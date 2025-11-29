Detectados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes muertos en Cataluña

Cuatro jabalíes han aparecido muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que esta semana se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote, según ha confirmado la Generalitat de Cataluña.

En una entrevista en RAC1, el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha señalado que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos, pendientes de la aprobación definitiva en el laboratorio central de Madrid, y ha pedido responsabilidad a la ciudadanía para que eviten la zona afectada. "Con un vehículo, con una bici, con una pisada de un material contaminado biológico de un animal podría escampar la enfermedad", ha alertado Ordeig.

"El impacto económico será grande, no hace falta escondernos", ha advertido el conseller, y ha añadido que la zona de población es muy grande, por lo que, ha indicado, hace falta la colaboración de todo el mundo. "No sabemos si hay otros cerdos infectados, por lo tanto, hace falta este trabajo de vigilancia, de control en la zona", ha insistido.

Sobre la evolución y seguimiento de la enfermedad, ha dicho que las próximas horas son muy importantes para contener el foco y ha afirmado que si esto se hace rápido se podrán "renegociar" las exportaciones alimentarias que ahora han quedado suspendidas con diferentes países.

Ha alertado que este trabajo "será largo", pero ha defendido que el sector está, a su parecer, muy profesionalizado y modernizado, por lo que se está más preparado que hace 30 años, cuando se registró el último caso, para evitar que esta enfermedad entre en las granjas. También ha querido recordar que esta es una enfermedad que no afecta a las personas y tampoco a "ningún otro animal".

Prohibido el acceso a la zona Tras detectarse los dos primeros casos de peste porcina africana —el primer brote en España desde 1994—, la Conselleria de Agricultura decretó el viernes un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta. Esta medida afecta a un total de 76 municipios e incluye la sierra de Collserola, también la zona correspondiente al municipio de Barcelona. Para impedir la realización de actividades prohibidas, este fin de semana se ha desplegado en la zona un dispositivo de Agentes Rurales, Mossos y policía local. La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica muy temida por el sector porcino, porque es altamente contagiosa entre el jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico de las granjas. No afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo.