Arancel es la palabra del año 2025 para la FundéuRAE

La palabra del año 2025 es arancel, según la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE).

La elección se ha anunciado durante el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de FundéuRAE, institución dedicada a impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, un encuentro que ha presidido la reina Letizia.

El sustantivo arancel, usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones, ha estado en el centro de muchas conversaciones a lo largo del año debido a las negociaciones e imposiciones comerciales a otros países promovidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.