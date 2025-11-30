La Generalitat de Cataluña solicita la ayuda de la UME para frenar la propagación de la peste porcina africana

La Generalitat de Cataluña ha solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para impedir la propagación del brote de peste porcina africana (PPA) fuera de la sierra de Collserola (Barcelona).

Una vez coordinados con la Generalitat, "elementos del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA) de la UME se han desplazado a Barcelona".

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha explicado este domingo en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1 que la UME dispone de una unidad de vigilancia cinegética, que el Gobierno central ha puesto a disposición de la Generalitat, ofrecimiento que se ha aceptado.

"No es un tema solo de los ganaderos y del sector agroalimentario, es un tema de país", ha dicho Ordeig, que ha advertido de que los Mossos d'Esquadra y las fuerzas de seguridad tienen instrucciones de ser "contundentes" a la hora de velar por el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Generalitat, especialmente la prohibición de acceso al parque de Collserola.

El conseller ha prometido "tolerancia cero" hacia aquellas personas que pongan en riesgo las actuaciones de control cinegético o que, al saltarse las restricciones, incrementen el riesgo de propagación del virus de la peste porcina, aunque sea de forma "involuntaria o accidental". Y es que, según Ordeig, la propagación del virus de la Peste Porcina Africana, que no se trasmite a los humanos, tendría unas consecuencias "nefastas".

Illa mantiene una reunión telemática desde México El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra de viaje oficial en México, ha mantenido una reunión telemática de urgencia con el conseller de Agricultura; la de Interior, Núria Parlon; y el de Presidencia, Albert Dalmau. "Estamos desplegando todos los esfuerzos para controlar la expansión del brote. Seguid las indicaciones y respetad las áreas de vigilancia", ha dicho Illa en un mensaje en su cuenta de X. En declaraciones a la prensa en Ciudad de México tras participar en un acto homenaje al exilio catalán, Illa ha asegurado que la actuación del Govern se guiará "en base a los expertos" y la "transparencia", así como con el "principio de colaboración con el Gobierno de España y las autoridades europeas". "Cataluña va a actuar con responsabilidad para que, sobre todo, el Gobierno de España tenga solidaridad con el sector porcino", ha añadido.

250 efectivos desplegados Más de 250 efectivos, entre agentes de los Mossos d'Esquadra, agentes rurales y policías locales, se han movilizado en un amplio dispositivo para tratar de contener el foco. Según han informado a Efe fuentes del ejecutivo catalán, entre los efectivos desplegados también figuran representantes de las asociaciones de protección civil de los distintos municipios afectados. El brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha provocado hasta el momento la muerte de seis jabalís, hallados en las inmediaciones del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fuentes del Departamento de Agricultura a Efe han informado, además, que otros ocho jabalíes han aparecido muertos este domingo en la zona del brote. Peste porcina africana: qué es, cómo avanza y a qué municipios afectan las restricciones En torno a esa zona se ha creado un perímetro en el que se ha prohibido el acceso al medio natural, incluida la sierra de Collserola, una medida que no fue respetada este sábado por muchos de ciudadanos de Barcelona y municipios de su entorno: "Ayer no acabó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar".