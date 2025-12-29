¡Última confirmación! Shakira cierra las actuaciones exclusivas de 'La casa de la música' para esta Nochevieja

Se hizo de rogar, pero al fin conocemos el último de los nombres que cierra el gran cartel de La casa de la música: ¡Shakira! La artista colombiana se convierte en el rostro que se encargará de prepararnos para despedir el 2025 y dar la bienvenida a un nuevo año cargado de música, ilusión y nuevos propósitos repletos de buenos deseos.

00.29 min La Nochevieja que quieres, en RTVE

Pensar en Shakira es hablar de evolución constante y de una intérprete que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Desde sus inicios hasta convertirse en todo un icono mundial, su música ha acompañado a distintas generaciones y ha traspasado idiomas, estilos y, sobre todo, fronteras. Por eso, contar con ella para preparar el ambiente previo al cambio de año es todo un acierto: invita a celebrar todo lo vivido, a bailar tanto lo bueno como lo malo y a mirar al futuro con una ilusión renovada.

La artista colombiana prepara un 2026 lleno de sorpresas y ha elegido La casa de la música para despedir el año en el que se ha convertido en la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en cuatro décadas diferentes. Su actuación se convierte, junto al resto de este especial de Nochevieja, en el mejor acompañamiento para ese momento tan especial donde solemos hacer balance y soñar con lo que está por venir. Una cita, desde luego, para compartir emociones y comenzar enero con ritmo, optimismo y la mejor banda sonora posible.