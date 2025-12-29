¡Última confirmación! Shakira cierra las actuaciones exclusivas de 'La casa de la música' para esta Nochevieja
- La artista colombiana se convierte en la gran revelación de los conciertos del próximo 31 de diciembre
- No te pierdas todas las actuaciones en La 1 y RTVE Play
Se hizo de rogar, pero al fin conocemos el último de los nombres que cierra el gran cartel de La casa de la música: ¡Shakira! La artista colombiana se convierte en el rostro que se encargará de prepararnos para despedir el 2025 y dar la bienvenida a un nuevo año cargado de música, ilusión y nuevos propósitos repletos de buenos deseos.
Pensar en Shakira es hablar de evolución constante y de una intérprete que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Desde sus inicios hasta convertirse en todo un icono mundial, su música ha acompañado a distintas generaciones y ha traspasado idiomas, estilos y, sobre todo, fronteras. Por eso, contar con ella para preparar el ambiente previo al cambio de año es todo un acierto: invita a celebrar todo lo vivido, a bailar tanto lo bueno como lo malo y a mirar al futuro con una ilusión renovada.
La artista colombiana prepara un 2026 lleno de sorpresas y ha elegido La casa de la música para despedir el año en el que se ha convertido en la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en cuatro décadas diferentes. Su actuación se convierte, junto al resto de este especial de Nochevieja, en el mejor acompañamiento para ese momento tan especial donde solemos hacer balance y soñar con lo que está por venir. Una cita, desde luego, para compartir emociones y comenzar enero con ritmo, optimismo y la mejor banda sonora posible.
De La Oreja de Van Gogh a Rosario: estas serán todas las actuaciones
El especial de Nochevieja de La 1 reunirá actuaciones exclusivas en escenarios emblemáticos para celebrar un año histórico para TVE. El gran protagonista será el estreno mundial del nuevo single de La Oreja de Van Gogh, que reaparecerán desde el Palacio Miramar de San Sebastián con el regreso de Amaia Montero como vocalista tras casi dos décadas de ausencia.
A este acontecimiento se le sumará la presencia internacional de Nicki Nicole, Amaia, Lola Indigo y Ana Torroja. Y por si fuera poco, el arranque del especial llegará desde lo más alto del Pirulí, donde Rosario Flores actuará junto a su hijo Pedro Antonio Lazaga y con Antonio Carmona y Josemi Carmina, miembros de Ketama, poniendo música a los últimos minutos de 2025 en el 70 aniversario de TVE. ¿Te lo vas a perder?