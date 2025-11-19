Nuevo repaso a la actualidad con Andreu Buenafuente en 'Futuro Imperfecto'

Andreu Buenafuente comentará esta semana en ‘Futuro Imperfecto’ la actualidad de los últimos días con la presencia de Sílvia Abril y los colaboradores habituales de este espacio de comedia.

Bajo el título ‘Pocas luces’, el cómico catalán, que presentará las Campanadas 2026 en La 1 junto a Silvia Abril, estará acompañado también este jueves por el codirector David Martos; y Tamara García Romero, con una nueva entrega de su informativo ‘Dopamina’.

‘Futuro Imperfecto’ regresó el pasado mes de septiembre al prime time de La 1 y está revalidando el éxito de su primera temporada. El pasado jueves fue líder en prime time con un 12.4% de cuota y casi 2,8 millones de espectadores únicos con su nueva entrega en La 1.

Producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO), el programa se graba en el teatro de LaFACT de Terrassa con 700 personas de público, y sigue contando con el talento musical de Sergi Estella, la energía arrolladora de Sílvia Abril, las investigaciones incómodas y necesarias de Carles Tamayo y las historias tan reales como absurdas de Raúl Cimas. Además, en esta temporada incorpora una rueda de cómicos y cómicas que participan puntualmente. Y, por primera vez, saldrá de su plató habitual y viajará a otra ciudad para grabar uno de sus episodios.