La Central Nuclear de Almaraz, el centro de la campaña electoral en Extremadura

Almaraz es un municipio de la provincia de Cáceres que cuenta con 1.594 habitantes en 2025, según el INE. La comarca en la que se encuentra, Campo Arañuelo, registra la renta media por hogar más alta de toda Extremadura, 41.253 euros anuales, frente a los 26.968 euros de media regional.

La localidad ha centrado la agenda durante esta campaña electoral de cara a los comicios del próximo 21 de diciembre, sobre todo por albergar una de las industrias más importantes de la región, la Central Nuclear de Almaraz, una de las cinco que sigue funcionando en España, junto a Ascó, en Tarragona; Cofrentes, en Valencia; Trillo, en Guadalajara; y Vandellós, en Tarragona.

La central nuclear en cifras Según Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, la planta cacereña produce el 7% de la demanda anual de electricidad en España, lo que equivale al suministro de cuatro millones de hogares. Evita la emisión a la atmósfera de seis millones de toneladas de CO2, en un contexto de sustitución de los combustibles fósiles. La Central Nuclear de Almaraz, según un informe de la consultora Metyis, genera 3.800 puestos de trabajo directos e indirectos en Extremadura, más de la mitad de ellos en la comarca de Campo Arañuelo. El mismo dosier revela que la contribución fiscal total asociada a Almaraz asciende a 435 millones de euros anuales, de los cuales 94 quedarían en administraciones extremeñas. Los defensores de esta energía aseguran que se trata de una de las centrales más seguras del mundo. La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) ha revalidado en 2025 la máxima calificación para Almaraz en el rating internacional de seguridad, ya que cumple con cinco de los objetivos de la industria nuclear mundial fijados para 2030. Su central nuclear gemela 'North Anna', en Virginia, Estados Unidos, ha conseguido una ampliación de 40 años. 06.54 min "Si cierra Almaraz, decenas de municipios están condenados a desaparecer" Para la Plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', organización creada en 2025 para defender la continuidad de la central nuclear, estos datos solo evidencian la necesidad de prolongar su vida útil: "El cierre de la central tendría un impacto muy negativo en la economía de todos nuestros pueblos. Aceleraría la despoblación de la región y generaría un efecto dominó que afectaría tanto a las familias como al tejido empresarial local. Si perdemos Almaraz, no solo perdemos el empleo y la riqueza que supone la central. Sobre todo, perdemos futuro". Del otro lado están las organizaciones ecologistas, que ponen el foco en los residuos nucleares. Aseguran que la nuclear no es una energía limpia, que es poco flexible y más costosa que las renovables. "Acabarán por sustituirla completamente. La rentabilidad de la Central Nuclear de Almaraz depende de la socialización de sus pérdidas con dinero público", insisten desde Ecologistas en Acción Extremadura. La organización rechaza la gestión que se hace de los residuos, cuyo fondo, dicen, es "insuficiente, deficitario y fraudulento, ya que pospone la construcción de una solución estable y duradera, el Almacén Geológico en Profundidad, hasta 2073, tres años después del cese de responsabilidades de las eléctricas".