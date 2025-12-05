Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Putin dice que trabaja en una "posible declaración de paz" en conversaciones con EE.UU. y otros socios
- Ucrania afirma que quiere una "paz real" no un apaciguamiento con Rusia
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.378 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Los negociadores ucranianos se reunirán en unas horas con Steve Witkoff
- Trump describe como "muy buena" la reunión con su homólogo ruso y sus enviados en Moscú
- Putin asegura que tuvo que revisar prácticamente todos los puntos en la reunión con el enviado de Trump
- Mueren cinco personas en ataques rusos en las regiones de Donetsk y Jersón
- Modi le dice a Putin que India "no es neutral" ante la guerra en Ucrania, sino que se alinea "a favor de la paz"
- Macron asegura que la unidad entre Europa y EE. UU. en Ucrania es "esencial"
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
22:39
Merz mantiene una conversación "muy constructiva" con De Wever sobre el uso de los activos rusos
El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha reunido en Bruselas con el primer ministro belga, Bart De Wever, con el que ha mantenido una conversación "muy constructiva" sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania, tras la propuesta al respecto de la Comisión Europea (CE).
Un portavoz del canciller ha informado de que en el encuentro, en el que también estuvo presente la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, los dos líderes coincidieron en que en la actual situación política el tiempo apremia y en que el apoyo a Ucrania es de una importancia central para la seguridad de Europa.
"La especial afectación de Bélgica en la cuestión de una utilización de los activos rusos congelados es indiscutible y tiene que ser abordada en cualquier solución posible de tal forma que todos los Estados europeos asuman el mismo riesgo", ha añadido el canciller.
De Wever reiteró el pasado miércoles que la propuesta de la CE no era "viable". En las últimas semanas, el canciller ha abogado una y otra vez por aprobar antes de que termine el año el plan para financiar la ayuda a Ucrania mediante los activos rusos congelados que, según sostiene, es legalmente sólida.
19:24
La OSCE se ofrece como foro de diálogo con Rusia
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha cerrado en Viena su reunión más importante del año sin desbloquear decisiones que afectan a su futuro, pendiente de si tendrá algún papel en una eventual paz en Ucrania y con un nuevo frente abierto: la exigencia de EE.UU. de que reduzca costes y abandone lo que considera posturas ideológicas.
Los 57 estados de la OSCE no han podido consensuar ni su presupuesto para el año que viene (las cuentas llevan desde 2021 bloqueadas) ni qué país asumirá la presidencia de turno en 2027, una vez que termine el turno de Suiza. La OSCE, fundada hace 50 años como foro de diálogo entre Occidente y el bloque comunista durante la Guerra Fría, vive una crisis interna desde la invasión hace cuatro años de Ucrania por parte de Rusia, aumentada por la norma de que todas las decisiones se han de tomar por consenso.
19:20
Negociadores ucranianos se reúnen con emisarios de Trump por segundo día seguido en Miami
Los emisarios ucranianos vuelven a reunirse con negociadores estadounidenses, tras mantener la noche pasada su primer encuentro con los representantes de la Casa Blanca en esta ronda de contactos, ha anunciado el asesor de la oficina presidencial ucraniana Oleksandr Bevz. “Las negociaciones en Florida de Rustem Umérov y Andrí Gnatov con representantes de EE.UU. continúan”, ha escrito Bevz en sus redes sociales.
Una delegación estadounidense integrada por dos emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajó a comienzos de esta semana a Moscú para presentarle personalmente al presidente ruso, Vladímir Putin, los resultados de la anterior ronda de contactos con los ucranianos. Putin dejó claro tras esa reunión que no renunciará a sus ambiciones territoriales en Ucrania en aras de la paz.
19:16
Rusia e India pactan una alianza económica en un encuentro marcado por la guerra de Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, han pactado una alianza económica para los próximos cinco años. La cooperación se ha sellado durante la visita del mandatario ruso a Nueva Delhi, donde se ha reunido con el líder indio en un encuentro marcado por las negociaciones sobre Ucrania.
