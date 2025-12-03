Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Trump afirma que Putin quiere el final de la guerra tras la cumbre en Moscú

12:24

Albares recalca que el compromiso de España con seguridad euroatlántica está fuera de duda



El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que el compromiso de España con la seguridad euroatlántica “está fuera de toda duda” y ha dejado claro que el país es un “socio fundamental” de la OTAN.

“El compromiso de España con la seguridad europea y la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda. Yo creo que hoy, una vez más, se va a poner de relieve que España es un socio fundamental, sólido, fiable, para todo lo que es la seguridad europea y euroatlántica”, indicó Albares ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza.

Albares, preguntado por los comentarios del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que España deberá llegar como el resto de aliados a invertir el 5 % de su PIB en defensa, ha recordado que hubo un intercambio de cartas con él antes de la última cumbre aliada de junio y que quedó claro que el país “va a cumplir con todas las capacidades” militares que le asignó la Alianza”.

“Para hacerlo, no hay que gastar el 5 %”, recalcó, y agrega que España es un socio de confianza de la OTAN como ha demostrado además con el despliegue de sus tropas en misiones aliadas.

“Es un aliado indispensable que cumplirá con todos sus compromisos”, ha insistido.

El jefe de la diplomacia española asegura que España está en un “máximo histórico” de su despliegue en el flanco este de la OTAN, con “más de 2.000 soldados y todo tipo de equipamiento”.