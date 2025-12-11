Elecciones Extremadura 2025: cómo sé en qué colegio tengo que votar y cuándo me informan
- Por primera vez desde 1983 los comicios se han adelantado en la comunidad extremeña
Los extremeños acuden a las urnas este próximo 21 de diciembre. Ese domingo, cerca de 900.000 electores están llamados a votar tras el adelanto electoral de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
De hecho, por primera vez desde 1983 los comicios se han adelantado en esta comunidad autónoma. Un adelanto que llega un año y cinco meses antes de lo previsto y provocado por el "bloqueo" de los presupuestos autonómicos, según Guardiola.
Para estas elecciones están llamados a las urnas 890.967 personas, de los cuales 860.359 viven en Extremadura y 30.608 en el extranjero, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, organismo dependiente de la Junta de Extremadura y que elabora estas cifras a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
¿Quiénes son los candidatos?
En total, el 21 de diciembre, los extremeños elegirán a 65 representantes autonómicos, 36 por parte de Badajoz y a 29 por Cáceres. Los candidatos de los partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura ya se conocen.
Por parte del PP, se presenta a la reelección la hasta ahora presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En el PSOE encabeza la lista de nuevo Miguel Ángel Gallardo, que se presenta pese a estar imputado en el caso que investiga al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. También repite la candidata de la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Irene de Miguel. Vox es el único de los cuatro partidos con representación en la Asamblea que tendrá nuevo candidato, Óscar Fernández.
¿Cómo sé en qué colegio electoral tengo que votar y cuál es mi mesa electoral?
De cara al domingo electoral los votantes suelen recibir una carta en su domicilio con documentación y su tarjeta cenal. Ahí se indica la mesa electoral y el colegio asignado al que tiene que acudir.
Sin embargo, si por algún motivo se ha extraviado, la has perdido o estás fuera de Extremadura y de tu domicilio habitual, se puede consultar por internet la información. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha puesto a disposición de los electores un buscador para localizar tanto el colegio como la mesa en la que votar.
