EE.UU. y Ucrania coinciden en calificar de productivo su encuentro en Florida para poner fin a la guerra

Estados Unidos y Ucrania se han reunido este domingo en suelo norteamericano (Florida) para continuar con las negociaciones para terminar la guerra con Rusia. Sobre la mesa, el plan del presidente Trump y las modificaciones propuestas por Europa y por Ucrania.

La sensación tras el encuentro es "optimista" para el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio: "Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances". Por el lado ucraniano, el secretario de Defensa Nacional, Rustem Umérov, ha calificado también como productiva la negociación: "Hemos discutido todas los asuntos que son importantes para Ucrania". Además, ha incluido la idea de que "Estados Unidos ha sido súper comprensivo".

"Nuestros objetivos clave —seguridad, soberanía y una paz fiable— se mantienen sin cambios", ha explicado Umérov, que ha apuntado, además, que "son compartidos por el lado estadounidense". Por delante, queda, según el ucraniano "consultas y trabajo para un acuerdo sobre un marco conjunto" que sirva de solución.

Según el medio estadounidense Axios, la cita se ha centrado en un tema: dónde fijar la frontera con Rusia en un pacto para poner fin a la guerra.

Desde Ucrania, el presidente, Volodímir Zelenski, ha destacado "el tono constructivo del diálogo" y "que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania".

Y el tono, justamente, ha sido importante desde el momento en que los ucranianos han puesto un pie en Florida. Antes de empezar las conversaciones, ante la prensa y en inglés, Umérov ha agradecido tener a EE.UU. de su lado: "Nos está oyendo, nos apoya, camina junto a nosotros". Este discurso parece una réplica a la queja de Trump del pasado 23 de noviembre en el que afirmó que "los lideres de Ucrania no han manifestado gratitud alguna por nuestros esfuerzos".

En esa línea, horas después, Zelenski ha escrito en su canal de Telegram: "Doy las gracias a Estados Unidos, al equipo del presidente y a él personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra".

Por su parte, Rubio ha reconocido "la dificultad" para alcanzar un pacto por la paz. Sin embargo, ha considerado que "todo se basa en asegurar el futuro de Ucrania".

Todavía no se ha hecho público oficialmente ninguna estrategia estadounidense, pero el medio Axios publicó los 28 puntos de la propuesta "de Trump". Según esa información, Ucrania cedería territorio: el Donbás. Tampoco podría entrar en alianzas internacionales como la OTAN. Además Ucrania reduciría su Ejército.

El pasado domingo 23 de noviembre, Ucrania, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea mantuvieron encuentros en Suiza para tratar el plan de paz de Trump. Tras esta cumbre, Zelenski sugirió que se han logrado introducir modificaciones en el texto del líder norteamericano. "Muchas cosas están cambiando: estamos trabajando con mucha atención en los pasos necesarios" para acabar con el conflicto, ha afirmado.

Dos días después, se supo que el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, se desplazó a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, para encontrarse con los emisarios rusos y ucranianos para avanzar en una plan de paz, según el Financial Times, puesto que la cumbre fue secreta.

Una ausencia en la delegación ucraniana La mesa estadounidense ha estado compuesta por Steve Witkoff, enviado especial de Trump para la paz; Marco Rubio y Jared Kushner, yerno del presidente, que también colaboró en la paz para Gaza. Sin embargo, por el lado ucraniano, ha destacado el cambio de liderazgo: del barco se ha bajado Andrí Yermak, exjefe de la oficina del presidente de Ucrania, que ha dimitido por un caso de corrupción. La salida del Gobierno vino después de que las autoridades anticorrupción registraran el apartamento y la oficina de Yermak en el marco de la investigación de una supuesta trama que cobraba, en tiempos de guerra, sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica. El exjefe de Gabinete había acompañado a Zelenski en su último viaje a España y, además, había encabezado la delegación ucraniana en Ginebra. Donald Trump se ha referido a esta situación porque "no ayuda" en las conversaciones de paz: "Ucrania ha tenido algunos pequeños problemas complicados". El político republicano lleva varios días expresando en público que hay opciones de alcanzar un acuerdo. Cree que tanto Ucrania como Rusia quieren terminar la guerra. Además, aunque fijó una fecha para la firma de esa decisión, el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, horas antes de esa meta cambió de opinión: "La fecha límite es cuando se termina". Trump rectifica y afirma que no hay una fecha límite para un acuerdo de paz en Ucrania La reunión del domingo se ha celebrado en un club privado urbanizado por la empresa inmobiliaria de Witkoff, según ha informado Reuters.