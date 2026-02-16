Cinco ediciones y cinco canciones ganadoras: vota en nuestra encuesta por tu favorita del Benidorm Fest

El sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, Tony Grox & LUCYCALYS ganaron el Benidorm Fest con "T AMARÉ", un poderoso mensaje universal al amor que puede dedicarse a la amistad, a un familiar, a la pareja o a cualquier persona que sea un refugio para alguien. Se trata de una declaración cálida, directa y honesta que cada oyente puede hacer suya. Los gaditanos, además, hicieron historia al convertirse en el primer dúo de artistas en ganar el certamen con una colaboración. El dúo andaluz recibió un total de 166 puntos: 82 del jurado profesional, 48 del televoto y 36 del voto demoscópico.

Tras su victoria en la quinta edición del certamen alicantino, Tony Grox & LUCYCALYS han visitado el plató de Mañaneros 360º para hablar de lo que ha significado para ellos el triunfo y de qué harán con los 150.000 euros del premio, una de las novedades del Benidorm Fest 2026. "Invertirlo en música", han afirmado ambos sin dudarlo. Además de la Sirenita de Oro, el dúo gaditano ha recibido el Premio Univisión, un galardón que les permitirá realizar una gira promocional en TelevisaUnivision y grabar un nuevo sencillo junto a un productor de la industria musical latina.

"T AMARÉ" se suma así a la lista de canciones ganadoras del Benidorm Fest. El tema nació a partir de una idea espontánea de uno de sus compositores, Pula, que posteriormente fue desarrollada junto a Tony Grox hasta dar forma a la canción. En cuanto a su estilo, los intérpretes la encuadran dentro del pop mainstream contemporáneo, enriquecido con matices flamencos.

