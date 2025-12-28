Despide el año con estas cinco películas perfectas para las tardes de invierno

Queda muy poco para que 2025 toque a su fin y, junto a Chenoa y Estopa, demos la bienvenida al 2026. Con el termómetro tiritando, en estos días a veces no hay nada como disfrutar del mejor cine en casa y con una buena manta. RTVE Play tiene muchísimas opciones y todas gratis, pero, como puede ser difícil elegir entre tantas películas, te traemos cinco propuestas ideales para refugiarte del frío invernal y asomarte al mundo a través de la pantalla.

Noche de fin de año Si lo tuyo son las películas con varias historias que a priori no tienen mucho que ver las unas con las otras pero que al final acaban conectadas, apunta esta: Noche de fin de año. Las vidas de sus protagonistas se entrelazan de las formas más insospechadas a lo largo de una Nochevieja en Nueva York. Una mujer da los toques finales al evento con el que los neoyorquinos celebran el nuevo año en Times Square, otra mujer intenta acabar a contrarreloj su lista de propósitos anuales, una pareja espera el nacimiento de su bebé… Vamos, de todo un poco. Además, prácticamente todo Hollywood está reunido en Noche de fin de año. Salen Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Zac Efron, Halle Berry, Sarah Jessica Parker, Hilary Swank, Jessica Biel, Katherine Heigl, Josh Duhamel… y un montón de actores y famosos más, ¡hasta Bon Jovi!

¡Ups! Ya es Navidad Estrenada en 2024, ¡Ups! Ya es Navidad es la última película que ha hecho de momento Danny DeVito, en la que además comparte pantalla con su hija Lucy DeVito, actriz como él. Ya habían coincidido en The Comedian y en Colgados en Filadelfia, pero esta vez es especial, ya que la historia gira alrededor de esta relación padre-hija. Encima, los escenarios son espectaculares: Se rodó en los Dolomitas, en Italia. ¿Que qué pasa en la película? Un matrimonio lleva a su hija de 10 años al hotel de su abuelo Lawrence en Italia para que sea él quien le cuente que se van a separar. La niña, sin darse cuenta de la situación y acostumbrada a visitar a Lawrence en Navidad y no en agosto, convence a todos para celebrar las fiestas cuatro meses antes. También participa en la comedia, por cierto, Andie MacDowell en el papel de abuela de la niña.

Nuestros amantes Nada tiene que ver con la Navidad esta película, tampoco con el invierno en sí, y sin embargo Nuestros amantes es una opción perfecta para despedir 2025 y, ya de paso, escapar de las bajas temperaturas. Sin abrigos ni bufandas paseamos por las calles de Zaragoza junto a Eduardo Noriega y Michelle Jenner, los protagonistas de esta comedia romántica sobre la que planea la sombra de la infidelidad. Interpretan a Carlos e Irene, dos personas con el corazón roto que se conocen en una librería. Allí Irene propone a Carlos un inocente juego: convertir sus vidas anodinas en una aventura. Tan solo hay una condición: no enamorarse. Amaia Salamanca, Gabino Diego y Fele Martínez completan el reparto de una cinta presentada en el marco del Festival de Málaga de 2016 y en cuya banda sonora encontramos a Enrique Bunbury. Su "Hada chalada" nos da la bienvenida a Nuestros amantes.