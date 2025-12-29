La 1 recibe el nuevo año con música y humor en '¡Feliz 2026!', presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruka

‘¡Feliz 2026!’ es la propuesta de La 1 para dar la bienvenida al nuevo año. Todo un clásico de las navidades y líder de audiencia, que en esta ocasión será presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruka y vendrá acompañado de dos hitos televisivos: el nuevo proyecto ‘La Casa de la Música’ y las Campanadas lideradas por Chenoa y Estopa.

En ‘¡Feliz 2026!’ se darán cita algunos de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional. Los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, La La Love You, Isabel Aaiún, Carlos Baute, Nebulossa, Blanca Paloma, Juanjo Bona, Veintiuno, Pastora Soler, María Peláe o Blas Cantó, entre muchos otros.