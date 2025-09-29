La presidenta de Extremadura avisa de que convocará elecciones si no se aprueban los presupuestos regionales

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avisado este lunes a los grupos parlamentarios regionales que, si no puede sacar adelante los presupuestos para 2026, convocará elecciones anticipadas.

Ante esta situación, la líder 'popular' ha explicado que "el escenario planteado es: o presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan y lo elijan los ciudadanos extremeños". La política ha argumentado esta decisión porque no va a permitir nuevos "bloqueos" que paralicen el desarrollo de la Comunidad.

El PSOE y Unidas por Extremadura (UPE) han calificado de "chantaje" la advertencia. La portavoz del socialista, Piedad Álvarez, ha afirmado que el PSOE "no tiene temor alguno" a un adelanto electoral, pero ha lamentado que Guardiola haya tardado en darse cuenta de que está en minoría y necesita consensuar.

Por parte de UPE, su presidenta, Irene de Miguel, ha criticado el dilema de "presupuestos o elecciones". Y, ha reconocido que no ve posible un acuerdo en este tema.

María Guardiola gobierna en Extremadura con 28 diputados, los mismos que tiene el PSOE. Vox cuenta con 5 asientos en la Cámara regional y, UPE, con 4. El 14 de julio de 2023, la política se convirtió en la primera mujer al frente de esta Comunidad gracias al apoyo de la ultraderecha.

Ausencia de Vox Para abordar las cuentas de Extremadura, Guardiola reunió la tarde de este lunes con tres de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura: PSOE, PP y Unidas por Extremadura. A esta cita no ha acudido Vox. Durante la mañana habían rechazado sentarse en la misma mesa que el líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, que, finalmente, no ha asistido. Respecto a la ausencia de los de Abascal, Guardiola ha señalado que en la negociación de las cuentas van a convocarles, y "ellos sabrán si vienen o no vienen", ha concluido. La mandataria regional ha expresado que su objetivo es "aprobar el mejor presupuesto posible para Extremadura y en beneficio de todos los extremeños". Sin embargo, ha admitido que eso no depende solo de su voluntad y que, una vez que "se ha prorrogado un presupuesto, ya no puede haber más prórrogas", por lo que ahora "serán el resto de grupos los que tengan que pronunciarse al respecto", ha dicho. Así, ha avanzado que la Junta trabaja para que el proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura se registre en la Asamblea en la semana del 15 de octubre. Guardiola ha ofrecido a los grupos las grandes cifras del presupuesto para 2025, que supera los 8.600 millones de euros, con un crecimiento del 6,6% con respecto al ejercicio presente, y maneja una estimación de subida del PIB del 1,3%, una previsión avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Además, ha explicado que, tras este primer encuentro, ahora será la consejera de Hacienda, Elena Manzano, la que continúe con la negociación "para descender al detalle del presupuesto y poder acomodar las propuestas".