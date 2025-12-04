Resumen de la guerra Ucrania - Rusia del 4 de diciembre: Los negociadores ucranianos viajan a EE.UU. para reunirse con Witkoff
- Varios bombardeos rusos han dejado cinco muertos durante la noche
La guerra en Ucrania ha cumplido este jueves 1.377 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
El Kremlin asegura que los objetivos de sus últimos bombardeos eran el transporte ucraniano y otras infraestructuras. Durante la noche, dos civiles han muerto en la región de Donetsk y otros tres en Jersón tras varios ataques rusos.
Los emisarios de Kiev que están negociando con Washington el acuerdo marco de paz propuesto por el presidente Donald Trump han llegado este jueves a EE.UU. para mantener una nueva ronda de contactos con los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.
Mientras, Putin ha instado a los europeos a "no obstruir las conversaciones con Washington sobre Ucrania" mientras alemanes y franceses desconfían de las intenciones de Trump. Alemania ha anunciado una nueva ayuda de emergencia de cien millones de euros para la reparación de la infraestructura energética ucraniana.
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.377 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este miércoles.
Trump afirma que Putin quiere el final de la guerra tras la cumbre en Moscú
El presidente de EE.UU. se ha pronunciado sobre la reunión en Rusia de su delegación con el Gobierno local para tratar la paz en Ucrania. Según el republicano, fue "razonablemente bien".
Desde hace dos semanas, Washington intenta que se apruebe un plan para poner fin a la guerra tras la invación rusa. Sin embargo, la búsqueda de un compromiso se le está complicando al republicano, mientras que en el frente el ejército ruso sigue avanzando lentamente a pesar de las considerables pérdidas.
El enviado especial de Trump se reunirá con el representante ucraniano el jueves en Florida, según un funcionario estadounidense
El enviado estadounidense de Donald Trump, Steve Witkoff, junto con Jared Kushner, se reunirán con el negociador ucraniano Roustem Oumerov el jueves en Florida, tras su reunión del martes en Moscú con Vladimir Putin, según ha informado el miércoles un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.
La Asamblea General de ONU exige a Rusia devolver niños ucranianos trasladados a la fuerza
La Asamblea General de la ONU ha adoptado este miércoles una resolución que exige a Rusia devolver a los niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados a su territorio, además de cesar esas prácticas y el "cambio de estatus" de los menores.
La resolución ha sido presentada en una reunión de urgencia por la ministra adjunta de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, quien ha aprovechado para denunciar que los niños ucranianos sean vistos por Rusia como "trofeos de guerra", siendo aprobada con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones.
Pese a no ser vinculante, la declaración política sí que ha recogido el amplio respaldo internacional a la medida, superando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes con poder de voto.
Betsa también ha recalcado que Rusia ha deportado al menos a 20.000 niños ucranianos, de los cuales algunos han sido devueltos pero muchos siguen sin ser localizados, llamando a la "humanidad" y recordando, como otros representantes, que esas prácticas violan el derecho internacional.
Rusia avanza poco a poco en el Donbás, aunque Ucrania niega el control completo
Con las negociaciones estancadas, Rusia avanza poco a poco en el Donbás. En Donest y Zaporiya ha tomado varias localidades y también progresan en la zona de Pokrosk donde las tropas de Moscú han lanzado más de un centenar de ataques. Sin embargo, el estado mayor del ejército ucraniano asegura que la ciudad aún no se ha rendido y que sus tropas resisten casa por casa. Mantienen que los rusos han quedado bloqueados en combates callejeros en los que participan las fuerzas especiales, de asalto aéreo y la guardia nacional y que han logrado reestablecer las líneas de suministros.
Australia anuncia nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 54 millones de euros
El Gobierno australiano ha anunciado este jueves un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por un valor de 95 millones de dólares australianos (unos 54 millones de euros), según ha detallado el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Camberra también se ha comprometido a aplicar sanciones contra 45 embarcaciones vinculadas a la llamada "flota oscura" rusa, una red de petroleros y buques de carga operados por Rusia o por intermediarios, en el marco de su apoyo continuado a Kiev frente a la invasión rusa.
