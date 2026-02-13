RTVE prepara la final del Benidorm Fest 2026: "Una carta de amor a la música"

El Benidorm Fest 2026 llega a su momento estelar con la emisión, este sábado 14 de febrero, de la gala final, en la que participarán las 12 propuestas musicales que se clasificaron en las semifinales: Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León ft. Julia Medina, de la primera; y Miranda!&bailamamá, Dani J, MAYO, Rosalinda Galán, The Quinquis y ASHA, de la segunda.

El dúo Nebulossa ha ejercido de mano inocente para el sorteo RTVE

Nuevo sistema de sorteo del running order Como novedad, este año se ha realizado un nuevo tipo de sorteo con “el objetivo de garantizar equilibrio artístico, dinamismo televisivo y coherencia narrativa del espectáculo”, tal y como ha explicado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha destacado que el sorteo es “único, público, definitivo y vinculante”. En virtud del nuevo sistema, cada finalista podía quedar asignado a una de estas opciones: primera mitad de la final (4 posiciones), segunda mitad (4 posiciones) o elección de la Dirección Artística (4 posiciones). En una primera fase del sorteo, realizada en vivo ante los medios de comunicación, con Nebulossa como mano inocente, cada canción ha quedado asignada a una de las tres opciones, hasta completar el cupo de cada una de ellas. Las canciones asignadas a primera mitad y segunda mitad han ocupado posiciones dentro de dichos bloques, mientras que las canciones asignadas a elección de la Dirección Artística han sido ubicadas por la Dirección Artística y de Realización del festival atendiendo a criterios exclusivamente artísticos y televisivos, y sin que esto suponga ninguna ventaja competitiva. De esta manera, el orden completo y definitivo de las actuaciones en la gala es: MAYO – ‘Tócame’ KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’ ASHA – ‘Turista’ Dani J – ‘Bailándote’ The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’ Izan Llunas – ‘¿Qué vas a hacer?’ Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’ María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’ Rosalinda Galán – ‘Mataora’ Kenneth – ‘Los Ojos No Mienten’ Miranda! & bailamamá – ‘Despierto Amándote’ Tony Grox & LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’ El cartel de finalistas del Benidorm Fest 2026 está completo RTVE

Los 12 clasificados reunidos antes de la final Los 12 participantes que han logrado clasificarse para la gran final se han reunido este viernes en una rueda de prensa tras el sorteo en la que se ha revelado su orden de actuación definitivo, y en la que han podido contar sus sensaciones. César Vallejo, director del Benidorm Fest, ha explicado que la final será “una carta de amor a la música”. MAYO se ha mostrado ilusionado de poder abrir la gala: “vamos a subir la energía”. KITAI saltarán al escenario en segunda posición y han querido mostrar su sintonía con un conjuntado estilismo. Tras ellos, será el turno de ASHA, que está “contenta de actuar tras la energía” de la banda. Dani J repetirá posición: “Otra vez el cuarto. Me lo he gozado y me lo voy a gozar en la final” The Quinquis han pedido que “todo el mundo se suba la moto con nosotros”, mientras que Izan Llunas ha bromeado con que el grupo “me han quitado mi numero de la suerte, pero me gusta la sexta posición”. Mikel Herzog Jr. también ha desatado las risas de los presentes jugando con el título de su canción: “esta mañana me he enterado realmente de cual era mi mitad”. Por su parte, María León ft. Julia Medina han asumido la octava posición “dispuestas a pasarlo bien y a disfrutarlo mucho. Nos subiremos a ese escenario como si fuese la última vez”. “Me encanta el número 9 porque soy muy supersticiosa y me gustan los impares” ha afirmado Rosalinda Galán. Kenneth también se ha mostrado satisfecho y ha bromeado con que “el 10 lo han tenido muy buenos jugadores de futbol”. Miranda!&bailamamá acturán en 11ª posición y están contentos porque “ya no seremos los ultimos”. Tony Grox & LUCYCALYS sí cerrarán la gala, “una responsabilidad, pero algo muy bonito”. Rueda de prensa con los artistas clasificados RTVE

Un jornada especial en RTVE Con motivo de la gran final del Benidorm Fest 2026, RTVE ofrecerá este sábado una programación especial a través de todos sus canales. En La 1, ‘D Corazón’ centrará gran parte de sus contenidos en la última hora del certamen musical. Javi Hoyos estará en directo en Benidorm, con las reporteras Cecilia Revuelta y Ana Prada en distintos puntos de interés. El programa contará con el experto Alberto Guzmán y con un set de entrevistas por el que pasarán presentadores, artistas e invitados. RTVE Play emitirá desde las 19:30 horas un especial ‘Benidorm Calling’ en el que Javi Hoyos hará de maestro de ceremonias junto a Ángela Fernández, con Marina Rivers como estrella invitada, y que se extenderá hasta el comienzo de la gala. En RNE, David Asensio y Sara Calvo presentarán una nueva edición de 'Destino Benidorm Fest', con el análisis y comentarios de expertos y periodistas especializados. A partir de las 22:00 horas, la gala final podrá seguirse en directo en La 1, RTVE Play, Radio Nacional y Radio Exterior, que se suma para dar a conocer al triunfador fuera de nuestras fronteras. Lalachus se suma en esta final a Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand para completar el equipo de presentadores desde el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm. 12 actuaciones que aspiran a alzarse con la nueva Sirenita de Oro del Benidorm Fest, así como con el premio principal de 150.000 euros. Además, el certamen de RTVE se expande a nivel global gracias a los nuevos Premios Spotify y Univisión.