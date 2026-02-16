'The Floor' activa por primera vez el Randomizer voluntario, este martes en La 1

‘The Floor’, el quiz show presentado por Chenoa, se muda a la noche de los martes en La 1 con nuevas batallas y sorpresas inesperadas. En la cuarta entrega de la segunda temporada, 62 jugadores se mantienen en pie luchando por conquistar todo el territorio. Pero esta semana aparece una novedad: el Randomizer voluntario. Además, se resuelven deudas pendientes y nuevos concursantes abandonan el programa. ¿Cuántos serán esta vez?

Imbatible

Sesenta y dos jugadores permanecen en pie luchando por conquistar todo el tablero y ganar los 100.000 euros del premio. Batallas al límite y sorpresas inesperadas esperan en una entrega en la que, por primera vez, se activa el Randomizer (selector aleatorio de concursantes), solo entre los jugadores que se presenten voluntarios.

Aún quedan muchas categorías por jugar, como Jeroglíficos, Sintonías de TVE, América Latina y pueblos españoles. La juventud demuestra una vez más que está muy preparada y que tiene gran talento.

En el duelo final de la noche, un veterano vuelve a la mesa de juego para intentar llevarse el premio de 5.000 euros.