El viceprimer ministro y titular de Defensa australiano, Richard Marles, ha explicado en un comunicado que Australia aportará 28 millones de euros al Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), una iniciativa de la OTAN destinada a suministrar equipamiento militar crítico. Con ello, Australia y Nueva Zelanda se convierten en los primeros países no miembros de la Alianza en contribuir a este mecanismo.
Macron aborda el comercio con Ucrania con Xi en Pekín
El presidente chino, Xi Jinping, ha recibido el jueves con gran pompa a su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien ha acudido para instarle a corregir el desequilibrio comercial con Europa y a utilizar sus relaciones con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.
El presidente chino nunca ha condenado la invasión de Ucrania. Como socio económico y político fundamental de Rusia, es el primer comprador mundial de combustibles fósiles rusos, incluidos los productos petrolíferos, lo que alimenta la maquinaria bélica rusa. Asinimismo, los europeos le acusan de suministrar componentes militares a Rusia.
En esta fotografía se puede ver una pancarta que representa el impacto de los ataques rusos contra Ucrania colgada en la fachada de un edificio en Leópolis. Los actuales esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra han alentado el debate público en Ucrania sobre los objetivos estratégicos que se pueden alcanzar y sobre las concesiones necesarias para lograr la paz, a pesar de que la mayoría de los observadores ven pocas posibilidades de llegar a una solución duradera en un futuro cercano.
Fuente: EFE / Rostyslav Averchuk.
Turquía insta a Rusia y Ucrania a mantener la infraestructura energética fuera de la guerra
Turquía ha instado a Rusia, Ucrania y todas las demás partes a mantener la infraestructura energética fuera del conflicto y para que los flujos de energía continúen ininterrumpidamente, ha dicho el ministro de Energía, Alparslan Bayraktar, después de una serie de ataques frente a la costa turca del Mar Negro, según recoge Reuters.
Tanto Ucrania tiene como objetivo las exportaciones de petróleo de Rusia mientras Moscú bombardea su red eléctrica, ha asumido la responsabilidad de un ataque con drones marítimos contra dos camiones cisterna vacíos que se dirigían hacia un puerto ruso la semana pasada. Pero ha negado cualquier vínculo con otro incidente registrado este martes en el que un petrolero con bandera rusa cargado de aceite de girasol que, según afirmó, había sido atacado con drones.
Putin asegura que tuvo que revisar prácticamente todos los puntos en la reunión con Witkof
El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que durante las conversaciones con los enviados de EE.UU. Peter Witkof y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania tuvo que revisar prácticamente todos los puntos y que por eso el encuentro se prolongó tanto tiempo, según recoge la agencia RIA.
Putin también ha afirmado que las propuestas llevadas a Moscú por la delegación de EE.UU. se basaban en acuerdos alcanzados con el presidente Donald Trump.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha advertido que si la Unión Europea "roba activos rusos congelados" eso se puede considerar como un acto que para Moscú justifica la guerra.
Cinco ucranianos muertos e infraestructuras energéticas dañadas en ataques rusos
Cinco personas han muerto esta noche en Ucrania en ataque rusos. Dos civiles han muerto en la región de Donetsk y otros tres en Jersón. En Odesa, en el mar Negro, varias infraestructuras energéticas han resultado dañadas.
Los dos fallecidos en Donetsk se encontraban en la ciudad de Kostiantínivka, que está situada cerca del frente y es uno de los objetivos de las fuerzas rusas en la región.
En Jersón, las víctimas mortales se registraron en la parte de la región que sigue bajo control ucraniano. La región de Jersón está dividida por el río Dniéper. La orilla oriental está controlada por Rusia y la occidental por Ucrania.
En Odesa, la compañía eléctrica DTEK ha informado de daños en una de sus infraestructuras, lo que ha provocado que 51.800 hogares se queden sin energía. Rusia ha lanzado misiles de larga distancia contra la ciudad del mar Negro. (Fuente: Efe y Reuters)
Los negociadores ucranianos viajan a EE.UU. para reunirse con Witkoff
Los emisarios de Kiev que están negociando con Washington el acuerdo marco de paz propuesto por el presidente Donald Trump llegarán este jueves a EE.UU. para mantener una nueva ronda de contactos con los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, según ha informado la embajadora de Ucrania en Washington, Olga Stefaníshina.
