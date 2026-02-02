RTVE Play emitirá seis especiales de 'Benidorm Calling', con Inés Hernand, Ángela Fernández, Lalachus, Javi Hoyos y Marina Rivers

RTVE Play calienta motores para la gran cita del Benidorm Fest 2025 con una programación especial. El programa ‘Benidorm Calling’ vuelve más fuerte que nunca y, en esta edición, con seis programas especiales en directo conducidos por un amplio abanico de grandes presentadores. El lunes 2, el miércoles 4 y el jueves 5 desde las 20.00 horas Inés Hernand y Ángela Fernández conducen desde Madrid estos programas previos con entrevistas a candidatos de otras ediciones. Y en la gran semana del festival, nos trasladamos a Benidorm para las previas de las tres galas con Lalachus, Ángela Fernández y Javi Hoyos. Marina Rivers también estará con nosotros en la gran final.

La quinta edición del Benidorm Fest está a la vuelta de la esquina. En una semana pondremos cara al ganador o ganadora de la Sirenita de Oro, el mítico trofeo que se entregaba en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Todo esto ocurrirá el 10, 12 y 14 de febrero, pero antes RTVE Play, la plataforma gratuita de RTVE, tiene preparada una programación muy especial para vivir la emoción del certamen alicantino.

‘Benidorm Calling’: el previo desde Madrid con Inés Hernand y Ángela Fernández El lunes 2, el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero desde las 20.00 horas tienes una cita en RTVE Play con Inés Hernand y Ángela Fernández. Las presentadoras no estarán solas en el plató de ‘Benidorm Calling’ desde Torrespaña ya que contarán con la visita de grandes rostros como Samantha Hudson, Andrea Compton, Laura del Val y David Andújar y Rubén Avilés. Eso sí, también tendrán la ayuda de los periodistas de RTVE Play especializados en el Benidorm Fest, Daniel Borrego y Patri Campos, que recuperarán datos y momentazos de todas las ediciones. Por los programas también pasarán exparticipantes del Benidorm Fest como J Kbello, Selena y Azúcar Moreno y artistas españoles que han pisado el escenario de Eurovisión. Además, tendrán la oportunidad de conectar con el director del certamen alicantino, César Vallejo para que nos dé alguna primicia del Benidorm Fest, y con la creadora de contenido, Marina Rivers, que estará en el programa el 14 de febrero.

‘Benidorm Calling’ desde Benidorm con Lalachus, Ángela Fernández, Javi Hoyos y Marina Rivers El ‘Benidorm Calling’ viajará un año más hasta el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm. Los tres previos a las galas estarán presentados por Javi Hoyos, Lalachus y Ángela Fernández. El dúo del Grand Prix volverá a estar junto en pantalla para presentar los programas del martes 10 y jueves 12, las dos semifinales, desde las 20:00 horas en directo. Ya el sábado 14 de febrero, en la gran final, Javi Hoyos hará de maestro de ceremonias junto a Ángela Fernández y Marina Rivers como estrella invitada. Será una noche llena de emoción que arranca en directo a las 20:00 horas hasta el comienzo de la gala. Junto a ellos, el creador de contenido Rubén Avilés y los periodistas de RTVE Play, Daniel Borrego y Patri Campos traerán toda la información sobre los ensayos y demás eventos de interés para los seguidores del Festival. Por el plató pasarán todos los aspirantes de la quinta edición y conoceremos la última hora del festival desde el interior del Palau.

Canal temático de Benidorm Fest, completamente gratis RTVE Play ha preparado un canal temático para no pederte todo el contenido relacionado con el Benidorm Fest. Este espacio arranca el lunes 2 y estará disponible hasta el lunes 16 de febrero. En el podrás disfrutar en streaming desde las galas de las cuatro ediciones, los programas especiales como el ‘Benidorm Calling’, también documentales como ‘Dime: historia de una canción’ y videoclips de las ganadoras del certamen, entre los que están el ‘SloMo’ de Chanel, ‘Eaea’ de Blanca Paloma, ‘ZORRA’ de Nebulossa y ‘ESA DIVA’ de Melody.