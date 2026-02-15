Balance de la quinta edición del Benidorm Fest: "RTVE es el sol del universo mediático y de la industria musical"

Tras la final de este sábado, María Eizaguirre ha hecho balance del Benidorm Fest 2026, “el mayor festival de música del país”. La directora de Comunicación y Participación de RTVE ha destacado que en esta quinta edición el certamen ha “afianzado su entidad propia y es capaz de mirar de tú a tú a cualquier otro festival del planeta”. “Hemos conseguido contar con socios, como Spotify y Univisión, que nos han permitido dar un salto de calidad”, ha añadido.

Rueda de prensa de balance del Benidorm Fest 2026, con sus ganadores

Eizaguirre ha hablado sobre las “oportunidades profesionales que ofrece”, en especial las “canciones para eventos deportivos o música para series y películas participadas”, y ha destacado que “RTVE como Corporación actúa como el sol del universo mediático y, si ese sol no calienta, industrias como la musica, el cine o la literatura, pasarían más frío”.

Además, ha valorado positivamente la confirmación de continuidad con una próxima edición, y ha definido al público del festival como “una comunidad unida por distintas razones, en la que destaca sobre todo el amor por la música”.