20 kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta. Esta medida afecta a un total de 76 municipios e incluye la sierra de Collserola, también la zona correspondiente al municipio de Barcelona. Para impedir la realización de actividades prohibidas, este fin de semana se ha desplegado en la zona un dispositivo de Agentes Rurales, Mossos y policía local. Planas reduce a un radio de 20 kilómetros el foco de peste porcina: "Limitaremos al máximo el impacto sobre el sector" ROCÍO GIL GRANDE

¿A qué municipios afecta? El perímetro de seis kilómetros incluye doce municipios del entorno de Barcelona: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí. En esta zona de infección se han cerrado todos los accesos al medio natural, se han prohibido las actividades de caza y trabajos forestales, se ha blindado el perímetro con barreras físicas y químicas, se han instalado trampas para jabalíes y se ha prohibido cualquier actividad en zona rústica para bioseguridad. La segunda área, de 20 kilómetros, incluye 64 municipios correspondientes a las comarcas catalanas de Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental. En ellos, se ha restringido las actividades al aire libre y la caza y se han limitado aquellas actividades que puedan dificultar el control del brote.

¿Qué dice el sector? Aunque piden que se extreme la seguridad, también coinciden en lanzar un mensaje de tranquilidad: “Están los servicios veterinarios controlando la situación y los productos del porcino se pueden consumir con total seguridad”, apunta a TVE el director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Alberto Herranz.

¿Cómo está afectando a España? También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el abastecimiento de carne de porcino "está asegurado" y no "cabe la posibilidad de transmisión o contagio" para seres humanos. La atención está ahora en cómo afectará a la economía, sobre todo teniendo en cuenta el papel del porcino, al tener una cuota del 40% en la producción final ganadera y el 17% de la producción final agraria. Asimismo, España es el primer productor de la Unión Europea y el tercero del mundo, después de China y de Estados Unidos. De los 8.000 millones de euros en exportaciones de este sector, 5.100 millones se exportan a la UE y no están afectados por el caso ocurrido en Barcelona. Sin embargo, hay otros 3.700 millones que se exportan a países terceros y donde China juega un papel importante con 1.100 millones en los que el Gobierno sí mantiene una alerta por el impacto que pueda tener la reaparición de casos. Taiwán también ha prohibido la importación de carne y productos porcinos procedentes de España. El Centro de Operaciones de Emergencia para la peste porcina de la isla ha informado de que los artículos serán confiscados en frontera y devueltos o destruidos. España es uno de los principales suministradores de porcino a Taiwán, con exportaciones de 17.384 toneladas en lo que va de 2025, solo por detrás de Canadá. España encara una etapa de incertidumbre en su comercio porcino: se bloquean 121 certificados a unos 40 países El ministro ha apostillado que, de los 44 países que exigen requisitos sanitarios específicos para la peste porcina africana, hay 24 de ellos que no tienen reconocida la regionalización del producto dentro de España, pero otros 20 sí lo hacen —entre los que se encuentran China, Japón, México o Vietnam— y ya han cerrado las puertas a Barcelona. "Es la provincia de Barcelona la que quedaría excluida de las exportaciones y estamos en contacto con las autoridades chinas (...) Nada más puedo indicar en este momento", ha aseverado Planas. El titular de Agricultura también ha dicho que de los 400 certificados de exportación para productos de porcino, un tercio se encuentran bloqueados en estos momentos y se está trabajando para que puedan desbloquear "a la mayor celeridad".