Arancel es la palabra del año 2025 para la FundéuRAE
- La guerra arancelaria desatada por Donald Tump ha protagonizado el ejercicio
- Apagón, macroincendio, papa, tierras raras y trumpismo, entre las finalistas
La palabra del año 2025 es arancel, según la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE).
La elección se ha anunciado durante el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de FundéuRAE, institución dedicada a impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, un encuentro que ha presidido la reina Letizia.
El sustantivo arancel, usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones, ha estado en el centro de muchas conversaciones a lo largo del año debido a las negociaciones e imposiciones comerciales a otros países promovidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Finalistas
Las otras once finalistas fueron apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo.
El apagón monopolizó las conversaciones con intensidad, pero su impacto mediático se fue diluyendo a medida que pasaban los días. Otro de los acontecimientos del año fue la muerte del papa Francisco.
Entre las palabras contendientes se cuela una derivada del apellido del inquilino de la Casa Blanca trumpismo y también dos formadas con el prefijo macro (macroincendio y macrorredada).