Este programa consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones y los castigos impuestos por Estados Unidos. Asimismo, Modi ha confirmado negociaciones para cerrar un Tratado de Libre Comercio entre la India y la Unión Económica Euroasiática, el bloque regional que lidera Moscú.Foto: EFE/EPA/GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN
19:10
El mapa de la guerra: Rusia mantiene su guerra de desgaste con drones y persiste la incertidumbre en puntos clave como Koprovsk
En las últimas horas, Rusia ha lanzado 137 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, incluidos cerca de 90 kamikazes Shahed, de los que las defensas de Kiev han logrado neutralizar 80, aunque 57 han impactado en 13 puntos no especificados, en ataques que continúan castigando gravemente la infraestructura energética y han obligado a imponer apagones programados en todo el país.
Al mismo tiempo, Ucrania ha incrementado sus operaciones en territorio ruso: un dron ha impactado contra un rascacielos en Grozni, capital de Chechenia, que alberga dependencias oficiales, mientras se han comunicado otros ataques contra una refinería y un puerto en la región de Krasnodar. Rusia afirma haber derribado 41 drones ucranianos sobre cinco regiones y la Crimea anexionada, y, ante el riesgo para la aviación civil, los aeropuertos de nueve ciudades han suspendido temporalmente sus operaciones.
19:04
China y Francia apoyan un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional
Los gobiernos de China y Francia han emitido un comunicado conjunto en el que recalcan que ambos países apoyan los esfuerzos para un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Esta declaración se produce dentro de la visita oficial que ha llevado a cabo el presidente francés, Emmanuel Macron, al país asiático, quien se reunió el pasado jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad de Chengdu. La guerra en Ucrania ha sido uno de los principales ejes de la reunión entre Xi y Macron, en la que el líder francés instó a China a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania.
París ha pedido a Pekín apoyar "al menos un cese temporal de las hostilidades bajo la forma de una moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas" en invierno. Por su parte, el presidente chino ha respondido que su país "apoya todo esfuerzo en favor de la paz" y confía en un acuerdo "justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes implicadas".Foto: Sarah Meyssonnier/AFP
18:44
Finlandia refuerza su defensa ante la amenaza rusa
¿Es posible la paz en Ucrania? ¿Por qué Rusia no renunciará a los territorios ocupados? Entrevistamos a la ministra de exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, para entender el alcance de la amenaza rusa en Europa y en el Báltico. El viejo continente se rearma mientras la diplomacia se tensa.
18:38
RTVE visita un hospital de campaña en Ucrania
Sin novedades en el frente diplomático, la guerra de Ucrania se sigue decidiendo en el campo de batalla, donde los drones tienen un papel cada vez más decisivo. Los hospitales de campaña son búnkeres cavados bajo tierra. Un equipo de RTVE ha estado en uno de ellos.
La V Brigada del ejército ucraniano tiene un historial de combate que incluye Zaporiya, Bajmut y Kramatorsk, además de Pokrovsk. A seis metros de profundidad nuestro equipo encuentra un punto de estabilización donde la Brigada recibe a los heridos de primera línea fuera del alcance de las bombas rusas.
18:34
Zelenski agradece a Trump su papel en el retorno de Rusia de siete niños ucranianos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania, por su papel en el retorno a su país de siete menores ucranianos de zonas del frente los cuales estaban bajo custodia de las autoridades rusas.
La primera dama de Estados Unidos anunció la víspera que sus gestiones habían hecho posible el retorno a Ucrania de estos siete menores, en el marco de una iniciativa en la que participa Washington para reunificar a menores separados de sus familiares por la guerra.
Kiev acusa a Rusia de haber trasladado a su territorio de forma forzosa a miles de menores de zonas ocupadas en algún momento de la guerra por las fuerzas del Kremlin. Los rusos aseguran que los traslados son únicamente de menores provenientes de orfanatos o que no estaban a cargo de sus familias y que tienen como objetivo poner a salvo a estos niños.
16:48
Drones impactan contra un rascacielos en Chechenia
Medios estatales rusos han informado de un posible ataque con drones ucranianos sobre el rascacielos Grozni-City, un incidente cuya autoría todavía no ha sido confirmada por las autoridades.
Por el momento, Ucrania no se ha atribuido la responsabilidad de ninguna agresión contra Chechenia este viernes.
La Autoridad de Aviación Civil de Rusia ha anunciado restricciones a las salidas y llegadas del aeropuerto de Grozni durante tres horas para garantizar la seguridad de los vuelos.
Un dron ucraniano impactó esta noche contra un rascacielos en Grozni, capital de Chechenia, a cerca de un millar de kilómetros de Ucrania.
Foto: EFE/ Canal de Telegram Astra
15:02
Suecia eliminará ayuda a Bolivia y otros países para priorizar apoyo a Ucrania
El Gobierno sueco ha anunciado este viernes que eliminará el año que viene la ayuda al desarrollo a Bolivia, donde además cerrará su embajada, y a cuatro países africanos para dar prioridad al apoyo a Ucrania.
La decisión está vinculada con el aumento del apoyo económico a Ucrania, que en 2026 se incrementará en al menos 10.000 millones de coronas suecas (913 millones de euros), casi el 20 % del total de la ayuda sueca al desarrollo. "Ucrania es la principal prioridad de la política exterior y de cooperación de Suecia. Hay que sacar el dinero de alguna parte para que cuadren los presupuestos", ha dicho en rueda de prensa el ministro de Cooperación, Benjamin Dousa. (EFE)
12:53
Rusia detiene a 11 gitanos en Siberia por estafar a participantes en la guerra en Ucrania
Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a 11 ciudadanos de etnia gitana por estafar a 35 participantes en la guerra en Ucrania, han informado este viernes las autoridades judiciales y medios de la región de Novosibirsk, en Siberia.
La Fiscalía regional ha establecido que un grupo de gitanos, de entre 25 y 47 años, buscaban a hombres solteros para ganarse su confianza y estafarlos.
Según la investigación judicial, los 11 acusados convencieron a las víctimas de alistarse en el Ejército para trabajar en la zona de la operaciones militares en Ucrania. Para estafarlos consiguieron que varias de las víctimas se casaran con mujeres coludidas con ellos, que fueron finalmente detenidas.
Posteriormente, las esposas que además ahora tendrían una compensación monetaria ante la posible muerte de sus cónyuges, pudieron acceder a sus cuentas bancarias y robaron su dinero, unos 5 millones de rublos (casi 66.000 dólares). (EFE)
12:36
Ucrania afirma haber atacado una refinería de petróleo y un puerto rusos
El ejército ucraniano ha informado este viernes de que ha realizado ataques de largo alcance durante la noche contra una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Syzran y el puerto de Temryuk en la región de Krasnodar.
En un comunicado, el Estado Mayor ha indicado que aún estaba evaluando la magnitud de los daños.
“Minus russian Su-24 tactical bomber ¿— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 5, 2025
The warriors from the @DI_Ukraine also destroyed:
¿¿39N6 Kasta-2E2 radar station
¿¿Orion UAV
¿¿two 48Ya6-K1 Podlyot radar stations
¿¿freight train and Ural truck pic.twitter.com/PNIi7aRGFq“
12:14
Rusia confisca 11 empresas en Sebastopol por financiar al ejército de Ucrania
"En Sebastopol se aprobó una resolución para confiscar, y transferir a propiedad estatal bienes muebles e inmuebles propiedad de personas jurídicas y físicas, incluidos extranjeros, que prestan asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania", ha informado a través de Telegram el gobernador de la ciudad, Mijaíl Razvozháyev.
Según medios occidentales, estos procesos de nacionalización y posterior venta a manos privadas se lleva a cabo indiscriminadamente ante la ausencia de control legal en todos los territorios ucranianos anexionados por Rusia con el objetivo de hacerse con los nuevos mercados. En Rusia, desde 2023 también han sido nacionalizadas más de 100 grandes empresas, muchas de ellas posteriormente vendidas a círculos cercanos al Kremlin, tales como Danone. (EFE)
11:43
Macron asegura que la unidad entre Europa y EE. UU. en Ucrania es "esencial"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado este viernes que la unidad entre Europa y Estados Unidos es clave para apoyar a Ucrania.
"La unidad entre estadounidenses y europeos en la cuestión ucraniana es esencial. Y lo repito una y otra vez: necesitamos trabajar juntos", ha declarado Macron a la prensa durante una visita a China.
"Aplaudimos y apoyamos los esfuerzos de paz que realiza Estados Unidos. Estados Unidos necesita que los europeos lideren estos esfuerzos de paz", ha añadido.
La revista alemana Spiegel citó el jueves la transcripción de una llamada confidencial que muestra que el presidente francés y la canciller alemana expresaron un profundo escepticismo sobre los esfuerzos del gobierno estadounidense y sus enviados para negociar la paz entre Ucrania y Rusia.
