Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Trump afirma que Putin quiere el final de la guerra tras la cumbre en Moscú
- La UE acuerda dejar de importar gas natural desde Rusia y eliminar gradualmente el petróleo
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.376 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El Kremlin advierte a Bruselas tras decidir dejar de importar gas ruso que pagará mucho más por tenerlo
- Bruselas propone un préstamo con activos rusos y emitir deuda común para apoyar a Ucrania
- Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran una reunión en la sede de la Alianza en Bruselas mientras continúan los esfuerzos para un plan de paz en Ucrania
22:23
Trump afirma que Putin quiere el final de la guerra tras la cumbre en Moscú
El presidente de EE.UU. se ha pronunciado sobre la reunión en Rusia de su delegación con el Gobierno local para tratar la paz en Ucrania. Según el republicano, fue "razonablemente bien".
21:45
Rusia avanza poco a poco en el Donbás
Con las negociaciones estancadas, Rusia avanza poco a poco en el Donbás. En Donest y Zaporiya ha tomado varias localidades y también progresan en la zona de Pokrosk donde las tropas de Moscú han lanzado más de un centenar de ataques. Sin embargo, el estado mayor del ejército ucraniano asegura que la ciudad aún no se ha rendido y que sus tropas resisten casa por casa. Mantienen que los rusos han quedado bloqueados en combates callejeros en los que participan las fuerzas especiales, de asalto aéreo y la guardia nacional y que han logrado reestablecer las líneas de suministros.
21:30
Las negociaciones en Ucrania siguen estancadas mientras continúa la guerra
Pese a las promesas, los ultimátum y las múltiples reuniones, las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania siguen estancadas. Rusia no se mueve un ápice de sus posiciones y Europa trata de ganar algo de protagonismo. Y la OTAN, reunida este miércoles, respalda a Kiev pero con el mecanismo impuesto por Trump: los aliados compran armamento a Estados Unidos para enviárselo a Ucrania.
Respecto de las amenazas de Vladímir Putin, los aliados mantienen su objetivo de ayudar a Ucrania para que esté en la posición más fuerte posible durante las negociaciones, que no sabemos, dice Marc Rutte, cuándo terminarán. El secretario general de la OTAN ha informado de que dos de cada tres países, entre los que está España, ya se han sumado al programa puesto en marcha para comprar armas a Estados Unidos y dárselas a Kiev. Hoy la diplomacia ha pasado en parte por Bruselas. El ministro de exteriores ucraniano ha hablado con sus homólogos de las conversaciones de paz y el negociador Umerov se ha reunido con Reino Unido, Francia y Alemania para coordinar esfuerzos ante la negociación.
21:00
Ucrania desmiente haber tenido algo que ver con los ataques contras buques rusos en el Mar Negro
Desde el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) han afirmado que ninguno de sus drones Sea Baby, que participaban en operaciones en la región del Mar Negro, "ser perdió", desmentiendo así los reportes que acusaban al país de estar supuestamente detrás de tales ataques.
Horas antes el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, había declarado que los recientes incidentes a petroleros vinculados a Rusia, dentro de la zona económica exclusiva de Turquía en el Mar Negro, fueron "muy alarmantes" y afectaron a la seguridad de la navegación y al comercio en la región.
Fidan, quien abordó el tema durante una reunión de la OTAN en Bruselas, ha declarado a los medios turcos que los estados ribereños del Mar Negro, como Turquía, Rumanía y Bulgaria, estaban considerando medidas para evitar incidentes similares.
17:19
Las sanciones contra Rusia pueden prorrogarse, según la Comisión Europea
Desde la Comisión Europea sostienen que se ha eliminado el riesgo de que se levanten las sanciones europeas contra Rusia, que deben renovarse por unanimidad cada seis meses. Un funcionario europeo, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que en este caso es posible recurrir a un artículo de los tratados europeos que permite su prórroga.
Desde la Comisión Europea también prometió que se proporcionarían todas las garantías necesarias a los países contribuyentes al "préstamo de reparación", en primer lugar a Bélgica. "Bélgica solicitó un mecanismo sólido y un reparto de la carga, y respondimos implementándolo, garantizando una garantía sólida", ha asegurado Ursula von der Leyen.
