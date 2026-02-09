Comienza la gran semana de galas del Benidorm Fest 2026 con el anuncio de su jurado profesional

RTVE ha celebrado este lunes la primera rueda de prensa con los 18 artistas del Benidorm Fest 2026 y ha desvelado alguno de los detalles que faltaban por conocer, como la composición del jurado profesional. Empieza de esta forma la semana de las tres galas de la quinta edición del certamen, que podrá seguirse a través de la amplia cobertura de La 1, RNE y RTVE Play.

En rueda de prensa junto a todos los participantes de la edición, César Vallejo, director del Benidorm Fest, se ha mostrado satisfecho y ha destacado que las galas ofrecerán “un show con calidad musical y emocional que nunca habíamos hecho anteriormente”. Además, ha despejado dudas sobre uno de los secretos mejor guardados: “El escenario es inmersivo, y homenajea al Mirador de Benidorm y a los cinco años del certamen. Se entenderá cuando se vea la apertura: bonita, limpia y original”.

María Eizaguirre ha conducido el acto y ha afirmado que “para estar en Benidorm hay que vivir el festival con toda la pasión del mundo”. Ha recordado que el festival cuenta en esta edición con tres premios: la dotación económica y Sirenita de Oro para el ganador, el Premio Univisión y el Premio Spotify. La directora de Comunicación y Participación de RTVE ha pedido “un aplauso para todos los que han permitido que tengamos una quinta edición de altura”.

Primera rueda de prensa con los 18 artistas en Benidorm RTVE

Nervios y emoción de los participantes Los componentes de KITAI han destacado “un gran respeto al escenario del festival”, mientras que Julia Medina ha dejado clara su sintonía con su compañera, afirmando que se sienten “muy mimetizadas”. “La pasión de los fans del Benidorm Fest es muy parecida a la de los fans mexicanos”, ha añadido María León. “Estoy tan concentrada que disocio”, ha afirmado Luna Ki, que se ha mostrado “contenta y con mucha disciplina de trabajo”. Greg Taro ha destacado su intención de “disfrutar y pasármelo bien”, y ha hecho alusión al extravío de su maleta, muy comentado en redes sociales: “He puesto tres velitas para que aparezca”, ha comentado entre risas. Izan Llunas ha señalado que, en esta semana decisiva, los participantes están “viviendo a una velocidad x2”, mientras que Dora & Marlon Collins han mostrado sus ganas de “poner al público a bailar y perrear” con su actuación. Tony Grox & LUCYCALYS han avanzado su puesta en escena en la que predominará “el color blanco de la luz”. “Transmite amor desde la amistad y paz”, han añadido. Mikel Herzog Jr. ha desatado las risas de los presentes al destacar su “sensación de que vivimos en un bucle infinito de presentaciones del Benidorm Fest”. “He respondido 50 veces lo mismo, pero estoy encantado”, ha bromeado. Por su parte, Kenneth será el encargado de cerrar la primera semifinal y lo ha encajado como “una responsabilidad grande que asumo con fuerza”. ASHA, que abrirá la segunda gala, está “agradecida, porque voy a poder disfrutar de las actuaciones de mis compañeros”. KU Minerva ha jugado con el título de su canción al afirmar que “alguna lágrima hay todavía”. “Esto es un cóctel de emociones, intensidad y buen rollo”, ha añadido. Funambulista ha vuelto a bromear con la comida del Hotel Don Pancho, lugar donde se encuentran alojados los artistas: “Voy con un par de kilos de más, pero estoy deseando mostrar lo que traemos y disfrutar de un escenario tan importante”. Dani J llega “preparado para quemar la pista” en la segunda semifinal. “Me siento casi de vacaciones después de tantos meses de trabajo. Falta poner la guinda”, ha señalado. The Quinquis se han mostrado “locos por saltar al escenario a liarla parda”. “Cantamos a la España canalla, de la calle. Se acabó el pop y llega el rock and roll”, han sentenciado. Atyat ha adelantado que en la semifinal del jueves “a todo el mundo le va a subir la dopamina”, mientras que Rosalinda se ha mostrado “con nervios y pensando en todas las cosas en las que no se deben pensar, pero con ganas”. MAYO también ha valorado positivamente la experiencia: “Todo está siendo increíble, ni una pega. Estoy desquiciado, pero con ganas de que llegue el día”, ha bromeado. Los componentes de Miranda! han afirmado sentirse “alucinados con la ciudad y muy aclimatados”. “Estamos tratando de aprovechar cada momento. Sentimos que hay una buena onda genuina”, han añadido, mientras que su compañero bailamamá ha destacado que el equipo del festival es “familia y gente con la que me siento muy cómodo”. Pistoletazo de salida al Benidorm Fest 2026 RTVE

Composición del jurado profesional El jurado profesional del Benidorm Fest 2026 estará formado por ocho profesionales nacionales e internacionales con una reconocida trayectoria. Roberto Santamaría, director de RNE, repite como portavoz del jurado. Completan el panel de expertos Alicia García, miembro de la Academia de la Música de España y directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group; Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); el productor y compositor Dani Ruiz; Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision; el periodista Javier Llano, miembro de la Academia de la Música de España, responsable de programación musical en CADENA 100 y fundador de Rock FM y MegaStar; Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify; y Sonia Durán Guarasa, directora gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFi) y directora de la gala de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN). César Vallejo ha elogiado el plantel destacando que es “un jurado que nos permite expandirnos y que lucha por la música española con un salto global” y que construye “un festival para los artistas”. Además, el director del certamen ha anticipado como novedad la introducción del ensayo general como “un show completo”.

Tres fechas imprescindibles: 10, 12 y 14 de febrero RTVE amplía la cobertura para esta quinta edición del festival, que podrá seguirse a través de La 1, Radio Nacional, Radio Exterior y RTVE Play y tendrá una presencia destacada en los informativos y programas de todos sus canales y plataformas. La 1 emitirá las dos semifinales, el martes 10 después de ‘La Revuelta’ y el jueves 12 después del Atlético de Madrid-Barcelona de Copa del Rey. La gran final será el sábado 14 de febrero a partir de las 22:00 horas. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus presentarán en directo desde el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm. En los últimos días, RTVE ya anunciado el orden de actuación en cada semifinal, así como las actuaciones de artistas invitados en cada una de las tres galas.

‘Destino Benidorm Fest’ en RNE La radio pública se vuelca un año más con el festival en programas como ‘Las mañanas de RNE’ con Juan Ramón Lucas, ‘Las tardes de RNE’ con David Cantero y Marta Solano, y el resto de espacios informativos de la emisora. Además, David Asensio y Sara Calvo serán los encargados de informar de todo lo que ocurra durante la semana grande de esta quinta edición y seguirán al frente de 'Destino Benidorm Fest', el programa especial en el que retransmitirán en directo las tres galas: las dos semifinales, el martes 10 y jueves 12 en Radio Nacional; y la final, el sábado 14 en Radio Nacional y Radio Exterior. Contarán con la intervención de expertos, como el violinista Necko Vidal o el periodista especializado Juanma Fernández. Radio Exterior se sumará el sábado 14 con la retrasmisión de la gran final para dar a conocer fuera de nuestras fronteras quién levanta la Sirenita de Oro. RTVE Play emitirá seis especiales de 'Benidorm Calling', con Inés Hernand, Ángela Fernández, Lalachus, Javi Hoyos y Marina Rivers