"Lo niego todo", ha aseverado Macron al ser preguntado sobre el informe de Spiegel. "Necesitamos a Estados Unidos para la paz. Estados Unidos nos necesita para que esta paz sea duradera y sólida". (Reuters)
Macron habla este viernes con los medios tras visitar la Universidad de Sichuan en Chengdu, provincia de Sichuan
Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool
11:20
El mapa de la guerra: Rusia mantiene su guerra de desgaste con drones y persiste la incertidumbre en puntos clave
11:17
Rusia toma otra localidad al norte de Kostiantínivka, en Donetsk
Las tropas rusas han tomado una nueva localidad al norte del bastión ucraniano de Kostiantínivka, en la región ucraniana de Donetsk, según ha informado este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra semanal.
"Las fuerzas de la agrupación Sur liberaron las localidades de Bezimianne y Klinove en la república popular de Donetsk", señala la nota castrense. El pasado lunes Defensa ya había informado de la toma de Klinove, también al norte de Kostiantínivka y cerca del eje ferroviario Chasiv Yar-Kramatorsk.
Antes de la guerra, Kostiantínivka contaba con más de 60.000 habitantes, ahora, según medios ucranianos, la pueblan unas 6.000 personas. (EFE)
10:26
Un dron ucraniano impacta contra un rascacielos en la capital de Chechenia
El edificio forma parte del complejo comercial Grozni City y la torre atacada alberga la sede del Consejo de Seguridad checheno, la Cámara de Cuentas y la Comisión Electoral, según el canal de Telegram Astra, informa la agencia EFE.
Otros medios locales informan también de ataques contra una refinería de petróleo y un puerto en la región de Krasnodar.
Por su parte, las autoridades regionales de Bélgorod, aseguraron que en las últimas 24 horas Ucrania ha lanzado 80 drones contra dicho territorio fronterizo. Y el Ministerio de Defensa ruso ha informado esta mañana de que sus defensas antiaéreas habían derribado 41 drones ucranianos en cinco de sus regiones y la anexionada península de Crimea.
Foto: EFE/ Canal de Telegram Astra
9:58
Putin asegura que negocia una "declaración pacífica" conjunta con Estados Unidos
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha confirmado este viernes que su gobierno trabaja activamente con Estados Unidos en la redacción de una "posible declaración pacífica" sobre Ucrania, una revelación que sugiere un avance diplomático tangible más allá de los contactos preliminares.
"Estamos trabajando junto con algunos socios, incluidos los Estados Unidos, en una posible declaración de paz", ha asegurado el mandatario ruso al detallar el estado de las conversaciones al inicio de su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.
El líder del Kremlin ha aprovechado el encuentro bilateral para agradecer a Modi su implicación personal en la búsqueda de soluciones y destacó la importancia de concretar los acuerdos.
Putin y Modi en una comparecencia de prensa en Nueva Delhi este viernes. AFP/Sajjad Hussain
10:10
Rusia "liberará" el Donbás mediante una acción militar si Ucrania no se retira
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha advertido en una entrevista con el canal de televisión India Today que "liberará" los territorios del este de Ucrania mediante la acción militar si las tropas de Kiev no se retiran de la zona, una declaración emitida durante su visita oficial a la India pero registrada antes de partir de Rusia.
"Ahora todo ha llegado a un punto crítico y todo se reduce a una sola cosa: o liberamos los territorios mediante la acción militar, o las tropas ucranianas se retiran y abandonan el país", dijo Putin en la declaración grabada en Moscú el pasado 3 de diciembre, víspera del viaje diplomático que el líder ruso en Nueva Delhi.
El repliegue de la región del Donbás, así como la renuncia ucraniana a ingresar en la OTAN, las garantías de seguridad y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores que buscan detener la guerra en Ucrania han podido consensuar.
En la última semana, las negociaciones han estado marcadas por las reuniones del enviado especial estadounidense Steve Witkoff con Putin en Moscú y con el negociador ucraniano Rustem Umérov en Bruselas, sin que por el momento se haya alcanzado un acuerdo. (EFE)
El presidente ruso, Vladimir Putin, este viernes en una rueda de prensa en Nueva Delhi junto al primer ministro indio, Narendra Mod. AFP/Sajjad Hussain
9:29
Orbán opina que la Comisión Europea abandona la legalidad al vetar la compra de energía rusa
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha señalado este viernes que la Comisión Europea (CE) abandona la legalidad al proponer un veto a la compra de hidrocarburos rusos en 2027, para dificultar la financiación de la agresión a Ucrania y aumentar la independencia energética de la UE.
