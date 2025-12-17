RTVE Play lanza esta Navidad 'Cine Club Play' con 60 grandes películas del cine independiente
- Los nuevos títulos se incorporarán al catálogo el 20 y el 27 de diciembre
- Un amplio catálogo que incluye dramas, thriller, comedias, adaptaciones literarias y relatos que retratan la historia
RTVE Play da un paso más para consolidarse en la plataforma referente del cine con el lanzamiento de ‘Cine Club Play’, un nuevo espacio que se estrena esta Navidad con la incorporación a su catálogo de 60 películas imprescindibles y algunas las obras más destacadas del cine independiente y de autor reciente. ‘Parásitos’, ‘Drive my car’, ‘La peor persona del mundo’, ‘Un asunto de familia’, ‘Los miserables’ o ‘Cafarnaúm’ son algunos de los títulos de los que se podrá disfrutar gratuitamente.
RTVE Play dedicará una programación especial al cine los sábados esta Navidad con la publicación de 30 películas el 20 de diciembre y de otras 30 el 27 de diciembre.
‘Cine Club Play’ será un espacio para cinéfilos donde encontrarán cine de autor e independiente, algunos de los títulos del cine europeo más valorado en los últimos años y películas premiadas y aclamadas en festivales internacionales.
Un nuevo catálogo de cine con una gran variedad de géneros: dramas, thriller, comedias, grandes adaptaciones literarias y relatos que retratan la historia y la realidad. RTVE Play complementa, de esta forma, su gran apuesta por la difusión del cine español reciente en ‘Somos cine’ que cuenta con unos 300 títulos.
Dramas, thriller, comedias en un amplio catálogo
Entre las películas que se incorporan a ‘Cine Club Play’ destacan algunos títulos ganadores de premios Oscar como ‘Parásitos’ (que se alzó con cuatro galardones en 2019 incluyendo el de Mejor Película y Mejor Dirección) o ‘Drive my car’ (Mejor Película Internacional en 2021). También se incorporan ‘Un asunto de familia’ (Palma de Oro en Cannes), ‘La peor persona del mundo’ (con dos nominaciones al Oscar y mejor actriz en Cannes) o ‘Los miserables’ y ‘Cafarnaúm’ (con nominaciones al Oscar y premiadas por el jurado en Cannes).
A ellas se suman otros títulos reconocidos con galardones internacionales como ‘The rider’, ‘The farewell’, ‘El veredicto. La ley del menor’, ‘La sombra del pasado’, ‘The guilty’, ‘Girl’o ‘Sorry we miss you’.
El catálogo de ‘Cine Club Play’ se irá ampliando e incluye una gran variedad de géneros. Los usuarios encontrarán dramas como ‘El profesor de persa’, ‘La mujer de la montaña o ‘Viento de libertad’ y películas históricas o basadas en hechos reales como ‘Una bolsa de canicas’, ‘Utoya, 22 de julio’ o el true crime ‘Crónica de un asesino en serie’.
Los más románticos encontrarán títulos como ‘Martin Eden’, ‘Clara y Claire’, ‘Enamorado de mi mujer’ y ‘El secreto de las abejas’. La comedia llega con títulos como ‘Palm Springs’.
Además, contará con una amplia selección de títulos de thriller y suspense como ‘Solo las bestias’ o ‘Reina de corazones’. Habrá títulos con temática LGTBI+ como ‘La (des)educación de Cameron Post’, ‘La doncella’ o ‘Retrato de una mujer en llamas’ y musicales como ‘I am woman’.