Los aliados de Ucrania valoran con satisfacción el plan de paz de Trump pero piden no cambiar las fronteras por la fuerza

Los líderes aliados de Kiev han realizado este sábado una declaración, en los márgenes de la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, en la que acogen "con satisfacción" el texto preliminar aprobado por el presidente Donald Trump para llevar la paz a Ucrania. Sin embargo, señalan que "requerirá trabajo adicional" y piden no cambiar las fronteras por la fuerza. El siguiente paso será una reunión este domingo entre representantes ucranianos, estadounidenses y europeos.

El propio presidente de Estados Unidos ha declarado esta tarde que su actual propuesta no es definitiva. "La guerra debe terminar de una forma u otra", ha declarado Trump a los periodistas. Sin embargo, ha respondido "no" cuando se le ha preguntado si se trata de su oferta definitiva.

Antes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se han reunido con 12 líderes de los países del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) para "debatir el camino a seguir en Ucrania". Precisamente, a Johannesburgo no han acudido ni Estados Unidos ni Rusia.

"El borrador inicial del plan de 28 puntos incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera", indica la nota compartida por el Consejo Europeo. Sin embargo, señala que les preocupa "las limitaciones propuestas para las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques".

A su vez, reiteran que la aplicación de los elementos relacionados con la Unión Europea y con la OTAN "requeriría el consentimiento de los miembros de la UE y de la OTAN, respectivamente", y subrayan la firmeza del continuo apoyo a Ucrania. "Seguiremos coordinándonos estrechamente con Ucrania y los Estados Unidos en los próximos días", concluye la nota.

Los países que han participado son España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Canadá, Japón, Australia, Finlandia, Irlanda y los Países Bajos. El plan de 28 puntos está repleto de detalles que tanto Ucrania, como una relegada Europa, han cuestionado en el pasado, como que limite su Ejército a 600.000 hombres y ceda el Donbás. Trump ha dado de plazo a Volodímir Zelenski hasta el próximo jueves para firmar el marco de la paz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado la posición que ha venido manteniendo ante el futuro de Ucrania, consistente en que cualquier decisión al respecto no puede hacerse a espaldas de este país ni tampoco de Europa.

"En un momento tan crítico para la seguridad de Europa, los líderes europeos hemos reafirmado en el G20 nuestro rotundo apoyo a Ucrania. La paz en Ucrania debe ser justa, duradera y sostenible. Europa no fallará al pueblo ucraniano", ha señalado Sánchez en una publicación en X.

Ucrania, EE.UU. y UE se reúnen este domingo en Ginebra El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha autorizado la conformación de una delegación de nueve personas, que estará encabezada por el jefe de su oficina, Andrí Yermak, e incluirá a altos funcionarios de seguridad, así como las directrices para las negociaciones pertinentes por el plan de paz presentado por Donald Trump. La delegación ucraniana y representantes de EE.UU., entre ellos el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el emisario diplomático de Trump, Steve Witkoff, así como diplomáticos de los principales países europeos, se reunirán este domingo en la ciudad suiza de Ginebra, ha avanzado este sábado el canciller alemán, Friedrich Merz. "Ucrania nunca será un obstáculo para la paz, y los representantes del Estado ucraniano defenderán los intereses legítimos del pueblo ucraniano y los fundamentos de la seguridad europea", ha afirmado previamente la oficina de Zelenski, al tiempo que ha asegurado que esta delegación sabe "qué se necesita exactamente para evitar que Rusia lleve a cabo una tercera invasión". "En los próximos días, iniciaremos en Suiza consultas entre altos funcionarios ucranianos y estadounidenses sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz", indicó en Facebook Rustem Umérov, jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania. El decreto firmado por Zelenski menciona que estas nueve personas participarán "en el proceso de negociaciones con Estados Unidos y otros socios internacionales de Ucrania, así como con representantes de la Federación Rusa, con el fin de lograr una paz justa y sostenible".