Los presentadores del Benidorm Fest 2026 calientan motores: "Este festival está lleno de compromiso por todas partes"

Comienza el Benidorm Fest 2026 con la emisión esta noche de la primera semifinal, presentada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, a los que se unirá Lalachus en la final. El Centro Cultural de la ciudad alicantina ha recibido este martes al equipo de presentadores, que ha contado sus sensaciones pocas horas antes de saludar a la audiencia desde la pantalla.

El acto ha estado conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha puesto en valor “la valentía y la generosidad de los que han dado un paso al frente y se han presentado al Benidorm Fest”. “El grado de exposición es muy alto. Los artistas merecen todo nuestro cariño y apoyo”, ha añadido, afirmando que “es el único concurso en el que todos los participantes ganan”.

“Me estreno por fin en la televisión pública tras 36 años en este medio y lo hago a lo grande, conduciendo por primera vez un festival”, ha afirmado Jesús Vázquez, que ha cumplido con su promesa luciendo una camiseta homenaje a la ciudad y ha destacado “los esfuerzos de RTVE por dotar de entidad propia al festival”.

“Estoy aquí para poner orden”, ha continuado Vázquez, que se mostrado satisfecho con el ensayo general. “Lo hicimos fatal y esta noche lo haremos bien”, ha bromeado Javier Ambrossi ante su debut como presentador de televisión. “Este festival está lleno de compromiso por todas partes, en especial con el colectivo LGBTIQ+”, ha añadido el también director de cine.

Inés Hernand ha vuelto a Benidorm y repite por quinto año consecutivo convertida ya en la presentadora veterana: “se ha convertido en un lugar al que siempre apetece venir”. “Hay mucho cariño y esfuerzo puesto en esta edición. Se incorporan mejoras y estamos viviendo un formato absolutamente histórico, sin desmerecer lo anterior”, ha añadido. Lalachus ha elogiado a sus compañeros y ha bromeado con su llegada a la ciudad: “una charanga me ha acompañado al Don Pancho. Me quiero jubilar ya aquí”, ha comentado entre risas.

Primera semifinal La primera gala clasificatoria se emitirá en La 1 tras ‘La Revuelta’. También se podrá seguir en directo en ‘Destino Benidorm Fest’ de RNE, con David Asensio y Sara Calvo, y en RTVE Play. Además, la plataforma online de RTVE se anticipará desde las 19:30 horas con Lalachus y Ángela Fernandez en ‘Benidorm Calling’. Fangoria y Paloma San Basilio son las artistas invitadas que pondrán el broche de oro a la semifinal. Sobre estas actuaciones de lujo, Jesús Vázquez ha afirmado que supone “ampliar el espectro para que todas las generaciones disfruten del festival” Los artistas que participarán en esta primera semifinal serán, por este orden: KITAI – El Amor Te Da Miedo María León ft. Julia Medina – Las Damas y el Vagabundo Luna Ki – Bomba de amor Greg Taro – Velita Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer? Dora & Marlon Collins – Rakata Tony Grox & LUCYCALYS – T AMARÉ Mikel Herzog Jr. – Mi Mitad Kenneth – Los Ojos No Mienten Ignacio Meyer, María Eizaguirre y Melanie Parejo RTVE

Selección de los premios Univisión y Spotify El trofeo de la Sirenita de Oro ha vuelto a ser uno de los elementos visibles durante la rueda de prensa, en que también se ha desvelado el diseño de los otros dos novedosos galardones: el Premio Spotify y el Premio Univisión, “unos socios maravillosos para seguir creciendo”, tal y como ha afirmado María Eizaguirre. El Benidorm Fest ha redoblado sus esfuerzos para reforzar su vocación internacional con la incorporación de estos dos nuevos reconocimientos. Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision, ha intervenido para hablar del Premio Univisión: “Nuestro papel es unirnos a esta gran celebración de la musica y sumar. Queremos contribuir con esta globalización de la música latina”, ha afirmado tras destacar la “genialidad, talento y entrega de RTVE para ejecutar este festival”. La alianza con Univision supone tender puentes con Estados Unidos y Latinoamérica. En 2026, la cadena ofrecerá a uno de los participantes la posibilidad de viajar a Estados Unidos como invitado especial para dar a conocer su trayectoria y su propuesta musical. Durante esta experiencia, el artista seleccionado podrá además grabar un single junto a uno de los productores más reconocidos de la industria de la música latina, ampliando así el impacto del Benidorm Fest más allá de su premio económico. Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify, ha estado presente para contar en que consiste este nuevo premio y aportar datos sobre el impacto del festival en la plataforma. Ha señalado que buscan “frescura y capacidad de show” y que “la playlist de las canciones está funcionando muy bien, porque los fans viven el festival con mucha pasión”. "Los artistas han aumentado su audiencia mensual en un 180% desde la presentación de las canciones y esto no ha hecho más que empezar", ha añadido. El Premio Spotify es una nueva distinción creada para poner en valor el talento musical del certamen. Permitirá al artista galardonado grabar un Spotify Single en el estudio insignia de la compañía en Estocolmo. Esta iniciativa forma parte de Spotify Singles, una serie de grabaciones originales lanzada en 2017 que supera los 10.000 millones de reproducciones y cuenta con más de 750 artistas participantes en 45 países, entre ellos referentes españoles como Judeline, Zahara y Lola Índigo, primera artista española en grabar un single en el estudio de Estocolmo. Ambas sinergias se suman a la dotación económica de 150.000 euros que se ha incorporado en esta edición para el ganador o ganadora absoluto del festival. Rueda de prensa de presentación RTVE