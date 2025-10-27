Maria Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura el próximo 21 de diciembre ante el "bloqueo" provocado por la falta de apoyos para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma.

La dirigente autonómica ha señalado al PSOE y Vox como responsables de este adelanto electoral por el "talante de desprecio y crispación" que han mantenido pese al "interés mostrado" por los 'populares' para llegar a un acuerdo presupuestario con la oposición. "Hacer perder el tiempo a los extremeños me parece una irresponsabilidad", ha criticado Guardiola.

"El Gobierno de la Junta dijo que en política hay dos caminos: construir o bloquear. Nosotros, en todo momento, hemos decidido construir", ha sostenido la presidenta autonómica, quien ha asegurado que invitó a los grupos parlamentarios a "dialogar para poder aprobar el presupuesto más cuantioso de la historia de la región".

Guardiola: “Sin presupuestos no tenemos herramientas” En este contexto, Guardiola ha relatado que siempre ha "antepuesto los intereses de Extremadura a cualquier otra cosa", por lo que ha tenido "la mano tendida" hacia el resto de grupos de la Asamblea para negociar unas cuentas públicas para 2026: "La respuesta ya la sabéis: la ausencia de Vox y del PSOE", ha lamentado. "No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores presupuestos de la región", ha subrayado Guardiola, que considera que "el crecimiento" que está viviendo Extremadura en los últimos años requieren "unos presupuestos que acompañen este momento histórico". "Porque sin presupuestos no tenemos herramientas" para desarrollar unas políticas que permitan seguir creando empleo y "protegiendo a las familias". Para conseguir esto, la mandataria 'popular' ha asegurado tener la "mano tendida" para aprobar "la ley más importante" de la comunidad autónoma, que son los presupuestos.

Guardiola no tiene "miedo a escuchar a los extremeños" en las urnas "No vamos a permitir un bloqueo, algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón, estamos aquí para transformar Extremadura y para impulsar el crecimiento de esta región", ha afirmado Guardiola en su comparecencia urgente: "Si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, que para eso la democracia tiene herramientas. Yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños". Tras este anuncio, el decreto de convocatoria electoral se publicará el martes en el Diario Oficial de Extremadura para su entrada en vigor. Con esto, Guardiola ha ordenado la disolución de las cortes antes de que se debatan las enmiendas a la totalidad a los presupuestos presentadas por los grupos de la oposición. "Todos habéis escuchado con la misma claridad que yo la contundencia con la que han dicho ambos grupos políticos que no van a aprobar ni van a apoyar el Presupuesto. Y si hubiera la más mínima intención de hacerlo, tendrían que haber retirado la enmienda a la totalidad para empezar y no poner sobre la mesa determinadas cuestiones que, desde el inicio de la negociación, hemos marcado como imposibles", ha explicado.

Para Feijóo, Guardiola demuestra "responsabilidad y valentía" El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Guardiola "demuestra responsabilidad y valentía" con esta convocatoria, "poniendo a los extremeños primero". Asimismo, ha aventurado que los votantes "se lo recompensarán" en las urnas. "El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones", ha añadido. ““ En un tono similar, la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha resaltado la "valentía" de Guardiola: "Hay que tener valentía como hoy ha demostrado María Guardiola y que sean los ciudadanos los que decidan en las urnas". A su juicio, "esta coherencia que se ha perdido en la política con el sanchismo, se pone de manifiesto con esta convocatoria electoral". 00.34 min Cuca Gamarra: "Hay que tener valentía como María Guardiola y que sean los ciudadanos los que decidan en las urnas" Fuentes del PP han reiterado que "sin presupuestos no se puede gobernar" y consideran el futuro de los dirigentes políticos no debe "estar por encima de los ciudadanos a los que representan". Por tanto, es necesario convocar elecciones "ante la amenaza de bloqueo" por parte de quienes votaron a favor de la investidura de Guardiola, en referencia a Vox. El choque de Vox y el PP en Aragón y Extremadura hace peligrar los presupuestos y abre la puerta al adelanto electoral

El PSOE califica el adelanto como un "fracaso de la legislatura" Fuentes del PSOE extremeño han calificado el adelanto electoral como un "fracaso de la legislatura de Guardiola" y consideran que el mandato del PP han sido "dos años y cuatro meses perdidos para Extremadura". En este tiempo, "no ha habido ni un solo avance social, sin un solo proyecto transformador, y han sido dos años marcados por los recortes y los retrocesos en servicios públicos", han sostenido. Los socialistas han detallado que la presidenta extremeña "no ha sido capaz de ofrecer estabilidad ni rumbo a la región", con un Gobierno que ha estado "más centrado en sobrevivir que en gobernar" para contentar a la "extrema derecha". Para el PSOE, la convocatoria es una muestra de "la falta total de autonomía política" de María Guardiola y consideran que sigue las directrices de Génova: "Hasta que Feijóo no le ha dado permiso hoy en Madrid, no ha podido dar el paso". ““ El secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reiterado en redes sociales que el adelanto electoral es "el reflejo del fracaso" de Guardiola: "Asumimos esta convocatoria con responsabilidad y con un compromiso claro: devolver a nuestra tierra el lugar que nunca debió perder".