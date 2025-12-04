Carlos Alcaraz no ha rechazado participar en la 'Noche del Orgullo' del tenis, es falso

Mensajes de redes sociales aseguran que Carlos Alcaraz se niega a participar en la "Noche del Orgullo" del tenis. Es falso. Se trata de una narrativa desinformativa recurrente que circula sobre otros deportistas y el tenista murciano lo desmiente a VerificaRTVE.

"Carlos Alcaraz, desató la controversia tras anunciar que no participará en la 'Noche del Orgullo' (Pride Night) del tenis" dice un mensaje que se ha compartido 4.000 veces en X. La publicación atribuye las siguientes declaraciones al tenista: "Este deporte debe centrarse únicamente en los resultados en la cancha, no en cuestiones políticas ni en movimientos sociales". El mismo mensaje se ha difundido en Facebook.

El propio Carlos Alcaraz y su equipo aseguran a VerificaRTVE que la afirmación difundida en los mensajes de redes es falsa. El tenista no se ha pronunciado sobre la "Noche del Orgullo". Tampoco ha afirmado que el tenis deba "centrarse únicamente en los resultados en la cancha, no en cuestiones políticas ni en movimientos sociales", como afirmaba la publicación de X.

La "Noche del Orgullo" tuvo lugar en agosto y no hay prevista una celebración similar en la actualidad. A través de una búsqueda por palabras clave en inglés y en castellano, hemos comprobado que se trata de un evento de apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Lo organiza la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) y, según su página web, se celebra anualmente. El US Open de tenis también celebra cada año un acto por la comunidad LGTBIQ+ bajo el nombre 'Orgullo Abierto'. Ambos eventos tienen lugar durante el verano.

Atribuyen declaraciones casi idénticas a otros tenistas Encontramos otros mensajes recientes que atribuyen declaraciones muy similares a otros tenistas de élite. El 30 de octubre, se difundió a través de Threads que Novak Djokovic se negaba a participar en la "Noche del Orgullo" y que el tenista afirmó que "el tenis debe centrarse en el rendimiento, no en movimientos sociales". Otras publicaciones en Facebook y Threads decían lo mismo sobre el italiano Jannik Sinner, al que atribuyen la siguiente cita: "El tenis debe seguir siendo tenis. No es un lugar para luchas sociales o políticas". Tampoco hay registros en las redes sociales de estos dos tenistas ni en sus declaraciones públicas de que hayan pronunciado esas palabras. Captura del mensaje falso sobre Djokovic difundido en Threads VerificaRTVE Meses antes circuló que Djokovic había "boicoteado" el mes del Orgullo LGTBI. Sin embargo, el propio entorno de tenista serbio lo desmintió en declaraciones a la agencia francesa AFP: "Novak nunca dijo nada parecido".