Planas reduce a un radio de 20 kilómetros el foco de peste porcina: "Limitaremos al máximo el impacto sobre el sector"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha situado en un radio de 20 kilómetros el foco de peste porcina africana en la sierra de Collserola (Barcelona) que ha dejado ya al menos dos jabalíes salvajes muertos. Ha asegurado que trabajará para "limitar al máximo" el impacto económico sobre el sector ante la prohibición que tienen las explotaciones de la zona de exportar y que trabajará por mantener "los mercados abiertos".

Actualmente, son 39 las granjas confinadas y la zona afectada ya ha sido "encapsulada". En una rueda de prensa, el ministro ha transmitido en rueda de prensa un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía al subrayar que no existe peligro de zoonosis o contagio para humanos y que el abastecimiento alimentario de carne de porcino en España "está asegurado": "Esto no tiene nada que ver con la salud humana y no cabe la posibilidad de transmisión ni de ningún tipo de contagio para los seres humanos por la ingesta de carne". Además, ha subrayado que no hay por ahora ningún animal de granja afectado.

Con todo, ha asegurado que los esfuerzos de su Ministerio están en limitar el impacto económico del sector, al que ha pedido una "prudencia" y "responsabilidad" que, ha dicho, ya muestran. Y también el de mantener abiertos los mercados de productos porcinos con los países a los que exportamos.

Precisamente, este sábado el Gobierno de México ha informado de la suspensión de las importaciones de carne de cerdo procedente de España por el brote de peste porcina africana.

Un tercio de los certificados de exportación están afectados El ministro ha explicado que, de los 400 certificados de exportación que tiene España para productos porcinos a un total de 104 países, "un tercio se encuentra bloqueado en estos momentos". "Estamos trabajando para que puedan abrirse a la mayor celeridad", ha añadido. Se trata, ha proseguido, del 40% de la producción final ganadera y un 17% de la producción final agraria. ““ Actualmente, el comercio porcino español tiene un valor de 8.800 millones de euros, ha explicado el titular de Agricultura, que ha dicho que 5.100 ellos corresponden a exportaciones a la Unión Europea (el 58%) y 1.100 millones al mercado chino (un 20%). La prohibición de exportar a la UE se limita exclusivamente a la zona de 20 kilómetros restringida. En cuanto a China, Planas ha puesto en valor el acuerdo de regionalización suscrito este mes durante la visita de los reyes al país asiático, un trabajo que "ha llevado meses", lo que permitiría (y en ello se está enfocando el Ministerio) que la prohibición de las importaciones de porcino al país se limite a las procedentes del área de Barcelona pero no del resto de España. Del total de 104 países a los que España exporta cerdo, 44 exigen requisitos sanitarios específicos para la peste porcina africana, 24 reconocen la regionalización y son 20 los que no, como Japón, Malasia, Taiwan, Vietnam o México. Estos últimos son los países con los que está negociando incisivamente el Ministerio para evitar que frenen allí las importaciones de productos porcinos de España en su conjunto. México, sin embargo, ya ha anunciado el veto a la importación de todo producto porcino español. 01.06 min Peste porcina africana: una enfermedad muy contagiosa y letal entre cerdos pero que no afecta a humanos España es el primer productor de porcino de la Unión Europea y el tercero en el mundo después de China y Estados Unidos, con un total de 44.500 explotaciones como "parte muy importante de la dinámica económica de nuestro mundo rural", ha detallado el ministro. Nuestro país produce un total de 4,9 millones de toneladas de productos porcinos, de los cuales un millón se consume en el propio país y 2,67 millones se exportan fuera: 1,5 dentro de la Unión Europea y 1,22 fuera de ella. El resto, hasta llegar a los 4,9 millones, son productos que se consumen en restaurantes, tabernas y bares.