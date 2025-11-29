Planas reduce a un radio de 20 kilómetros el foco de peste porcina: "Limitaremos al máximo el impacto sobre el sector"
- Hay dos jabalíes muertos en la sierra de Collserola (Barcelona) y otros cuatro sospechosos y por confirmar
- México suspende las importaciones de carne de cerdo procedentes de España por el brote
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha situado en un radio de 20 kilómetros el foco de peste porcina africana en la sierra de Collserola (Barcelona) que ha dejado ya al menos dos jabalíes salvajes muertos. Ha asegurado que trabajará para "limitar al máximo" el impacto económico sobre el sector ante la prohibición que tienen las explotaciones de la zona de exportar y que trabajará por mantener "los mercados abiertos".
Actualmente, son 39 las granjas confinadas y la zona afectada ya ha sido "encapsulada". En una rueda de prensa, el ministro ha transmitido en rueda de prensa un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía al subrayar que no existe peligro de zoonosis o contagio para humanos y que el abastecimiento alimentario de carne de porcino en España "está asegurado": "Esto no tiene nada que ver con la salud humana y no cabe la posibilidad de transmisión ni de ningún tipo de contagio para los seres humanos por la ingesta de carne". Además, ha subrayado que no hay por ahora ningún animal de granja afectado.
Con todo, ha asegurado que los esfuerzos de su Ministerio están en limitar el impacto económico del sector, al que ha pedido una "prudencia" y "responsabilidad" que, ha dicho, ya muestran. Y también el de mantener abiertos los mercados de productos porcinos con los países a los que exportamos.
Precisamente, este sábado el Gobierno de México ha informado de la suspensión de las importaciones de carne de cerdo procedente de España por el brote de peste porcina africana.
Un tercio de los certificados de exportación están afectados
El ministro ha explicado que, de los 400 certificados de exportación que tiene España para productos porcinos a un total de 104 países, "un tercio se encuentra bloqueado en estos momentos". "Estamos trabajando para que puedan abrirse a la mayor celeridad", ha añadido. Se trata, ha proseguido, del 40% de la producción final ganadera y un 17% de la producción final agraria.
Actualmente, el comercio porcino español tiene un valor de 8.800 millones de euros, ha explicado el titular de Agricultura, que ha dicho que 5.100 ellos corresponden a exportaciones a la Unión Europea (el 58%) y 1.100 millones al mercado chino (un 20%).
La prohibición de exportar a la UE se limita exclusivamente a la zona de 20 kilómetros restringida. En cuanto a China, Planas ha puesto en valor el acuerdo de regionalización suscrito este mes durante la visita de los reyes al país asiático, un trabajo que "ha llevado meses", lo que permitiría (y en ello se está enfocando el Ministerio) que la prohibición de las importaciones de porcino al país se limite a las procedentes del área de Barcelona pero no del resto de España.
Del total de 104 países a los que España exporta cerdo, 44 exigen requisitos sanitarios específicos para la peste porcina africana, 24 reconocen la regionalización y son 20 los que no, como Japón, Malasia, Taiwan, Vietnam o México. Estos últimos son los países con los que está negociando incisivamente el Ministerio para evitar que frenen allí las importaciones de productos porcinos de España en su conjunto. México, sin embargo, ya ha anunciado el veto a la importación de todo producto porcino español.
España es el primer productor de porcino de la Unión Europea y el tercero en el mundo después de China y Estados Unidos, con un total de 44.500 explotaciones como "parte muy importante de la dinámica económica de nuestro mundo rural", ha detallado el ministro.
Nuestro país produce un total de 4,9 millones de toneladas de productos porcinos, de los cuales un millón se consume en el propio país y 2,67 millones se exportan fuera: 1,5 dentro de la Unión Europea y 1,22 fuera de ella. El resto, hasta llegar a los 4,9 millones, son productos que se consumen en restaurantes, tabernas y bares.
La Generalitat pide colaboración ciudadana
Respecto al foco en la sierra de Collserola, el Ministerio solo tiene la confirmación de dos jabalíes salvajes muertos con la peste porcina africana, una enfermedad que llevaba erradicada en España desde 1994. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña ha confirmado este sábado que otros cuatro jabalíes han aparecido muertos con la misma peste tras el análisis de los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales. El ministro ha aclarado que debe ser el laboratorio central de Algete, que es la "autoridad nacional, europea y mundial de referencia", la que debe confirmar estos últimos casos.
Mientras, la Generalitat ha establecido dos perímetros. Uno de seis kilómetros en torno al lugar en el que han encontrado los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y uno segundo más amplio de 20 kilómetros, en el que están prohibidas las actividades al aire libre, como excursiones a pie o en bicicleta.
Precisamente, el conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig, ha pedido en redes sociales colaboración ciudadana para que las personas "no se acerquen a la sierra de Collserola si no es estrictamente necesario".
Esta medida afecta a un total de 76 municipios e incluye la sierra de Collserola, también la zona correspondiente al municipio de Barcelona.
Mientras tanto, está prevista una reunión el próximo lunes de Planas con el sector productor de porcino para abordar la situación y que el miércoles habrá una nueva reunión de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, con la presencia de todas las comunidades autónomas, para llevar a cabo una actualización de datos.