Esta no es la primera vez que Bélgica expresa sus reservas. "Nos sentimos frustrados por no haber sido escuchados. Se está minimizando nuestra preocupación", enfatizó la ministra belga el miércoles. El uso de activos rusos congelados tiene la ventaja de no costar nada al contribuyente europeo, pero también preocupa al Banco Central Europeo (BCE), que teme turbulencias en los mercados financieros. De hecho, el BCE anunció el martes que no estaba en absoluto dispuesto a garantizar este préstamo.
La gran mayoría de los países de la UE, con Alemania a la cabeza, apoyan esta solución. La consideran una forma económica de garantizar el apoyo a largo plazo a Ucrania y también una forma de ejercer presión sobre Rusia. "Esto debería ser un incentivo adicional para que Rusia participe en la mesa de negociaciones", ha declarado la presidente de la Comisión Europea.
16:16
Rutte asegura que Trump es la "única persona en el mundo que ha sido capaz de romper el estancamiento de la guerra"
En una comparecencia ante la prensa desde Bruselas, el jefe de la OTAN ha vuelto a halagar al presidente norteamericano después de animar a los miembros de la Alianza Atlántica a no flojear en su apoyo a Ucrania. "No podemos vacilar en nuestro compromiso", ha remarcado el neerlandés.
Dos tercios de los Estados miembros de la OTAN se han comprometido a proporcionar armas a Ucrania a través de la denominada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL), que hasta la fecha ha recibido compromisos por valor de 4.000 millones de dólares, según ha declarado este miércoles Mark Rutte.
"Hemos sabido que Australia y Nueva Zelanda también contribuirán a la PURL, siendo los primeros socios de la OTAN en hacerlo. Esto significa que los aliados y socios ya han comprometido más de 4.000 millones de dólares", ha añadido el neeerlandés sobre la contribución de otros países.
Asimismo, en la misma jornada, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho que "aún estamos lejos de una solución" para Ucrania.
El comentario de ambos mandatarios llega un día después de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reuniera con el presidente ruso, Vladímir Putin, sin que en el encuentro se lograran avances respecto del plan de paz propuesto inicialmente por Trump. El enviado estadounidense ya se ha reunido con la delegación ucraniana para trasladarle los resultados del encuentro que mantuvo con el líder ruso.
14:49
Roscosmos anuncia un acuerdo espacial con la India en la víspera de la cumbre Putin-Modi
La agencia espacial rusa Roscosmos anunció este miércoles un contrato con la India para el suministro de motores de cohetes espaciales, una medida que podría consolidar un nuevo destino para su tecnología de propulsión tras la pérdida de sus clientes en Estados Unidos y Europa. "La India es nuestro gran socio en el espacio y, en un futuro próximo, debemos cooperar en materia de motores. Firmaremos un contrato sobre el programa de motores", ha asegurado el director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Bakánov, al canal indio WION en Nueva Delhi.
Bakánov ha anunciado el acuerdo en Nueva Delhi horas antes de que el presidente Vladímir Putin inicie su visita oficial al país, si bien no ofreció detalles sobre los modelos de motores de cohetes espaciales que se incluirían en el trato. El movimiento podría dar una oportunidad a la industria rusa de reubicar su producción de alta tecnología interrumpida en 2022, cuando la dirección de Roscosmos ordenó suspender las entregas y el mantenimiento técnico en respuesta a las sanciones impuestas por Washington tras la invasión de Ucrania. (EFE)
13:51
Bruselas propone un préstamo con activos rusos y emitir deuda común para apoyar a Ucrania
La Comisión Europea propuso este miércoles dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la Unión Europea.
Aunque el Ejecutivo comunitario y la mayoría de los Veintisiete consideraban que el "préstamo de reparación" financiado con los activos rusos congelados era la mejor opción para apoyar a Kiev, la oposición frontal de Bélgica, que alberga la mayoría de esos activos en la UE, y el rechazo del Banco Central Europeo a actuar como garante del crédito han llevado a Bruselas a plantear dos posibilidades. (EFE)
13:21
Berlín, Varsovia y Oslo se unen para comprar material militar a EE.UU. que darán a Kiev
Alemania, Polonia y Noruega han anunciado este miércoles que juntos destinarán 500 millones de dólares a comprar armamento a Estados Unidos que después enviarán a Ucrania para ayudar al país a hacer frente a la invasión rusa, en el marco de la iniciativa denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en ingles).
