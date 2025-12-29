La 1 recibe el nuevo año con música y humor en '¡Feliz 2026!', presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruka
- Con casi un centenar de artistas como Pablo Alborán, Leire Martínez o Manuel Carrasco
- En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, desde las 22:55 horas en La 1 y RTVE Play
‘¡Feliz 2026!’ es la propuesta de La 1 para dar la bienvenida al nuevo año. Todo un clásico de las navidades y líder de audiencia, que en esta ocasión será presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruka y vendrá acompañado de dos hitos televisivos: el nuevo proyecto ‘La Casa de la Música’ y las Campanadas lideradas por Chenoa y Estopa.
En ‘¡Feliz 2026!’ se darán cita algunos de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional. Los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, La La Love You, Isabel Aaiún, Carlos Baute, Nebulossa, Blanca Paloma, Juanjo Bona, Veintiuno, Pastora Soler, María Peláe o Blas Cantó, entre muchos otros.
Eva Soriano y Egoitz Txurruka, maestros de ceremonias
La celebración se prolongará a lo largo de la madrugada del 1 de enero y contará con unos maestros de ceremonias de altura, la pareja formada por Eva Soriano y Egoitz Txurruka.
La cómica y presentadora repite al frente de este gran formato tras copresentarlo el año pasado junto a Oriol Nolis ante 3.433.000 espectadores, un 28,6% y 12.248.000 espectadores únicos. Fueron líderes en su franja con una ventaja de 9.8 puntos sobre la siguiente opción.
Por su parte, Txurru, debutará en La 1 con esta labor. El presentador vasco cuenta con una amplia trayectoria en ETB, donde ha conducido espacios de entretenimiento como ‘Esto no es normal’ y ha estado al frente de las Campanadas de fin de año en varias ocasiones. Se ha consolidado como un rostro cercano, versátil y con gran conexión con el público. Próximamente, estará al frente del concurso ‘TRIVIAL PURSUIT, una de las grandes apuestas de RTVE para 2026.