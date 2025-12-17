RTVE Play lanza esta Navidad 'Cine Club Play' con 60 grandes películas del cine independiente

RTVE Play da un paso más para consolidarse en la plataforma referente del cine con el lanzamiento de ‘Cine Club Play’, un nuevo espacio que se estrena esta Navidad con la incorporación a su catálogo de 60 películas imprescindibles y algunas las obras más destacadas del cine independiente y de autor reciente. ‘Parásitos’, ‘Drive my car’, ‘La peor persona del mundo’, ‘Un asunto de familia’, ‘Los miserables’ o ‘Cafarnaúm’ son algunos de los títulos de los que se podrá disfrutar gratuitamente.

RTVE Play dedicará una programación especial al cine los sábados esta Navidad con la publicación de 30 películas el 20 de diciembre y de otras 30 el 27 de diciembre.

‘Cine Club Play’ será un espacio para cinéfilos donde encontrarán cine de autor e independiente, algunos de los títulos del cine europeo más valorado en los últimos años y películas premiadas y aclamadas en festivales internacionales.

Un nuevo catálogo de cine con una gran variedad de géneros: dramas, thriller, comedias, grandes adaptaciones literarias y relatos que retratan la historia y la realidad. RTVE Play complementa, de esta forma, su gran apuesta por la difusión del cine español reciente en ‘Somos cine’ que cuenta con unos 300 títulos.