La Generalitat apunta que el origen de la peste porcina en Cataluña podría ser un bocadillo con embutido contaminado
- La UME ha mandado 117 efectivos y 25 vehículos a Barcelona para contener el brote en el área de Collserola
- La Comisión Europea pide a España actuar y enviará veterinarios para asesorar a las autoridades
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dicho que ve una "alta" probabilidad de que el origen de la reaparición de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña sea por un embutido contaminado que haya ingerido un jabalí, tras anunciarse dos casos positivos en jabalíes muertos el pasado viernes.
Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa para actualizar sobre las actuaciones del Govern para contener la enfermedad, coincidiendo con el día del despliegue de 117 efectivos de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote en el área de Collserola (Barcelona), algo que la Generalitat de Cataluña había solicitado al Gobierno este domingo.
"La probabilidad de que el origen sea de un embutido, un bocadillo o un producto contaminado que haya llegado por carretera --porque Bellaterra es una zona donde pasan muchos transportistas-- es alta. No está confirmado, pero es una hipótesis", ha expuesto.
Ordeig ha apuntado que otra hipótesis sobre la vuelta de esta enfermedad en Cataluña, que representa el primer foco en España desde 1994, es que se ha producido como consecuencia de la acción humana "por alguien que haya llevado desde otros lugares de Europa" estos productos. "Los materiales vegetales y embutidos son una de las restricciones principales en aeropuertos y fronteras porque son una fuente de contagio de enfermedades y de plagas", ha recordado.
La UE enviará veterinarios para asesorar a las autoridades
Este lunes también la Comisión Europea (CE) ha pedido a España que actúe y aplique las medidas recogidas en la legislación europea para frenar el brote. "Hemos recibido una notificación sobre el brote en Cataluña", ha indicado la portavoz comunitaria, Eva Hrncirova, en una rueda de prensa diaria del organismo. Como respuesta, la CE ha anunciado que este martes enviará a veterinarios europeos a la Cataluña para asesorar a las autoridades.
Para la CE, por ahora es necesario "actuar, tomar medidas, establecer zonas de control de los animales y tomar medidas en las granjas porque se puede extender fácilmente", según apuntan estas fuentes a RTVE.
Desde Delegación del Gobierno indican que Prieto mantiene un seguimiento "permanente" del despliegue operativo de la UME y la evolución del brote, en coordinación directa con el ministerio y la consellería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Entretanto, se mantiene la comunicación permanente entre el delegado del Gobierno con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y los consellers de Presidència, Agricultura e Interior, Albert Dalmau, Òscar Ordeig y Núria Parlon, respectivamente.
Hasta ahora, Taiwán, México y China han frenado las importaciones de cerdo de España o, concretamente, de Cataluña. Desde 2007, la peste porcina africana ha afectado a más de 50 países en África, Europa, América y Asia.