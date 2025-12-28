Despide el año con estas cinco películas perfectas para las tardes de invierno
- Cine llegado desde Hollywood, Francia, también español... ¡Tú eliges!
- Disfruta del mejor cine internacional con Cine Club Play
Queda muy poco para que 2025 toque a su fin y, junto a Chenoa y Estopa, demos la bienvenida al 2026. Con el termómetro tiritando, en estos días a veces no hay nada como disfrutar del mejor cine en casa y con una buena manta. RTVE Play tiene muchísimas opciones y todas gratis, pero, como puede ser difícil elegir entre tantas películas, te traemos cinco propuestas ideales para refugiarte del frío invernal y asomarte al mundo a través de la pantalla.
Noche de fin de año
Si lo tuyo son las películas con varias historias que a priori no tienen mucho que ver las unas con las otras pero que al final acaban conectadas, apunta esta: Noche de fin de año. Las vidas de sus protagonistas se entrelazan de las formas más insospechadas a lo largo de una Nochevieja en Nueva York. Una mujer da los toques finales al evento con el que los neoyorquinos celebran el nuevo año en Times Square, otra mujer intenta acabar a contrarreloj su lista de propósitos anuales, una pareja espera el nacimiento de su bebé… Vamos, de todo un poco.
Además, prácticamente todo Hollywood está reunido en Noche de fin de año. Salen Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Zac Efron, Halle Berry, Sarah Jessica Parker, Hilary Swank, Jessica Biel, Katherine Heigl, Josh Duhamel… y un montón de actores y famosos más, ¡hasta Bon Jovi!
¡Ups! Ya es Navidad
Estrenada en 2024, ¡Ups! Ya es Navidad es la última película que ha hecho de momento Danny DeVito, en la que además comparte pantalla con su hija Lucy DeVito, actriz como él. Ya habían coincidido en The Comedian y en Colgados en Filadelfia, pero esta vez es especial, ya que la historia gira alrededor de esta relación padre-hija. Encima, los escenarios son espectaculares: Se rodó en los Dolomitas, en Italia.
¿Que qué pasa en la película? Un matrimonio lleva a su hija de 10 años al hotel de su abuelo Lawrence en Italia para que sea él quien le cuente que se van a separar. La niña, sin darse cuenta de la situación y acostumbrada a visitar a Lawrence en Navidad y no en agosto, convence a todos para celebrar las fiestas cuatro meses antes. También participa en la comedia, por cierto, Andie MacDowell en el papel de abuela de la niña.
Nuestros amantes
Nada tiene que ver con la Navidad esta película, tampoco con el invierno en sí, y sin embargo Nuestros amantes es una opción perfecta para despedir 2025 y, ya de paso, escapar de las bajas temperaturas. Sin abrigos ni bufandas paseamos por las calles de Zaragoza junto a Eduardo Noriega y Michelle Jenner, los protagonistas de esta comedia romántica sobre la que planea la sombra de la infidelidad.
Interpretan a Carlos e Irene, dos personas con el corazón roto que se conocen en una librería. Allí Irene propone a Carlos un inocente juego: convertir sus vidas anodinas en una aventura. Tan solo hay una condición: no enamorarse. Amaia Salamanca, Gabino Diego y Fele Martínez completan el reparto de una cinta presentada en el marco del Festival de Málaga de 2016 y en cuya banda sonora encontramos a Enrique Bunbury. Su "Hada chalada" nos da la bienvenida a Nuestros amantes.
Siempre a tu lado
"Someone Like You" no es solo el título de un baladón de Adele. También se llama así una comedia romántica con Ashley Judd y Hugh Jackman a la cabeza, aunque en España se tradujo como Siempre a tu lado (probablemente para evitar confusiones con She's All That).
En la película, Ashley Judd interpreta a una joven que vive en Nueva York, donde trabaja para un programa de entrevistas. Comienza a salir con el nuevo ejecutivo del programa (Greg Kinnear), pero un día rompe con ella de la noche a la mañana. Nuestra protagonista tiene que mudarse de la casa en la que vivía con él y acaba compartiendo piso con un compañero de trabajo (Hugh Jackman). Puedes disfrutar de Siempre a tu lado en RTVE Play y descubrir qué más les pasa a los integrantes de este triángulo amoroso.
Un cuento de Navidad
Desde Francia llega una historia de rencores, desencuentros y reencuentros en una familia que es todo lo contrario a bien avenida. Catherine Deneuve es la protagonista de Un cuento de Navidad, que, pese a su nombre, no tiene nada que ver con el clásico de Charles Dickens.
Mientras la familia Vuillard se prepara para celebrar la Navidad, Junon recibe una horrible noticia: tiene una enfermedad con muy mal pronóstico. Necesita un trasplante de médula ósea y el único donante compatible que puede salvarla es su hijo Henri (Mathieu Amalric), pero hay un problema: Hace años la familia decidió romper todo trato con él. La película, estrenada en 2008, compitió en el Festival de Cannes por la Palma de Oro y recibió un premio César para Jean-Paul Roussillon como mejor actor secundario.
La lista de películas disponibles en RTVE Play no acaba aquí. Tienes un montón de títulos entre los que elegir, incluido el mejor cine internacional y de autor que llega con el espacio Cine Club Play: Parásitos, Los miserables, Retrato de una mujer en llamas, The guilty, Worth... ¡y mucho más! Entra en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE y descubre todo el cine que puedes ver gratis solo con registrarte.