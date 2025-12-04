Resumen de la guerra Ucrania - Rusia del 4 de diciembre: Los negociadores ucranianos viajan a EE.UU. para reunirse con Witkoff

La guerra en Ucrania ha cumplido este jueves 1.377 días desde el inicio de la invasión de Rusia.

El Kremlin asegura que los objetivos de sus últimos bombardeos eran el transporte ucraniano y otras infraestructuras. Durante la noche, dos civiles han muerto en la región de Donetsk y otros tres en Jersón tras varios ataques rusos.

Los emisarios de Kiev que están negociando con Washington el acuerdo marco de paz propuesto por el presidente Donald Trump han llegado este jueves a EE.UU. para mantener una nueva ronda de contactos con los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Mientras, Putin ha instado a los europeos a "no obstruir las conversaciones con Washington sobre Ucrania" mientras alemanes y franceses desconfían de las intenciones de Trump. Alemania ha anunciado una nueva ayuda de emergencia de cien millones de euros para la reparación de la infraestructura energética ucraniana.