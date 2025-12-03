Elecciones Extremadura 2025: cómo votar por correo, plazos y fechas
- Cerca de 900.000 electores están llamados a votar tras el adelanto electoral de la presidenta de la Junta de Extremadura
- ¿Cuándo empieza la campaña? ¿Puede haber adelantos en otras comunidades?: claves de las elecciones en Extremadura
En torno a 900.000 personas acudirán el próximo 21 de diciembre a votar al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura. Por primera vez desde 1983 los comicios se han adelantado de su fecha prevista, en 2027. El adelanto electoral llega un año y cinco meses antes de lo previsto provocado por el "bloqueo" de los presupuestos autonómicos, según la actual presidenta de la Junta, María Guardiola.
Concretamente, para estas elecciones están llamados a las urnas 890.967 personas, de los cuales 860.359 viven en Extremadura y 30.608 en el extranjero, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, organismo dependiente de la Junta de Extremadura y que elabora estas cifras a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
En total, el 21 de diciembre, los extremeños elegirán a 65 representantes autonómicos, 36 por parte de Badajoz y a 29 por Cáceres. Los candidatos de los partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura ya se conocen. Por parte del PP, se presenta a la reelección la hasta ahora presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En el PSOE encabeza la lista de nuevo Miguel Ángel Gallardo, que se presenta pese a estar imputado en el caso que investiga al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. También repite la candidata de la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Irene de Miguel. Vox es el único de los cuatro partidos con representación en la Asamblea que tendrá nuevo candidato, Óscar Fernández.
Cómo votar por correo en las elecciones de Extremadura 2025: plazos y fechas
Quien no pueda acudir a las urnas de manera presencial el 21 de diciembre a elegir a sus representantes públicos, tiene la opción de votar de manera adelantada por correo. Pero hay unos plazos para solicitarlo y ya están abiertos.
Concretamente, ya se puede ejercer el voto por correo y el plazo para solicitar la inscripción en el censo está disponible hasta el 11 de diciembre en cualquier oficina de Correos o a través de la página web del servicio postal. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correo.
En el caso de solicitar presencialmente el voto por correo, es necesario llevar un documento identificativo —DNI, Pasaporte o permiso de conducir— y pedir en la oficina el impreso para votar por correo, que también se puede descargar en el apartado de Documentación de la web de la Junta de Extremadura. Una vez solicitado, hay de tiempo hasta el 18 de diciembre para acudir a una oficina de Correos a depositar el voto.
Quien resida en un país extranjero tiene que estar dado de alta en la demarcación del consulado español e inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) del territorio donde se celebran elecciones. También pueden votar por correo o presencialmente en el consulado. En estas elecciones se tendrá en cuenta a los electores que estuvieran inscritos a 1 de agosto de 2025. Para ello, según informa Exteriores, se podrán descargar las papeletas una vez se haya hecho definitiva la proclamación de las candidaturas el 25 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2025 en la página web del INE.
También pueden participar por correo los ciudadanos de nacionalidad española que se encuentren temporalmente en la demarcación consular si ya estaban inscritos en el censo electoral de residentes en España (CER) y constan inscritas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular (voto ERTA).
Otras noticias sobre las elecciones de Extremadura 2025
- Elecciones en Extremadura 2025: fechas clave, candidatos, voto por correo y plazos para el futuro Gobierno
- Así van las encuestas de las elecciones en Extremadura: el PP ganaría, pero necesitaría a Vox
- ¿Cuándo empieza la campaña? ¿Puede haber adelantos en otras comunidades?: claves de las elecciones en Extremadura