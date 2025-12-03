Elecciones Extremadura 2025: cómo votar por correo, plazos y fechas

En torno a 900.000 personas acudirán el próximo 21 de diciembre a votar al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura. Por primera vez desde 1983 los comicios se han adelantado de su fecha prevista, en 2027. El adelanto electoral llega un año y cinco meses antes de lo previsto provocado por el "bloqueo" de los presupuestos autonómicos, según la actual presidenta de la Junta, María Guardiola.

Concretamente, para estas elecciones están llamados a las urnas 890.967 personas, de los cuales 860.359 viven en Extremadura y 30.608 en el extranjero, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, organismo dependiente de la Junta de Extremadura y que elabora estas cifras a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.

En total, el 21 de diciembre, los extremeños elegirán a 65 representantes autonómicos, 36 por parte de Badajoz y a 29 por Cáceres. Los candidatos de los partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura ya se conocen. Por parte del PP, se presenta a la reelección la hasta ahora presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En el PSOE encabeza la lista de nuevo Miguel Ángel Gallardo, que se presenta pese a estar imputado en el caso que investiga al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. También repite la candidata de la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Irene de Miguel. Vox es el único de los cuatro partidos con representación en la Asamblea que tendrá nuevo candidato, Óscar Fernández.