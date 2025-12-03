Carvajal no ha rechazado públicamente llevar el brazalete arcoíris LGTBIQ+, es falso

Mensajes que circulan en redes sociales aseguran que Dani Carvajal se niega a llevar el brazalete arcoíris en apoyo al colectivo LGTBIQ+. Es falso. No hay registros de que el futbolista haya hecho estas declaraciones ni de que el Real Madrid haya realizado dicha petición a sus jugadores. Además, el futbolista está lesionado.

"Dani Carvajal rechaza públicamente llevar el brazalete arcoíris LGBT en el próximo gran partido del Real Madrid", dice el mensaje difundido en X que se ha compartido 3.000 veces y acumula casi un millón de visualizaciones. El mismo mensaje se ha difundido en Instagram. Otra publicación de Facebook recoge la misma afirmación y añade unas supuestas declaraciones del futbolista: "El fútbol debe centrarse en el juego, la competencia y la victoria; no debe convertirse en un foro para la propaganda política o ideológica". Según el mensaje, al que han reaccionado 4.590 personas, su postura "ha obligado a Xabi Alonso y a la directiva del Real a tomar una decisión urgente que decepcionará a la mayoría de los aficionados".

Carvajal no ha rechazado públicamente llevar las pulseras LGBTIQ+ Las supuestas declaraciones de Carvajal sobre las pulseras arcoíris LGTBIQ+ son falsas. Tras realizar búsquedas por palabras clave averiguamos que no hay registros ni en redes sociales ni en medios de comunicación de que el futbolista haya dicho públicamente que "rechaza llevar el brazalete arcoíris LGBT en el próximo gran partido del Real Madrid". Tampoco hay constancia de que Carvajal haya afirmado que "el fútbol debe centrarse en el juego, la competencia y la victoria" y que "no debe convertirse en un foro para la propaganda política o ideológica". Además, el club no ha hecho tal petición a sus jugadores, no hay ningún comunicado del Real Madrid al respecto.