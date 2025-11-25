Elecciones en Extremadura 2025: fechas clave, candidatos, voto por correo y plazos para el futuro Gobierno

A las elecciones en Extremadura, adelantadas al próximo 21 de diciembre están llamados cerca de 900.000 electores, que votarán un año y cinco meses antes de lo previsto— para elegir al próximo Gobierno extremeño. Por primera vez desde 1983 los comicios se han adelantado en la historia de esta comunidad autónoma a causa del "bloqueo" de los Presupuestos, según la presidenta de la Junta, María Guardiola, del PP.

Todos los gobiernos extremeños, salvo los dos del PP que han presidido Guardiola y José Antonio Monago (2011-2015) han sido del PSOE desde que se celebraron las primeras elecciones autonómicas en 1983. Estas son algunas claves de los nuevos comicios que permitirán dar comienzo a la duodécima legislatura en la Asamblea de Extremadura:

¿Cuántos ciudadanos podrán votar por primera vez? El número total de electores en estas elecciones extremeñas de 2025 es de 890.967 — de los que 860.359 residen en Extremadura y 30.608 en el extranjero—, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura — organismo perteneciente a la Junta a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística—. De los electores residentes en Extremadura, 26.695 podrán participar por primera vez en unas elecciones a la Asamblea de Extremadura al haber cumplido 18 años en los últimos meses desde los últimos comicios autonómicos, del 28 de mayo de 2023, y 15.870 electores nuevos en relación con las últimas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024. También se ha producido un leve aumento en el voto de electores residentes en el extranjero —inscritos en el CERA— que ha pasado de 28.808 a 30.608 votantes.

Los plazos para el voto por correo El voto por correo para participar en estas elecciones en Extremadura se puede solicitar hasta el 11 de diciembre en cualquier oficina de Correos o a través de la página web del servicio postal. En el caso de solicitar presencialmente el voto por correo, es necesario llevar un documento identificativo —DNI, Pasaporte o permiso de conducir— y pedir en la oficina solicita el impreso para votar por correo, que también se puede descargar en el apartado de Documentación de la web de la Junta de Extremadura. Los electores residentes en un país extranjero dados de alta en la demarcación del consulado español que se hayan inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) del territorio donde se celebran elecciones también pueden votar por correo o presencialmente en el consulado. En estas elecciones se tendrá en cuenta a los electores que estuvieran inscritos a 1 de agosto de 2025. Para ello, según informa Exteriores, se podrán descargar las papeletas una vez se haya hecho definitiva la proclamación de las candidaturas el 25 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2025 en la página web del INE. También pueden participar por correo los ciudadanos de nacionalidad española que se encuentren temporalmente en la demarcación consular si ya estaban inscritos en el censo electoral de residentes en España (CER) y constan inscritas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular (voto ERTA).

¿Con qué candidatos concurren los partidos que ya tienen representación? Los electores residentes en Extremadura o en el extranjero elegirán a un total de 65 diputados, 36 por Badajoz y a 29 por Cáceres. Los partidos políticos que ya tienen representación en la Asamblea de Extremadura en la última legislatura han hecho públicas ya sus listas para estos comicios. Por parte del PP, María Guardiola, se presenta de nuevo quien ha sido la presidenta de la Junta en la última legislatura en coalición con Vox—que ha tenido la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural—. En el PSOE encabeza la lista de nuevo Miguel Ángel Gallardo, que se presenta pese a estar imputado en el caso que investiga al hermano de Pedro Sánchez. También repite la candidata de la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Irene de Miguel. Vox es el único de los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura que se presenta con nuevo candidato, Óscar Fernández. Los candidatos a las elecciones en Extremadura, del PP, María Guardiola, PSOE, Miguel Ángel Gallardo, Vox, Óscar Fernández, y de Podemos, IU y Alianza Verde, Irene de Miguel. EFE/ Jero Morales En los anteriores comicios en Extremadura, el PSOE fue el partido más votado —logró el 39,89% de los sufragios— pero perdió seis escaños en relación con 2019 y se quedó con 28 representantes. Los mismos diputados que logró el PP, que mejoró sus resultados y se quedó muy cerca, con el 38,85% de los votos y ocho representantes más. Vox irrumpió en el parlamento autonómico con cinco escaños al lograr el 8% de los votos y Podemos mantuvo sus cuatro representantes. Ciudadanos pasó de ser la tercera fuerza con siete escaños a quedarse sin representantes y ya no se presentó a las generales.

¿Cuáles son los plazos para las candidaturas? Los partidos políticos tenían de plazo hasta el 19 de noviembre para hacer públicas sus candidaturas definitivas, que las juntas electorales darán a conocer el 25 de noviembre. A partir de esa fecha, los representantes de candidaturas denegadas tienen dos días de plazo para interponer un recurso ante el juzgado de lo contencioso-administrativo y solo podrá haber modificaciones por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación. Si hubiera bajas en las listas de candidatos tras la proclamación se cubrirán con los candidatos sucesivos y por los suplentes. Las candidaturas se pueden retirar en cualquier momento anterior a la cita electoral del 21 de diciembre.

¿Cuándo empieza la campaña electoral? La campaña electoral debe tener una duración mínima de 15 días y máxima de 21, según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En este caso, la campaña comenzará a las 00:00 horas del 4 al 5 de diciembre. Los actos electorales se podrán celebrar hasta la medianoche del 19 de diciembre.

¿Cuándo se constituye la Asamblea? Una vez se hagan públicos los resultados oficiales de las elecciones, los diputados tomarán posesión de sus actas en la Asamblea en un plazo de 15 días naturales, por lo que como muy tarde para el 6 ó 7 de enero ya habrán ocupado su escaño y se habrá constituido el parlamento autonómico. La Asamblea de Extremadura durante un pleno celebrado el pasado mes de octubre. EFE/ Jero Morales