Dicha iniciativa contempla la adquisición de armas y munición fabricados en EE.UU. que Kiev considera claves para su defensa frente a la agresión rusa. "Polonia está encantada de unirse a Noruega y Alemania en un paquete del programa estadounidense de apoyo a Ucrania, juntos, la suma considerable de 500 millones de dólares. Esperamos que Estados Unidos lo note, que Ucrania lo note", ha dicho el ministro polaco de Exteriores, Rados¿aw Sikorski, a su llegada a la reunión de titulares del ramo de la OTAN.
Sikorski estuvo acompañado por sus homólogos de Alemania, Johann Wadephul, y de Noruega, Espen Barth Eide.
El jefe de la diplomacia polaca confió en que otros miembros de la Alianza vean el paso dado por esos tres países "como estímulo para también sacar partido de este programa", de modo que el presidente ruso, Vladímir Putin, "reciba el mensaje" y Ucrania "pueda conseguir una paz justa".
12:38
Tras el acuerdo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo de detener permanentemente las importaciones del gas ruso, el Kremlin ha condenado la decisión y ha advertido a Bruselas de que pagará mucho más por tenerlo, informa RNE.
¿¿Sobre el supuesto rechazo al plan de paz aseguran que es una negociación y habrá las reuniones que sean necesarias
12:24
Albares recalca que el compromiso de España con seguridad euroatlántica está fuera de duda
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que el compromiso de España con la seguridad euroatlántica “está fuera de toda duda” y ha dejado claro que el país es un “socio fundamental” de la OTAN.
“El compromiso de España con la seguridad europea y la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda. Yo creo que hoy, una vez más, se va a poner de relieve que España es un socio fundamental, sólido, fiable, para todo lo que es la seguridad europea y euroatlántica”, indicó Albares ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza.
Albares, preguntado por los comentarios del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que España deberá llegar como el resto de aliados a invertir el 5 % de su PIB en defensa, ha recordado que hubo un intercambio de cartas con él antes de la última cumbre aliada de junio y que quedó claro que el país “va a cumplir con todas las capacidades” militares que le asignó la Alianza”.
“Para hacerlo, no hay que gastar el 5 %”, recalcó, y agrega que España es un socio de confianza de la OTAN como ha demostrado además con el despliegue de sus tropas en misiones aliadas.
“Es un aliado indispensable que cumplirá con todos sus compromisos”, ha insistido.
El jefe de la diplomacia española asegura que España está en un “máximo histórico” de su despliegue en el flanco este de la OTAN, con “más de 2.000 soldados y todo tipo de equipamiento”.
12:01
Negociadores ucranianos se reunirán con asesores de seguridad europeos hoy en Bruselas
Una delegación ucraniana de la que formarán parte el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnatov, se reunirá este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los principales aliados europeos de Kiev, según anunció este miércoles el presidente Volodímir Zelenski.
Después de la reunión de Bruselas, Umérov y Gnatov tienen previsto viajar a EE.UU. para reunirse allí con emisarios del presidente Donald Trump, agregó Zelenski sobre los próximos pasos en el proceso de negociaciones separadas a dos bandas con ucranianos y rusos que impulsa la Casa Blanca para intentar poner fin a la guerra.
Las reuniones anunciadas por Zelenski tienen lugar después de que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieran el martes en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin.
“Los representantes ucranianos informarán a sus colegas en Europa sobre lo que se sabe después de los contactos de ayer de la parte americana en Moscú, y hablarán del componente europeo de la arquitectura de seguridad necesaria”, dijo Zelenski sobre la reunión de Bruselas de este miércoles.
Además, el presidente ucraniano explicó que Umérov y Gnatov comenzarán tras ese encuentro a preparar otra reunión con representantes de la administración de Trump que ha de tener en EE.UU.
Zelenski no dio fecha para esta nueva ronda de conversaciones entre ucranianos y estadounidenses.
Según dijo ayer el presidente ucraniano desde Dublín, los principales puntos de discordia entre ambos bandos son las garantías de seguridad que pueda recibir Kiev tras la guerra, cómo se financiará la reconstrucción del país y si Ucrania mantiene o se retira del territorio que aún conserva en su región de Donetsk.
10:55
El Kremlin niega haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania
El Kremlin negó este miércoles haber rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania en las negociaciones de cinco horas que sostuvieron anoche el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff.
"Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas (...) Es un proceso normal de búsqueda de compromisos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
10:46
La UE acuerda dejar de importar gas natural a Rusia y eliminar gradualmente el petróleo
Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo han acordado este miércoles que la Unión Europea detenga permanentemente sus importaciones de gas natural desde Rusia para finales de septiembre de 2027 y avance gradualmente a hacer lo propio con las de petróleo para acabar con ellas como tarde a finales de ese mismo año.
9:36
Alemania afirma que la OTAN es capaz de actuar y defender la seguridad en Europa
El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, ha firmado que la OTAN es capaz de actuar y defender la seguridad en Europa, al tiempo que aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, no logrará debilitar a la Alianza.
"El mensaje que transmitimos como alianza es claro: somos capaces de actuar, somos eficaces y estamos dispuestos a defender lo que nos une, nuestra seguridad, nuestra libertad y el orden de paz en Europa", ha declarado Wadephul antes de partir a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN este miércoles en Bruselas.
"En estos días en los que las vías diplomáticas están que arden para sentar las bases adecuadas para una paz justa y duradera en Ucrania", no hay que perder de vista una "verdad incómoda" en cuanto a que "Putin sigue queriendo socavar la seguridad europea y euroatlántica". "Quiere poner a prueba nuestra capacidad de defensa. Nos quiere dividir para debilitar nuestra alianza. Pero no lo conseguirá", ha dicho. (Efe)
8:25
El secretario general de la OTAN dice que Ucrania debe estar en la posición más fuerte posible en las conversaciones de paz
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho este miércoles que es bueno que las conversaciones sigan, pero que es necesario asegurarse de que Ucrania está en la posición más fuerte posible. (Reuters)
7:55
Letonia dice que nadie debería intentar obtener por conversaciones de paz resultados que no pueda lograr en el campo de batalla
El ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braze, ha dicho este miércoles que nadie debería intentar obtener mediante conversaciones de paz resultados que no pueda lograr en el campo de batalla.
Así se ha pronunciado solo unas horas después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, no haya logrado en su sexta reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos, lo que descarta un pronto arreglo del conflicto.
7:40
Brasil emite alerta ante aumento de casos de brasileños muertos en guerras en el exterior
El Gobierno de Brasil ha emitido este martes una alerta consular en la que advierte sobre los "graves riesgos" a los que se exponen los ciudadanos que se alistan voluntariamente en fuerzas armadas de otros países inmersos en conflictos, tras el aumento de casos de brasileños muertos o desaparecidos, principalmente en la guerra de Ucrania.
En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que ha registrado un incremento de nacionales que pierden la vida en escenarios bélicos y de otros que enfrentan dificultades para abandonar las tropas una vez incorporados.
7:27
Borrell alerta del riesgo que Trump representa para la fragmentación de Europa
Europa debe unirse si es que quiere tener un papel protagonista en el desarrollo de la geopolítica en el mundo, pues corre el riesgo de desagregarse ante la política de "matón de barrio" del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes en México el político y diplomático español Josep Borrell.
"Frente a la actitud de matón de barrio que tiene Trump, los europeos, si queremos pintar algo, tenemos que estar más unidos. No sé si será así o será lo contrario, que en vez de federarnos, unirnos y ofrecer un frente común ante él y el resto del mundo, nos va a desagregar más", ha dicho el ex alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE) en una charla en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de México.
Borrell ha asegurado que el continente está dividido entre países que le han seguido el juego a Trump, como Italia y Hungría; y otros, como España, que se niega a seguir sus indicaciones en cuanto al aumento del gasto militar. Por ello, ha señalado que ni a Trump ni al presidente ruso, Vladimir Putin, les gusta la Unión Europea y han menospreciado los mecanismos de unidad de estos países porque no les interesa negociar con los países más poderosos de manera particular.
6:43
No se ha llegado a "ningún compromiso" sobre los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Así se ha expresado el consejero diplomático del Kremlin, Iouri Ouchakov, sobre la reunión mantenida este martes en Moscú entre Putin y el enviado de EE.UU., Witkoff.
Sin entrar en detalles, Ouchakov ha explicado que "algunas propuestas estadounidenses" sobre estos territorios "pueden ser discutidos". Rusia ocupa ahora mismo un 19% de Ucrania.
6:27
Un ataque ucraniano con drones provoca un incendio en un depósito de gasolina en Rusia
Un ataque ucraniano con drones ha impactado en Tambov, una región rusa, provocando un incendio de un depósito de gasolina, según ha asegurado el gobernador Yevgeny Pervyshov.