2Rustem Umérov, el jefe de la delegación, que tiene como única misión negociar con los aliados estadounidenses y europeos, aterrizará en EE.UU. mañana [por hoy] para reunirse de nuevo con la delegación [de EE.UU.", ha declarado Stefaníshina en Washington, según informa la televisión pública ucraniana, Suspilne. (Efe)
Ocho heridos en un ataque en Sloviansk, región de Donetsk
Los Servicios de Emergencias ucranianos informan en Telegram de un bombardeo ruso que ha causado ocho heridos, incluidos dos niños, y ha dañado 11 edificios de viviendas, una oficina de correos, varios comercios y vehículos.
Rusia asegura que los objetivos de sus últimos bombardeos eran el transporte ucraniano y otras infraestructuras
El Ministerio de Defensa de Rusia ha aseguado que sus ataques han golpeado el sistema de transporte e infraestructuras ucranianas, según información de la agencia TASS, vía Reuters.
Anteriormente, la compañía eléctrica DTEK ha comunicado que un ataque ruso contra una central en Odesa ha dejado a 51.800 hogares sin electricidad.
Miles de hogares sin electricidad en Ucrania por los ataques rusos
Otro ataque ruso contra la ciudad de Jersón ha paralizado el funcionamiento de una planta de producción de calefacción y electricidad, dejando a 40.500 consumidores sin calefacción, según el gobernador regional. (Fuente: Reuters)
Alemania da otros 100 millones a Kiev para reparar la infraestructura energética ucraniana
Alemania ha anunciado una nueva ayuda de emergencia de cien millones de euros para la reparación de la infraestructura energética ucraniana.
El Ministerio de Economía y Energía puso en concreto este monto a disposición de Ucrania a través del Banco de Desarrollo KfW y se suma a los 60 millones de euros ya anunciados en octubre pasado.
La ministra de Economía, Katherina Reiche, ha señalado en un comunicado que "Rusia ataca de manera sistemática y dirigida la infraestructura energética ucraniana para convertir el invierno en otra arma". "El suministro de energía en Ucrania se ha convertido desde hace tiempo en una línea de frente por sí mismo. Ahí se decide cuán duramente este invierno afectará a la población", ha añadido. (Efe)
El jefe del Estado Mayor ucraniano asegura que sus tropas siguen controlando un parte de la ciudad de Pokrovsk
Oleksandr Sirski asegura que en redes sociales que sus tropas controlan una parte del norte de la estratégica ciudad de la región de Donetsk, y que están organizando rutas adicionales para el suministro logístico y la vacuación de heridos y contrarrestando la artillería y los drones rusos.
"La batalla continúa. Las unidades ucranianas continúan controlando el nort de Pokrovsk", ha escrito Sirski (Fuente: Reuters).
Justicia rusa condena a 21 años de cárcel al hacker que atacó portal de Correos de Rusia
El Tribunal de la región de Moscú condenó hoy a 21 años de cárcel a Artióm Joroshílov, declarado culpable de efectuar un ataque DDoS contra el portal oficial de Correos de Rusia, preparar un sabotaje ferroviario y apoyar financieramente a Ucrania.
Joroshílov fue declarado culpable de alta traición, acciones ilegales contra la infraestructura informática de Rusia, preparativos para sabotaje y confección ilegal de sustancias explosivas. Los investigadores establecieron que transfirió en 2022 a Ucrania más de 689.000 rublos y "en contubernio con una agrupación de jáqueres ucranianos perpetró ataques DDoS contra los sitios web de Correos de Rusia, provocando su bloqueo temporal". (Efe)
Merz viaja a Bélgica tras instar a líderes europeos a dar luz verde a uso de activos rusos
El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará este viernes a Bélgica a entrevistarse con el primer ministro Bart De Wever, después instar a los líderes europeos a dar luz verde a la propuesta para financiar la ayuda a Ucrania mediante los activos rusos congelados.
El jefe de Gobierno belga dijo la víspera sobre esa propuesta que no era "viable".
