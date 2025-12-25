Enlaces accesibilidad
El padre de Alcaraz, tras las declaraciones de Ferrero: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa"

  • Carlos Alcaraz no ha desvelado el motivo de no renovar el contrato de Ferrero
  • El ya ex entrenador de Alcaraz reconoció en una entrevista en TVE sentirse "apenado" por la ruptura
Ferrero y Alcaraz rompieron su relación profesional tras siete años juntos.
EFE

Carlos Alcaraz González, padre del tenista número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, ha declarado a EFE que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa", sobre la ruptura con Juan Carlos Ferrero, entrenador de su hijo durante los últimos 7 años, desde que atleta de El Palmar (Murcia) tenía 15.

La persona más influyente en el actual líder de la ATP, que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam, no ha desvelado el motivo de no renovar el contrato de Ferrero, que ha recibido el premio al mejor entrenador del año en la ATP.

Juan Carlos Ferrero reconoció, en una entrevista en TVE, sentirse "apenado" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes", y desveló que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".

Una semana después de anunciarse la ruptura profesional entre tenista y técnico, este señaló que había "ciertas cosas" en las que no estaban de acuerdo, pero que ni siquiera se sentaron a hablar de ello, y agregó "desde el entorno de Carlos" se pensó que lo mejor era dejarlo, lo que apunta al padre, quien declinó hacer más declaraciones.

