Disfruta del mejor cine internacional con 'Cine Club Play'

Los cinéfilos están de enhorabuena: llega Cine Club Play, el nuevo espacio de RTVE Play. Desde el 20 de diciembre, los amantes del cine tendrán a su disposición un catálogo de más de 30 películas para disfrutar del cine de los últimos diez años, algunas de ellas imprescindibles dentro del cine independiente y de autor.

Entre las cintas disponibles habrá títulos de todo el mundo, pero sobre todo europeo, japonés y coreano, aclamados por los festivales internacionales y por el público. Dramas, comedias, thrillers o adaptaciones literarias: todo tendrá cabida en Cine Club Play.

Parásitos. La película que revolucionó el cine en 2020. Ganadora de cuatro premios Oscar, un Globo de Oro y decenas de galardones en países como Francia, Brasil, Suecia, Italia y España. El fenómeno surcoreano dirigido por Bong Joon-ho aborda la lucha de clases, la desigualdad social y la avaricia, y lanza una reflexión sobre quiénes son los auténticos 'parásitos' en las sociedades capitalistas. A través de engaños y mentiras, las familias Kim y Park se convierten en las protagonistas de un relato que, para muchos, supuso el pistoletazo de salida para que la industria audiovisual coreana se hiciera un hueco definitivo en Hollywood.

La peor persona del mundo. Julie (Renate Reinsve) está a punto de cumplir 30 años, pero su vida no está del todo encaminada. Su novio, Aksel (Anders Danielsen Lie) le pide que se centre, pero cuando conoce a Eivind (Herbert Nordrum), todo vuelve a ponerse patas arriba. La cinta, estrenada en 2021, fue la ganadora del Goya a Mejor película europea, y nominada a dos Oscar y a la Palma de Oro de Cannes. Es, además, la última pieza de la "Trilogía de Oslo" del director danés Joachim Trier, compuesta por Reprise y Oslo, 31 de agosto.

Cafarnaúm. Zain, un niño de 12 años de Beirut (Líbano), está en prisión por apuñalar a un hombre. Mientras cumple su condena y, pese a su juventud, emprende acciones legales para denunciar a sus padres, a quienes considera responsables de una difícil infancia y una existencia aún más complicada. La película, dirigida por Nadine Labaki, fue la película árabe (y también de Medio Oriente) con mayor recaudación de todos los tiempos. Se llevó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y estuvo nominada a los Oscar y los Globos de Oro.

Un asunto de familia. La propuesta del director japonés Hirokazu Koreeda consiguió la Palma de Oro a Mejor película en el Festival de Cannes y el Premio César a Mejor film extranjero. La familia Shibata, residente en Tokio, no atraviesa su mejor momento económico. En uno de sus robos para conseguir algo de dinero, Osamu y su hijo se encuentran con una niña maltratada y, pese a las reticencias de su mujer, deciden acogerla. La cinta ayuda a reflexionar sobre el papel de la familia y la precariedad social dentro del país nipón.

Drive My Car. El director Ryûsuke Hamaguchi aceptó el reto de adaptar Hombres sin mujeres, un relato corto del aclamado escritor Haruki Murakami, y lo cumplió con creces: consiguió galardones en los Oscar, los Globos de Oro, los BAFTA y Cannes. El protagonista, un actor y director de teatro, se enfrenta a la pérdida de su esposa. Años después, decide retomar su trabajo y se traslada a Hiroshima. Es allí donde conocerá a su chófer, una joven con la que forjará una relación especial.

Girl. La película belga aborda el drama de Lara, una chica trans de 15 años que sueña con ser bailarina profesional. Sus deseaos se ven desafiados por su demandante escuela de ballet de élite, el dolor tras los ensayos, el acoso y su propio cuerpo, que está en constante cambio. Mientras tanto, se prepara para una operación de afirmación de género con el apoyo de su padre. La obsesión, el dilema de la identidad y la búsqueda de la perfección se dan cita en este drama psicológico. Se hizo con varios premios, entre ellos el del Público del Festival de San Sebastián.

Maudie, el color de la vida. Basada en la historia real de la pintora canadiense Maud Lewis, una artista que conoció a Everett Lewis, un pescador testarudo, al aceptar un trabajo como su empleada del hogar. Pese a su creciente artritis, sus pinturas empiezan a hacerse cada vez más reconocidas, representando escenas de la vida rural de Nueva Escocia. El amor entre los dos surgirá de forma inesperada: la difícil convivencia inicial se transformará en adoración de por vida.

Sorry We Missed You. La crisis de 2008 golpeó duramente a la familia de Ricky. Su oportunidad para mejorar en la vida adquiere forma de furgoneta, y Ricky decide convertirse en repartidor autónomo, creyendo que así será su propio jefe. Sin embargo, la explotación laboral no tardará en aflorar, al igual que las deudas, la falta de protección social y, sobre todo, la pérdida de tiempo de calidad con su familia. Se hizo con el Premio del Público a Mejor film europeo en el Festival de San Sebastián.