Según informó este jueves un portavoz de Merz, un viaje a Oslo previsto para mañana, en el que Merz iba a encontrarse con su homólogo Jonas Gahr Store y con el rey Harald de Noruega, ha sido aplazado. En lugar de ello, el canciller se desplazará el viernes por la noche a Bélgica a una cena en la que hablará, "en un marco privado", con De Wever y con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen (Efe).
Los países europeos mantienen la presión sobre Rusia en la OSCE
La Unión Europea (UE) y varios países europeos han mantenido este jueves sus duras acusaciones contra Rusia por su agresión a Ucrania y han insistido en que una eventual paz tiene que ser justa, duradera y con suficientes garantías, durante una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que la desconfianza hacia Rusia tiene bases históricas y que Rusia ha invadido 19 países en los últimos cien años. En su discurso ante el plenario del Consejo Ministerial de la OSCE, Kallas ha insistido en que la UE debe mantener su estrategia de reducir la capacidad de Rusia de financiar su ataque a Ucrania, y afirmó que la guerra acabará cuando a Moscú se le termine el dinero. (Efe)
Los negociadores de Ucrania y EE.UU. se reunirán este jueves en Florida tras las conversaciones en Moscú, según la Casa Blanca
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, para mantener conversaciones en Miami el jueves, confirmó la Casa Blanca.
Witkoff pasó casi cinco horas con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el martes en negociaciones que, según el Kremlin, no produjeron "ningún compromiso" sobre el fin de la guerra en Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones eran "razonablemente buenas", pero que era demasiado pronto para decir qué sucedería porque "se necesitan dos para bailar el tango".
Putin insta a los europeos a "no obstruir las conversaciones con Washington sobre Ucrania" mientras alemanes y franceses desconfían de las intenciones de Trump
"Debemos participar en el diálogo y no obstruir las conversaciones con Washington sobre Ucrania", ha dicho este jueves Vladímir Putin.
El mandatario ruso ha hecho estas declaraciones el mismo día en que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, habrían expresado sus dudas sobre las intenciones de la administración norteamericana en las negociaciones para lograr el fin de la guerra en Ucrania, según fuentes citadas por el diario alemán Der Spiegel.
Según extractos en inglés que el semanario alemán ha transmitido a la AFP, el presidente francés ha dicho durante una conversación telefónica el lunes con sus homólogos europeos y Volodímir Zelenski que “existe el riesgo de que Estados Unidos traicione a Ucrania en la cuestión de los territorios sin que haya garantías claras en materia de seguridad”.
Consultado por la AFP, el Elíseo desmintió haber utilizado el término “traicionar”. “Tenemos nuestro propio resumen de ese intercambio, en el que esa palabra no aparece”, ha señalado el Elíseo. “El presidente de la República ha dado a conocer públicamente su posición sobre las negociaciones en curso entre Rusia y Estados Unidos, que no difiere de la que expresa en privado”, han añadido desde la presidencia francesa.
El canciller alemán Friedrich Merz, citado también en el artículo de Der Spiegel, que no identifica sus fuentes, le habría dicho a Zelenski que “tenga mucho cuidado en los próximos días”.
Los estadounidenses “se están riendo de usted y de nosotros”, habría dicho, según Der Spiegel. Contactada por la AFP, la cancillería alemana rechazó comentar, subrayando que no divulga el contenido de “conversaciones confidenciales”. Según el periódico, el presidente finlandés Alexander Stubb expresó la misma desconfianza.
“No podemos dejar a Ucrania y a Volodímir solos con esta gente”, habría dicho en referencia a Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, y a Jared Kushner, yerno de este último, enviados al Kremlin a principios de semana para llevar a cabo negociaciones.
La oficina de la presidencia finlandesa dijo a la AFP que “no comenta las conversaciones confidenciales del presidente”. Según Der Spiegel, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, también declaró: “Debemos proteger a Volodímir”. Consultado por la AFP, un portavoz de la Alianza afirmó “no comentar filtraciones por norma general”.
Der Spiegel asegura haber hablado con dos participantes en la conversación telefónica del lunes que confirmaron que esas citas reflejan fielmente lo dicho. Estas fuentes no quisieron ser identificadas debido al carácter confidencial de la llamada internacional sobre Rusia.