"Hay que señalar que (la Comisión) se ha desviado del camino de la legalidad y que esto tendrá consecuencias más tarde", ha asegurado Orbán en la radio pública húngara.
Los negociadores del Consejo de la Unión Europea (UE) y del Parlamento Europeo (PE) acordaron el jueves que la UE deje de importar gas ruso a partir de septiembre de 2027, aunque con una posible prórroga de un mes para algunos tipos de contratos, y avance gradualmente hasta detener las compras de petróleo ruso al término de ese mismo año. (EFE)
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, junto con el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, en una reunión en Budapest el pasado 3 de diciembre. EFE/EPA/Akos Kaiser
8:49
Modi asegura ante Putin que la India "no es neutral" en la guerra de Ucrania
El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha trasladado este viernes al presidente ruso, Vladímir Putin, que su país no mantiene una posición de neutralidad frente al conflicto en Ucrania, sino que se alinea activamente a favor de la paz.
"En los últimos días, cada vez que he hablado con líderes de la comunidad global y hemos discutido este tema en detalle, siempre he dicho que la India no es neutral. La India tiene una posición clara, y esa posición es a favor de la paz. Apoyamos todos los esfuerzos hacia la paz", ha sentenciado el mandatario indio.
La declaración se ha producido durante el inicio de las conversaciones oficiales de la cumbre anual que ambos líderes celebran en Nueva Delhi. En sus comentarios televisados a la apertura del encuentro, Modi enfatizó la urgencia de terminar con el conflicto a través del diálogo y la diplomacia, apelando a la confianza personal entre ambos dirigentes.
"My remarks during meeting with President Putin." — Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2025
-
7:47
Rusia derriba 41 drones ucranianos en cinco de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas han derribado esta noche 41 drones ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, según ha informado este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche, entre las 23:00 horas del 4 de diciembre y las 07:00 horas del 5 diciembre, las defensas antiaéreas han interceptado y destruido 41 drones de ala fija ucranianos", según el parte castrense en Telegram.
Defensa ha precisado que nueve aparatos no tripulados fueron abatidos sobre Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y otros tantos sobre la región de Samara, a más de 800 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana. Los demás drones han sido derribados en la regiones de Sarátov (ocho), Volgogrado (siete), Rostov (siete) y Krasnodar (uno).
Debido a los ataques con drones los aeropuertos de nueve ciudades del país —Samara, Ulianovsk, Penza, Kransnodar, Sochi, Mineralnie Vodi, Vladikavkaz, Grozni y Magás— han suspendido temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.
Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento. Rusia responde con ataques masivos con drones y misiles contra el sistema energético ucraniano que amenazan con dejar Ucrania sin luz y calefacción en el próximo invierno.
7:04
El Kremlin espera respuesta de EE. UU. tras las conversaciones sobre Ucrania en Moscú
El Kremlin ha declarado este viernes que Moscú esperaba una respuesta de Washington tras las conversaciones entre el presidente Vladimir Putin y representantes estadounidenses a principios de esta semana en la capital rusa.
"Estamos esperando la reacción de nuestros colegas estadounidenses a la conversación que mantuvimos el martes", ha señalado Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, según la agencia RIA, a la que cita Reuters.
Y añadía que no hay prevista una llamada entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, ni se ha fijado una fecha para una nueva reunión con el enviado estadounidense Steve Witkoff.
5:18
Ucrania denuncia el envío a Corea del Norte de niños "secuestrados" por Rusia
El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, acusó este jueves a Rusia de enviar a niños ucranianos "secuestrados" a campamentos en Corea del Norte para ser "rusificados y militarizados", en el marco de su guerra contra Kiev y del creciente acercamiento militar entre Moscú y Pionyang.
"El Centro Regional de Derechos Humanos informó que se han identificado 165 campamentos donde niños ucranianos están siendo rusificados y militarizados. Están ubicados en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, ¡e incluso Corea del Norte!", escribió el responsable en la red social X.
Las palabras de Lubinets llegan después de que Kateryna Rashevska, experta legal del Centro Regional de Derechos Humanos (una ONG ucraniana), dijera el miércoles durante una sesión en el Senado de Estados Unidos que al menos dos menores ucranianos deportados por Rusia han acabado en el "campamento Songdowon en Corea del Norte".
Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, podría tratarse del Campamento Infantil Internacional Songdowon, un popular campamento de verano para niños ubicado en la ciudad costera de Wonsan. Los menores, identificados como Misha, de 12 años, y Liza, de 16, "aprendieron a destruir a 'los militaristas japoneses' y conocieron a veteranos coreanos que, en 1968, atacaron el buque Pueblo, de la Armada estadounidense", según el informe presentado por Rashevska a los senadores estadounidenses. Ucrania denuncia que miles de menores han sido deportados desde territorios ocupados desde el inicio de la invasión rusa.
Según datos manejados por Kiev, más de 19.000 niños han sido identificados como trasladados por la fuerza. La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles una resolución que exige a Rusia devolver a los niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados a su territorio, además de cesar esas prácticas y el "cambio de estatus" de los menores.
La resolución fue presentada en una reunión de urgencia por la ministra adjunta de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, quien denunció que los niños ucranianos sean vistos por Rusia como "trofeos de guerra", y fue aprobada con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones. Pese a no ser vinculante, la declaración política mostró el amplio respaldo internacional a la medida, superando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes con poder de voto.
02:15
Putin llega a la India para impulsar el comercio con su principal comprador de armas y petroleo.
El presidente ruso Vladimir Putin realiza su primera visita a la India en cuatro años, en un momento en que Nueva Delhi mantiene conversaciones con Estados Unidos para un acuerdo comercial que reduzca los aranceles punitivos impuestos por el presidente Donald Trump sobre sus bienes debido a las compras indias de petróleo ruso.
El líder indio recibió a Putin con un abrazo y un apretón de manos mientras caminaba por la alfombra roja tras llegar a un aeropuerto cerca de Nueva Delhi el jueves para la visita de dos días. Más tarde, Modi ofreció al presidente ruso una cena privada en su residencia.
Putin llegó a India un día después de mantener conversaciones con los principales enviados de Trump sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no alcanzaron un compromiso. India se ha resistido a condenar a Rusia por la guerra y ha pedido paz mediante el diálogo y la diplomacia, mientras afirma que sus lazos con Moscú están siendo injustamente señalados por las naciones occidentales que continúan haciendo negocios con Rusia cuando les conviene.
1:07
Petro pide liberar "esclavos" colombianos reclutados como mercenarios de guerra en Ucrania
El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró este jueves su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud".
"Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales. Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos.
"Le pedí a la canciller que le oficie a Zelenski para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos porque esa no es nuestra guerra", expresó el mandatario, quien agregó que Colombia "no tiene por qué" involucrarse en otras guerras, al asegurar que ni Ucrania ni Rusia han causado "daño" a su país. Esta es la segunda vez esta semana que Petro se refiere a los mercenarios colombianos en Ucrania, pues hace dos días expresó en X que esos soldados están "secuestrados" en ese país.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el miércoles en último debate un proyecto de ley para adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, suscrita en Naciones Unidas en 1989. Con ello, el Gobierno busca tipificar delitos asociados a esta práctica, reforzar la cooperación judicial y reafirmar el rechazo a la "comercialización de la violencia".
0:05
Ucrania quiere una "paz real, no un apaciguamiento" con Rusia,
declaró el jueves su ministro de Asuntos Exteriores en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el organismo de seguridad y derechos humanos que busca un papel en la Ucrania de posguerra.
El camino a seguir para las conversaciones de paz no está claro actualmente, declaró el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, tras lo que calificó de conversaciones "razonablemente buenas" entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los enviados estadounidenses. "Aún recordamos los nombres de quienes traicionaron a las generaciones futuras en Múnich.
Esto no debería repetirse jamás. Los principios deben ser intocables, y necesitamos una paz real, no un apaciguamiento", declaró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en el Consejo Ministerial anual de la OSCE. Se refería a un acuerdo de 1938 con la Alemania nazi, en el que Gran Bretaña, Francia e Italia acordaron la anexión de los Sudetes, en lo que entonces era Checoslovaquia, por parte de Hitler.
El acuerdo se usa ampliamente como una forma abreviada de no enfrentarse a una potencia amenazante. "Europa ha firmado demasiados acuerdos de paz injustos en el pasado. Todos ellos solo han provocado nuevas catástrofes", declaró Sybiha, agradeciendo a Estados Unidos por impulsar los esfuerzos de paz y prometiendo que Ucrania "aprovecharía cualquier oportunidad para intentar poner fin a esta guerra".
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.378 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este jueves.