"Bomberos y agentes del orden acudieron al lugar con prontitud. Se han movilizado todas las fuerzas y recursos necesarios", ha declarado en la aplicación de mensajería Telegram según recoge Reuters.
El Ministerio de Defensa ruso asegura que 102 drones ucranianos han sido interceptados y destruidos en regiones rusas durante la noche.
5:30
Marco Rubio señala "algunos progresos" en las negociaciones sobre la guerra entre EE.UU. y Rusia en Moscú
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha explicado en una entrevista en Fox News que "ha habido algunos progresos en determinar lo que podrá convenir a los ucranianos y darles garantías de seguridad para el futuro".
4:27
Imagen de un centro universitario en Pokrovsk, ciudad ucraniana que Rusia afirma haber conquistado. El Ministerio de Defensa ruso ha compartido esta fotografía para mostrar la destrucción de la Universidad Nacional Técnica en dicha localidad.
3:51
Unos vecinos se abrazan ante el cuerpo de una persona a la entrada de unos apartamentos en la ciudad ucraniana de Kramatorsk. La imagen muestra la consecuencia de un ataque ruso con drones contra esta localidad de Donestk.
La fotografía es de un ataque del lunes. Está hecha por Anatolii Stepanov para Reuters.
3:24
El Ministerio de Defensa ucraniano comparte en su perfil de X una foto de una unidad de lucha contra los drones.
2:58
El Consejo europeo alcanza un acuerdo con el Parlamento comunitario para dejar de importar gas ruso en 2027
La medida entrará en vigor por etapas entre el final de 2026 y el otoño de 2027. Este recurso ruso supone en la actualidad el 12% de las importaciones de gas a suelo europeo. En 2022, antes de la invasión de Ucrania, era el 45%.
Hungría, Francia y Bélgica todavía reciben gas desde Rusia.
02:00
El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, comparte su valoración sobre la reunión entre Rusia y EE.UU.: "Productiva".
Ha publicado en su perfil de X este mensaje con dos fotografías del encuentro.
01:30
El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, explicó algunos de los detalles de la reunión entre Rusia y EE.UU. en Moscú.
Las posiciones "no están más lejos, eso seguro" que antes de la reunión, ha comentado. "La reunión fue muy útil, constructiva y sustancial, y se prolongó no durante cinco minutos, sino durante cinco horas (...) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú", ha destacado.
En particular, en el Kremlin se abordó "el problema territorial, sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis", ha argumentado.
01:00
Las agencias rusas de noticia anuncian que el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, ya ha salido del país después de su reunión con el presidente Putin.
0:55
La Comisión Europea hará una nueva propuesta legal esta semana para usar los fondos rusos congelados como préstamo para Ucrania, según recoge Reuters.
Este martes, el Banco Central Europeo rechazó dar su respaldo al préstamo a Ucrania, según el periódico Financial Times. Considera que la idea de la Comisión Europea, tal y como se plantea ahora, viola su mandato. Se habla de unos 140.000 millones de euros.
0:33
Putin avisa a Europa de que Rusia "está lista" para una guerra
El presidente ruso, Vladímir Putin, no logró este martes en su sexta reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.
Han sido casi cinco horas de una negociación que, según el Kremlin, ha resultado "útil, constructiva y significativa". Rusia se ha mostrado dispuesta a seguir dialogando y ha manifestado que no están cerca de alcanzar una solución para Ucrania: "Queda mucho trabajo por hacer".
En ese evento, Putin ha avisado a Europa de que Rusia "está lista" para una guerra. Puedes leer la crónica completa.
00:02
Zelenski afirma que el "objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates"
Igualmente, el presidente ucraniano ha señalado que es "momento para la paz" en Ucrania y que "nadie puede luchar contra todos, ni siquiera Putin".
00:01
La OTAN sigue de cerca las negociaciones de paz para Ucrania
Después de hablar con Putin, los negociadores estadounidenses volverán a hablar con la parte ucraniana, previsiblemente este miércoles. También se reunirán los ministros de Exteriores de la OTAN, cuyo secretario general es optimista sobre esas negociaciones.
Desde Bruselas, sede de la Alianza atlántica, informa la corresponsal de TVE, Mariana Gancedo.
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.376 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.