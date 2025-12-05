Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Putin dice que trabaja en una "posible declaración de paz" en conversaciones con EE.UU. y otros socios

22:39

Merz mantiene una conversación "muy constructiva" con De Wever sobre el uso de los activos rusos

El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha reunido en Bruselas con el primer ministro belga, Bart De Wever, con el que ha mantenido una conversación "muy constructiva" sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania, tras la propuesta al respecto de la Comisión Europea (CE).

Un portavoz del canciller ha informado de que en el encuentro, en el que también estuvo presente la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, los dos líderes coincidieron en que en la actual situación política el tiempo apremia y en que el apoyo a Ucrania es de una importancia central para la seguridad de Europa.

"La especial afectación de Bélgica en la cuestión de una utilización de los activos rusos congelados es indiscutible y tiene que ser abordada en cualquier solución posible de tal forma que todos los Estados europeos asuman el mismo riesgo", ha añadido el canciller.

De Wever reiteró el pasado miércoles que la propuesta de la CE no era "viable". En las últimas semanas, el canciller ha abogado una y otra vez por aprobar antes de que termine el año el plan para financiar la ayuda a Ucrania mediante los activos rusos congelados que, según sostiene, es legalmente sólida.