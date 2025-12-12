Buenafuente y Silvia Abril no darán las Campanadas 2025 en RTVE: estos son los motivos

"Voy a explicar lo que me ha pasado", , dice Andreu Buenafuente a sus seguidores. "Ya sabéis tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable, pero común". El presentador de 'Futuro imperfecto' agradece a los profesionales que le están ayudando y también a la gente que le envía mensajes de apoyo y cariño. "Esto es un poco lento, si queremos hacerlo bien va a llevar un poco de tiempo, no tengo que acelerar la recuperación, tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz", añade.

Buenafuente se sincera y explica que lo importante es la recuperación para estar bien y poder seguir trabajando. "Por consiguiente no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril, quería decíroslo yo, en este contexto de recuperación. No veo cosa buena en forzarme por hacer un trabajo un día, hay que volver bien, hay que estar en la senda, en el camino, en el avance".

"Tengo que estar bien", dice Buenafuente El presentador da las gracias a RTVE por "la comprensión, el cariño y el respeto, y también a su familia. Y envía un mensaje a sus seguidores: "Ya tengo una edad y sentirme tan querido es muy bonito. Tengo que estar bien para hacer lo que tanto me apasiona, y que a vosotros os guste y que estéis a mi lado me obliga a estar mejor. Así que eso voy a hacer". ““ La noticia llega a menos de veinte días de fin de año. "No podemos hacer las Campanadas pero habrá más cosas en el futuro, cuando uno esté sereno, tranquilo y en disposición", dice para terminar. La pareja habló del programa de fin de año en 'Futuro imperfecto'. "Silvia, hace diecisiete años que hacemos las Campanadas, pero no pensé que tendría que ir a sitio más bullicioso de España. ¡En la Puerta del sol!", decía entre las risas del público. "Tú no te preocupes, ya me encargo yo, como de todo lo de casa", le respondía Abril. ¡Fue uno de los momentos más divertidos del programa! 04.47 min Futuro Imperfecto - Las campanadas